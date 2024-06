El Maspalomas Soul incluye talleres con Kurt Clayton y Carlos Sargent

La octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebrará del 19 al 21 de julio en la Playa de San Agustín, tiene como protagonista a la prestigiosa Memphis Music Hall of Fame Band, una formación que representa como pocas el sonido de los grandes artistas del soul. Esta formación está liderada por Kurt Clayton y compuesta por 11 músicos versátiles, y dos de ellos, el propio Clayton y el batería Carlos Sargent, ofrecerán dos talleres en la Isla con la música soul como telón de fondo. Además, a este tándem se sumará también la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana.

La primera de las clases magistrales está programada para el sábado 20 a las 17.30 horas a cargo del baterista Carlos Sargent, uno de los músicos más reconocidos de Memphis. La versatilidad de Sargent quedó ampliamente registrada en las colaboraciones que protagonizó junto a iconos de la música estadounidense como la cantante Dee Dee Bridgewater, The Bar-Kays y George Clinton & Parliament Funkadelic.

El director Kurt Clayton . / LP/DLP

El domingo 21, a las 11.00 horas, el taller del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival estará protagonizado por los alumnos de la Escuela Municipal de Música (EMM) de San Bartolomé de Tirajana. Desde la propia EMM valoran esta oportunidad que se les brinda desde la organización puesto que supone «un espaldarazo a la actividad que se viene desarrollando en la Escuela Municipal de Música y, en concreto, en el departamento de música moderna».

Para esta ocasión, la EMM participará con los alumnos más aventajados de sus diferentes cursos, amigos invitados de la escuela y los profesores del departamento de música moderna de la escuela, Wolle Aretz y Cristóbal Vega Rodríguez. La formación que presentará la EMM se compone de cantante y coros, dos guitarras, teclados, bajo y batería e interpretarán un repertorio «que por supuesto estará conformado por grandes éxitos del soul de todos los tiempos».

Alumnos de la Escuela Municipal de Música de San Bartolome de Tirajana. | | LP/DLP / LP/DLP

A las 12.00 horas, la última clase magistral correrá a cargo de Kurt Clayton, director de la Memphis Music Hall of Fame Band, con la participación especial de Rick Hutton, maestro de ceremonias del festival. Kurt KC Clayton hablará de la influencia que ha tenido el Memphis Sound en toda la música moderna ya que la ciudad es, sin lugar a dudas, el hogar de géneros como el soul, el góspel, el el rhythm and blues o el rock and roll.

Al Soul Gastro-Festival

Asimismo, Al Soul Gastro-Festival vuelve este año al barranco Joseito, zona del parking de tierra aledaño a la playa de San Agustín y en paralelo a la celebración del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival y lo hace creciendo en todos los aspectos. Comienza un día antes que el festival soulero para calentar motores en la playa y crear el mejor ambiente previo. Desde el jueves, 18, abrirá sus puertas la increíble zona gastronómica que montará la empresa Ylang Ylang, promotora del festival, que prevé ser un año más un foco de atracción para todos los asistentes. El festival crece y amplía el recinto para albergar un total de quince foodtrucks y seis barras con bebidas (cervezas, combinados, cocteles, mojitos, vermú…), cómodas y amplias zonas de reposo para comer, beber, descansar y disfrutar de la interesante y variada oferta culinaria en formato caravana (foodtruck), el concepto «gastro» que arrasa en la actualidad en todos los festivales.