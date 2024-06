Joshua Weilerstein: «A Shostakovich le afectaría bastante la guerra que hoy se libra en Ucrania»

Esta es la segunda vez que dirige la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. ¿Cómo valora la calidad de los músicos de la orquesta y qué aspectos han sido decisivos tras el concierto y repertorio que ofreció en 2022?

Es una orquesta fantástica formada por magníficos músicos individualmente. Mi primera experiencia con ellos fue realmente emocionante y por eso estoy muy contento de volver a dirigirla. Hay un punto en común con aquel concierto ya que allí interpretamos obras de dos directores checos. Estaban la Octava sinfonía de Dvorák, y el estreno de la Partita para orquesta de cuerda, la última obra de Guideon Klein, que fue asesinado en Auschwitz en 1944 con tan solo 26 años.

¿Cree que la Sinfonía de Leningrado está en plena vigencia debido a las diferentes guerras que se están librando en el mundo hoy en día?

Sí. La música de Shostakovich es universal en el sentido de que siempre se centra en la voz humana de forma general e individual. Shostakovick dijo que la sinfonía no trataba solo sobre la invasión nazi de la Unión Soviética, sino sobre el totalitarismo en todas partes. No puedo imaginar que no se sintiera profundamente afectado por la situación en Ucrania hoy en día. A Shostakovich le afectaría bastante esa guerra.

¿Qué se siente al ser el primer director que dirige esta obra para la Orquesta Filarmónica?

Es un gran honor dirigir por primera vez una pieza tan enorme e inmensamente simbólica con la Orquesta grancanaria.

¿Cuáles son los valores que la hacen tan excepcional?

La obra está directamente relacionada con el momento en que fue escrita, durante el Sitio de Leningrado, que se ha descrito como una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia del mundo. Es un réquiem para el los habitantes de esa ciudad, pero también un homenaje a su desafío y resistencia. Estos valores se reflejan en cada nota de la sinfonía.

¿Cómo sitúa la obra en el catálogo del resto de obras de Shostakovich?

Es una obra muy inusual. Está escrita para una orquesta enorme y es su sinfonía más larga. Casi parece que no pudo detenerse y que estaba en un estado enfervorecido de patriotismo y miedo mientras escribía esta sinfonía. La obra fue estrenada en 1942. Y cuando se interpretó en Leningrado se hizo en plena lucha agónica contra los nazis y se pudo escuchar su música por los altavoces de la ciudad. Muchos piensan que ayudó a acabar con la maquinaria nazi.

¿Cuáles son los aspectos sonoros más característicos de la Sinfonía de Leningrado?

Intervienen diez músicos de viento y siete percusionistas adicionales. Apoyado en una enorme orquesta compuesta por casi un centenar de intérpretes, Shostakovich diseña magistralmente un cuadro patriótico de enorme fuerza en el enorme movimiento inicial, vertebrado en torno a una imponente marcha que explota ampliamente todos los recursos de la orquesta. Esto hace que a veces sea un sonido abrumador creado por la orquesta. Pero también está lleno de momentos tiernos.

Usted es un defensor de los nuevos compositores de música clásica, ¿qué nombres ha descubierto recientemente?

En cuanto a compositores vivos, recientemente he comenzado a interpretar la música de Camille Pepin y de Derrick Skye. Entre los compositores del pasado se incluyen Pavel Haas, Lili Boulanger y muchos otros.

¿Esperaba el éxito de su podcast de música clásica Sticky notes?

No, en absoluto. ¡Nunca pensé que ya habría alcanzado la cifra de haber podido realizar nada menos que 240 episodios y con casi 6 millones de descargas! Es un gran honor poder compartir música con tanta gente.