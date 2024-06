Nacho Cano: "Los españoles somos especialmente negativos hacia nuestros logros"

La gira nacional de 'Malinche Symphonic', el espectáculo de Nacho Cano que combina orquesta sinfónica, banda de rock, cantantes y un montaje audiovisual, arranca su gira nacional este viernes. La función narra la historia de Malinche, la mujer que ayudó a Hernán Cortés en la conquista de México y símbolo del mestizaje y de unión entre dos culturas con la ayuda de la Orquesta Sinfónica Carlos Cruz-Diez, compuesta por un grupo de músicos inmigrantes venezolanos.

Para hacernos eco del arranque de su gira nacional, Nacho Cano (Madrid, 1963) habla sobre la versión melódica de un espectáculo que ha triunfado en la capital desde su estreno en 2022. Un formato renovado en el que, asegura, "la música por sí sola tiene un gran valor". Además, asistirá a la representación del sábado 29 para acompañar a todo su equipo en el segundo pase del espectáculo.

Arranca la gira nacional de 'Malinche Symphonic' con tres pases en Alicante. ¿Qué se va a encontrar el público en estas funciones?

Malinche Symphonic es una representación sinfónica de lo que es la base musical de Malinche, que se hizo para el documental de Netflix La creación de Malinche con la Orquesta Sinfónica de Londres, la London Symphony. El público va a poder ver en Alicante a una orquesta que está formada por inmigrantes de Venezuela, gente que salió de allí como pudo y que tocaba donde podía, en la calle o donde fuera. Estas personas decidieron formar una orquesta y, cuando la escuché, me pareció que tenía una calidad impresionante. Hicimos varios conciertos de presentación en el espacio de Malinche de Madrid con mucho éxito y ahora sale de gira por España.

Es un nuevo rumbo, una nueva intención dentro de un mismo espectáculo donde se hace hincapié en la parte melódica del musical. ¿Cree que se puede llegar a perder la esencia del 'Malinche original'?

Para nada. El 'Malinche original' está basado en un número de melodías que se van desarrollando y en su pureza. Cuando ves la representación musical, extrapolando lo que es el acting y la escenografía, te das cuenta de que la música por sí sola tiene un gran valor.

Nacho Cano, durante una aparición en su espectáculo "Malinche" en Madrid / EP

¿Nacho Cano se puede permitir sentir nervios en estrenos de este tipo?

Exactamente no sé si son nervios o rigor profesional. Siempre tengo la inquietud de que todo suene bien, que se haga una buena performance, que el público se vaya contento... No sé si la palabra correcta es "nervios", más bien creo que es una especie de excitación adrenalínica.

Cualquier artista tiene como fin último la respuesta positiva por parte del espectador.

Cada uno venimos al mundo sin saber por qué, ni cuándo nos vamos. Realmente no tenemos ni idea de nada. Si atisbamos o logramos entender que tenemos algún talento y podemos vivir de él, que es lo que hago yo, lo intentamos hasta conseguirlo y así poder exponerlo al espectador con la mejor intención.

Y luego ese espectador puede comprar o no la propuesta. ¿Cómo lidia con las críticas negativas?

La verdad, no es un tema al que le dedique mucho tiempo porque las críticas, en primer lugar, vienen bastante predeterminadas por el ámbito político e ideológico del medio en el que se escribe. Vienen teñidas de mucho interés que no tienen nada que ver con lo estrictamente artístico y profesional. Hablo de las críticas escritas. A mí la crítica que me interesa es la del público que ha pagado una entrada, que se ha dejado un 5 o un 10 % de su sueldo para dedicarlo a algo que yo he hecho y que le va a traer una satisfacción, una enseñanza o una alegría. La crítica del que tiene que hacer un juicio en base a su intelectualidad o en base a su conocimiento cultural o a sus prejuicios no me interesa mucho, porque ya viene teñida de un ámbito que no es el objetivo.

La concejala de Cultura de Alicante, Nayma Beldjilali, y el músico Nacho Cano / Redacción

Ideológicamente, la historia de Malinche todavía genera mucha controversia a nivel social.

Mira, desde que empecé a hacer canciones he reflejado la situación que he vivido en todo momento en el espacio en que la vivía. Te hablo de cuando era un adolescente y empezaba a hacer temas con Mecano como Hoy no me puedo levantar o Perdido en mi habitación. Sin embargo, cuando me fui a Miami en el 2010, lo que vi fue la consecuencia del mestizaje en el idioma castellano y que alguien se llamase Carlos Pérez, tuviera rasgos indígenas y viviera en Miami. ¿Esto de dónde ha venido? Ha venido de un patrón de mestizaje que se origina con Hernán Cortés. Cortés es el primero que llega al gran continente americano y establece un patrón: conquisto, bautizo a personas que ya no son esclavas y pasan a ser súbditos y a tener un DNI. De esta forma se ordena el mestizaje y se empiezan a emparejar de igual a igual las personas.

En las conquistas pasa de todo. Pero en esta se empiezan las primeras cartas de derechos humanos en Salamanca, las primeras de la historia, y las hacemos los españoles. Mientras que en Estados Unidos seguía habiendo esclavitud y los negros iban en la parte de atrás del autobús hasta hace muy pocos años, nosotros ya tratábamos como iguales a esas personas a comienzos del año 1500. El hospital más antiguo de América en funcionamiento, el hospital de Jesús de México, muy cerca del Zócalo, fue fundado por Cortés. ¿Cuántos millones de mexicanos se han curado en ese hospital? Lo que pasa es que los españoles somos especialmente negativos hacia nuestros logros. No es especialmente interesante lo que estamos haciendo como nación en los últimos tiempos, pero sí lo fue durante una época muy importante de la historia, cuando descubrimos América.

¿Cree que las redes sociales alimentan en mayor medida estas críticas?

El tema de las redes sociales no lo controlo demasiado porque me parece que hay una cantidad de información abismal. Yo vengo de una época donde el espacio entre información e información te daba cierto barbecho que te preparaba para disfrutar la siguiente. Ahora estamos como atiborrados de información. No sé hasta qué punto eso es sano para el sistema nervioso. Yo viví una época donde que sonara el teléfono era una aventura, porque podía ser la chica que te había gustado. Donde había emoción por recibir una carta o escuchar una canción en la radio. Ahora es como si tuviéramos 20 emisoras al mismo tiempo, 12 televisiones y recibieras 50 cartas en una hora. Hay un atiborramiento de información tan grande que el disfrute de la noticia se ha perdido.

Volviendo a 'Malinche Symphonic', y teniendo en cuenta que hay tres pases en Alicante. ¿Hará acto de presencia en alguna de las funciones?

Sí, lo haré y aprovecharé para tocar algunos temas. El problema es que no podré estar en todas las funciones porque tengo el cierre de Malinche en Madrid y estoy haciendo otro musical en Ibiza.

Ser Nacho Cano tiene que ser un poco estresante.

Ser Nacho Cano es dormir poco y currar mucho.

