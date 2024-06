La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria celebra su tercer aniversario con el Concierto TR3S

La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC), dirigida por David Crespo, conmemorará su tercer aniversario con el Concierto TR3S el próximo 30 de junio a las 18.00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus, con un programa elegido para la ocasión, donde el número 3 y la música se mezclan de principio a fin con mucha creatividad y alguna sorpresa.

Así, tres años de recorrido culminan en la interpretación de su primera gran sinfonía, la número 3 de Camille Saint-Saëns, conocida como Sinfonía con órgano. Todo un despliegue sinfónico para celebrar la entrega, la pasión y la constancia de esta aún joven agrupación. Resonarán también los metales y la percusión para dar la bienvenida a los nuevos tiempos a través de las notas de Aaron Copland y su Fanfare for the Common Man así como la Fantasía geométrica del compositor canario Ernesto Mateo.

Se trata de un concierto realizado en coproducción con el Auditorio Alfredo Kraus y con el patrocinio de la Fundación DISA, Fundación Cajasiete, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Turismo LPA, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Philip Morris.

Ernesto Mateo explicó que en este concierto del domingo se interpretará el “primer concierto de triángulo y orquesta de la historia. No se había hecho nada igual en toda la Historia de la música ya que el triángulo no tenía un concierto compuesto expresamente para este instrumento de percusión”. “La figura del triángulo ha fascinado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Grandes matemáticos como Tales, Pitágoras o Euclides se han rendido a sus angulosos encantos. Existen muchos tipos de triángulos, como los equiláteros, el de las Bermudas, los amorosos o los musicales. El triángulo es el único instrumento con el que se puede llamar a comer. El único capaz de traspasar el tutti más brutal de una orquesta con su glorioso sonido. Si el número 3 representa la perfección, el triángulo es la perfección hecha música. Esta obra, por tanto, es una celebración del triángulo en todas sus dimensiones, uniendo a intérpretes y público en un canto de amor al número 3, a la geometría y al mejor de los polígonos.”

El director de la Orquesta, David Crespo, aseguró que la OCGC “es necesaria porque no existen agrupaciones musicales para adultos, quienes no tienen la posibilidad de seguir tocando en proyectos de este tipo y se trunca así todo el esfuerzo de formación musical que se hace desde la infancia y juventud”. Sobre el concierto asegura que se abordará un repertorio sinfónico de primer nivel que va a sorprender.

Tilman Kuttenkeuler, director general de la Fundación Auditorio y Teatro, destacó que el proyecto comenzó hace tres años “y se ha cubierto así en este tiempo un vacío que demandaba la sociedad, que se demuestra con el compromiso constante de los integrantes de la orquesta y coro así como la asistencia del público a los conciertos”.

Sara Mateo, directora de la Fundación DISA, explicó que su “alianza con la Orquesta Comunitaria es estratégica porque permite el acceso a la cultura a personas de diferentes procedencias sociales, democratizando la cultura y dando oportunidades”.

Pedro Juan García Jiménez, en representación de la Fundación Cajasiete, aseguró que “estamos muy volcados con todo lo que tiene que ver en nuestro territorio y participar en una acción así está muy en la línea con los objetivos que tenemos. Todo lo que es transmitir cultura en nuestro entorno hace que este sea un objetivo vital”.

Programa del concierto

Las obras a interpretar, bajo la dirección de David Crespo López serán, en primer lugar, Fanfare for the Common Man, de Aaron Copland; seguirá el estreno absoluto de la obra encargada por la OCGC Fantasía geométrica, de Ernesto Mateo, y el cierre lo pondrá la Sinfonía No 3 en do menor op.78, de Camille Saint-Saëns. La solista de órgano será Marta Miranda.

La Orquesta Comunitaria de Gran Canaria (OCGC) es un proyecto que nace desde la comunidad para la comunidad, con el objetivo brindar un espacio a todos aquellos músicos que no tenían dónde desarrollar sus conocimientos musicales. Entre las filas de la OCGC conviven personas dedicadas profesionalmente a su instrumento con estudiantes superiores de música y otras muchas que tomaron opciones laborales tan variadas como la docencia, diversas ingenierías, la abogacía, la agricultura, la venta al público, el periodismo o la enfermería entre muchas otras.

Siempre dispuesta al crecimiento, la OCGC se fija la meta de atraer de nuevo al mundo de la música a todos los que dejaron de tener tiempo para su vocación y a los que aún no han disfrutado por primera vez la experiencia de tocar en grupo. En estos tres años de andadura, la joven agrupación comunitaria ha dedicado sus conciertos a géneros musicales muy variados que han abarcado desde bandas sonoras de cine y videojuegos, repertorio de canciones tradicionales internacionales, composiciones corales sacras o la zarzuela, entre otros.

En la actualidad, la OCGC cuenta con una orquesta de más de 100 músicos y un coro de otros 100 componentes. Ha roto la barrera insular y cuenta con músicos procedentes de varias islas, así como de diversas nacionalidades. La OCGC ha sido galardonada en los Premios Canarios de la Música en la categoría de Mejor Labor en Músicas Clásicas, año 2023.