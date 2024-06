Miguel Ángel Silvestre: «Canarias tiene unos actorazos de otro planeta»

Las dunas de Maspalomas, las piscinas de Gáldar o el puerto de Agaete son para Miguel Ángel Silvestre lugares «de otro planeta». El actor valenciano, que lleva desde mediados de abril en Gran Canaria rodando la serie Weiss y Morales, encara las últimas semanas de rodaje en el Archipiélago y se ha hecho esperar hoy en el Gabinete Literario de la capital para ofrecer un adelanto de lo que será esta trama policíaca en la que la Isla y sus paisajes juegan un papel fundamental.

La Provincia

Junto a la actriz Katia Fellin, el director Oriol Ferrer, el productor de Portocabo y director ejecutivo de Weiss y Morales, Alfonso Blanco, el productor de Nadcon, Peter Nadermann, la directora de Drama de ZDF, Susanne Frank, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, Silvestre -que aunque ha llegado casi una hora tarde a la cita se ha mostrado muy cercano con los medios de comunicación- no se ha cortado en alabanzas con la Isla, sus gentes, su gastronomía e incluso su acento.

«Es asombroso como pasas del verano canario al invierno canario en cuestión de 20 kilómetros. Hemos rodado por toda la Isla y una de las suertes de cuando estás en un rodaje es que las localizaciones suelen ser privilegiadas», ha relatado el actor. «He estado en las piscinas de Gáldar. Cuando decían 'corte' luego nos bañábamos en esas aguas cristalinas. Todavía no hemos grabado en Maspalomas, pero también he tenido la suerte de conocerlo. Uno ve de lejos las dunas y parece que estás en otro planeta, disfrutas del sonido del viento, del silencio, de la soledad. He estado en Mogán, que parece un pueblo de cuento, en Agaete que es otro pueblo de cuento y que también da la sensación de estar en otro planeta», prosiguió.

En estas localizaciones, incluidos lugares de la capital grancanaria como el Puerto de La Luz, es donde a lo largo de estas once semanas ha ido parando el equipo de Weiss y Morales para rodar esta historia en la que la policía alemana Nina Weiss, interpretada por Fellin, y el teniente de la Guardia Civil español Raúl Morales, tienen que resolver juntos un asesinato.

Una historia, en la que además, Gran Canaria hace de Gran Canaria, tal y como ha puntualizado Blanco: «Aprovechamos mucho la diversidad de la Isla porque la historia es real. Cuando rodamos en Agaete, estamos en Agaete. No tenemos que transformar nada, rodamos de forma natural. Queremos contar el territorio, a través de un thriller, de un crimen que hay que investigar, pero hacerlo en un entorno muy atractivo».

«Un continente en pequeño»

Al igual que Silvestre, al director ejecutivo de la serie tampoco le han faltado elogios para la Isla: «Canarias tiene un valor incalculable para rodar, porque aparte de los 350 días de buena luz, está la diversidad paisajística. Gran Canaria es como un continente en pequeño. Puedes estar rodando un capítulo en el Puerto de Las Palmas y en media hora te vas a Agaete y parece que has cambiado de continente. Queremos que sea una serie que respire esa diversidad paisajística que tiene la Isla. Vamos a mostrar una Gran Canaria conocida por los canarios , pero igual no tan conocida por la gente que viene aquí, desgraciadamente para ellos, solo para el turismo, cuando a nivel de cultura, tradiciones y entornos es uno de los sitios más singulares de Europa».

Weiss y Morales tiene entre sus ingredientes lo que para Blanco es una «combinación de éxito»: género policíaco, costumbrismo y paisaje, todo ello en diferentes entornos en los que la Isla es una protagonista más.

Diferentes mentalidades

Por su parte, Fellin ha destacado la mezcla de culturas y formas de pensar que están presentes en la serie, algo que va muy acorde con la realidad de un territorio que durante siglos -y hasta día de hoy- ha sido un testigo privilegiado de la mezcla y la convivencia de distintas nacionalidades: «Para mí es una experiencia fenomenal estar aquí y haber podido venir a trabajar a España. Es mi primera vez en Canarias y me ha hecho mucha ilusión venir aquí y contar una historia entre dos países, donde se mezclan distintas mentalidades, costumbres, donde hay malentendidos y también momentos muy chistosos, como nos pasa a nosotros también en el set de rodaje, ellos se ríen de las palabras que yo uso a veces…», ha relatado sonriente la actriz, que también ha hecho alusión a la disparidad de mentalidades que existe entre los dos protagonistas de la serie.

«Son dos personas con pensamientos muy diferentes. La serie también cuente que tenemos muchas identidades que se pueden mezclar. Más allá de los clichés y los estereotipos, cuenta de dónde venimos, cómo pensamos. Estamos conociendo la Isla, viendo cómo la gente es diferente en cada pueblo, el dialecto es diferente… Hay muchos mundos distintos aquí, chocando y mezclando», ha puntualizado la alemana.

Grandes actores

Otra de las razones por las que Silvestre quería hacer esta serie es, en sus palabras, «la calidad de los actores canarios» que ya pudo comprobar cuando vio la serie Hierro. «He tenido la suerte de trabajar con muchos de ellos y de poder mostrarles mi admiración. Tienen una visceralidad, una dulzura y un corazón que hace muy agradable el hecho de rodar aquí, es un escenario muy propicio para que salgan actores increíbles, actores que vienen a hacer escenas pequeñitas y es alucinante el trabajo que están haciendo… Canarias tiene unos actorazos de otro planeta», ha declarado el actor valenciano.

La industria cinematográfica continúa despuntando en el Archipiélago y así lo prueban rodajes como este de Weiss y Morales que finalizará en pocas semanas y dará lugar a una serie de cuatro episodios que se podrá ver en La 1 y coproducida por RTVE, Portocabo, Nadcon, ZDF y ZDF Studios. Este triunfo también ha sido celebrado por Antonio Morales que ha definido la producción como «una serie extraordinaria que, como coproducción hispano-alemana, también habla de cómo desde aquí se forjan proyectos europeos que contribuyen a prosperar en la Isla y en Alemania, que es uno de nuestros principales mercados», concluyó.