¿Karol G copia a Rosalía? Las claves del enfrentamiento entre las dos divas de la música

Polémica entre las dos grandes divas de la música en español. Los fans de Rosalía han acusado (de nuevo) a Karol G de copiar a la cantante catalana tras el lanzamiento de su canción 'Si antes te hubiera conocido' por su parecido a 'Despechá'. La realidad es que esta no es la primera vez que se habla de un posible plagio de la intérprete de 'Tusa' a la creadora de 'Motomami'. Muchos ya aseguran que las dos estrellas se han declarado la guerra y algunos entienden las últimas publicaciones de Instagram de la de Sant Esteve Sesrovires como una posible respuesta a la colombiana. ¿Existe realmente una rivalidad entre ellas o está la gente intentando enfrentar a dos mujeres talentosas una vez más?

Los usuarios de las redes sociales se han remontado hasta 2019 para recopilar los muchos momentos en los que supuestamente la colombiana se habría inspirado en la catalana. Desde sus uñas, peinados y trajes, hasta las poses, pasando por los videoclips y las canciones.

Algunas 'copias'

En concreto, uno de los vídeos en los que los fans han encontrado más referencias es el de 'S91' de Karol G, que parece bastante inspirado en trabajos anteriores de Rosalía. También el momento en el que la 'motomami' decidió teñirse el pelo rojo y la 'bichota' hizo lo mismo pocos días después. O cuando la catalana confirmó que se hacía las uñas en Dvine Nails y, durante su paso por España, la de Medellín acudió al mismo centro para hacerse la manicura (en la canción 'Auto cuture' Rosalía canta "uñas de Dvine ya me las han copiado"). Otra de las canciones que los fans creen que Rosalía dedica a Karol G es 'A palé' en la que recita "todo lo que me invento me lo trillan".

Otro de los claros motivos de copia que han encontrado sus seguidores es la forma de escribir sus nombres. Mientras que Rosalía desde un primer momento en la industria optó por poner su nombre en mayúsculas, Karol G utilizaba las minúsculas hasta que decidió también usar esta tipografía para sus últimos lanzamientos. Las dos también han tenido su propia camiseta del FC Barcelona (aunque la realidad es que esto es fruto de la colaboración del equipo con Spotify).

Un merengue polémico

El último gran motivo que ha hecho que los seguidores reaviven la guerra entre las dos artistas ha sido el lanzamiento de 'Si antes te hubiera conocido', de Karol G, un merengue que recuerda al 'Despechá' de Rosalía, del mismo género, lanzado en verano de 2022. En ese momento, la de Sant Esteve Sesrovires confirmó que se había inspirado en la música de tres artistas dominicanos para componerlo: Fefita la Grande, Omega y Juan Luis Guerra.

El tema no se parece al de la catalana solamente en el ritmo (ambas canciones son merengues, por lo que no es de extrañar), sino también en la estética veraniega del videoclip. Sin embargo, la letra de las dos canciones no tiene nada que ver. Mientras que en la canción de la 'motomami' habla de una persona que está despechada tras poner fin a su relación, la 'bichota' se pregunta "qué habría pasado" en un amor prohibido.

Sea como sea, la polémica está servida. Tras estos últimos comentarios de los seguidores de ambas que las enfrentan directamente, Rosalía ha echado más leña al fuego con su última publicación de Instagram. La catante ha compartido una fotografía en la que hace la peineta junto a la canción de 'Despechá'. ¿Será una indirecta para Karol G?

Solo ellas saben cómo es realmente su relación. Con enfrentamiento o sin, las dos son mujeres exitosas en el mundo de la música: Rosalía es la cantante española más exitosa de los últimos años y Karol G, que actuará durante cuatro noches seguidas en el Santiago Bernabéu, se ha convertido en una de las mujeres más relevantes de la música urbana.