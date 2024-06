El FiestoRon se encamina a repetir lleno con un 85% de entradas vendidas

El FiestoRon se encamina a repetir un año más el lleno absoluto con la venta de un 85% de entradas a falta de seis semanas para que aterricen en Arucas algunos de los grupos más sonados del pop-rock español. La séptima edición del festival se prepara para recibir los días 9 y 10 de agosto a un cartel de lujo protagonizado por artistas como Celtas Cortos, La Cabra Mecánica, Sôber o La Pegatina. En un fin de semana cargado de sorpresas, el norte de la Isla se llenará de música, turismo y disfrute con más de 25 horas de actuaciones en la explanada del parking situado a los pies de la Iglesia de San Juan Bautista.

Destilerías Arehucas, el patrocinador oficial del festival, acogió la presentación del evento y guardó un espacio en su particular pared de la fama, que recoge nombres como Julio Iglesias, Alfredo Kraus o los antiguos Reyes de España, a Efecto Pasillo. El grupo canario dejó su dedicatoria en uno de los barriles destinados al FiestoRon y tocó su último tema, Yo Quiero Amarte -una adaptación al español de Is This Love, de Bob Marley- y su clásico No importa que llueva.

"El FiestoRon se ha convertido en un encuentro de mucha gente y yo lo he vivido así también. Ahora toca disfrutar mucho de este súper festival y compartir con tantos colegas que vienen a darlo todo", subrayó el cantante Iván Torres. Javier Moreno, componente del grupo, explicó que se han preparado para el festival y para el resto de su gira con "una formación nueva" en la que han añadido algunos músicos para "hacerlo todavía un concierto mucho más orgánico". Con alguno de los artistas que se subirán en agosto al escenario tienen temas en común, como es el caso de La Pegatina. "Igual puede caer una sorpresa y podemos hacer algo juntos en el festival", adelantó Moreno.

La dinámica del evento será similar a otros años, con un viernes pensado para los más rockeros en el que participarán Celtas Cortos, Reincidentes, Los Mojinos Escozíos, Sober, The Hints y El Sábado. El sábado primará el pop nacional con las actuaciones de Café Quijano, La Pegatina, Pignoise, Nena Daconte y Efecto Pasillo.

Adrián García, promotor del evento, enfatizó en que "es muy importante el hecho de que seguimos siendo uno de esos pocos festivales a nivel nacional que, con un presupuesto que supera los 700.000 euros, lo seguimos celebrando en un casco histórico, además con la sinergia de permitir a su público entrar y salir del recinto cuantas veces quiera". Esta libertad de acceso permite generar, según García, "una actividad comercial, un desarrollo económico y comercial en la zona de los más importantes de la isla en esa semana", que según un estudio de impacto económico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria asciende a tres millones de euros.

Mejoras en el escenario

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, y la concejala de Servicios Sociales, Yésica Guerra, aplaudieron los efectos positivos que tiene cada año el evento y el "turismo sostenible" que deja a su paso. "Anuncio que en los próximos meses, desde que el Cabildo lleve a su pleno la incorporación de cuatro millones de euros para poder renovar el recinto, lo haremos realidad", explicó el regidor. La intención de Facundo es que dichas actuaciones se realicen "intentando compatibilizar para que no se quede suspendido ningún evento", ni en particular el FiestoRon, sino que la obra se lleve a cabo en dos partes que permitan allanar el terreno y "hacer adecuado un recinto ferial que reúna las condiciones óptimas para que "todo el mundo disfrute no solo de este festival, sino de cualquier actividad que se pueda llevar a cabo en el municipio".

Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, explicó que el evento cuenta por primera vez con el patrocinio de la institución insular y el Instituto Internacional del Valor Compartido hizo entrega a la organización del Certificado de Creación de Valor Compartido CCVC2030 por sus acciones y medidas de sostenibilidad. "Se ha llegado un acuerdo entre el promotor y la empresa Global para poner a disposición una serie de líneas especiales y específicas para el FiestoRon, con lo cual no van a ser solo las líneas normales que están ya, o las que estamos acostumbrados", reveló Sosa.

Global pondrá a disposición líneas especiales de guaguas para llegar al recinto

El FiestoRon se estrenó por primera vez en el 130 aniversario de Arehucas y ahora vuelve a la carga coincidiendo con el 140 aniversario de la marca. "Lo que queremos es convertir este año el festival en una gran fiesta de cumpleaños y para eso haremos una serie de actividades especiales durante El FiestoRon. Algunas las iremos develando con anterioridad y otras las mostraremos a aquellos que vengan a disfrutar con nosotros esos días, con todos nuestros amigos, consumidores y con todos los que llevan Arehucas en el corazón para disfrutar con nosotros de este año tan especial", aseguró Eduardo Martell, director de marketing de la destilería.

Además, la organización ha puesto en marcha un sorteo a través de Instagram. Los usuarios pueden probar un filtro en el que eligen su propio cartel del festival y entre quienes suban sus fotografías se sortearán entradas para el próximo festival.