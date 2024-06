Ed Sheeran enloquece a Tenerife con su único concierto en España

Sábado, 29 de junio de 2024, Ed Sheeran ofreció su único concierto en España como parte de su gira mundial "Mathematics tour". El evento tuvo lugar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, comenzando a las cinco y media de la tarde con la apertura de puertas. La policía cerró las calles aledañas para facilitar el acceso de las personas que se acercaban al estadio. Los asistentes pudieron disfrutar de bebidas, aunque con precios elevados y la obligatoriedad de comprar un vaso de plástico por cada botella, medida tomada para evitar el lanzamiento de objetos y residuos.

El ambiente en el estadio fue creciendo poco a poco, con una notable afluencia de británicos residentes en la isla , pudiéndose identificar fácilmente por sus etílicas costumbres, además de un buen número de españoles así como canarios que se hicieron notar con su manejo del estadio haciendo la ola o cantando el "canarión el que no bote", aunque también botaron los canariones asistentes. Esta mezcla de culturas añadió un toque especial a la noche. Sin embargo, los altos precios de las bebidas y la necesidad de comprar un vaso de plástico adicional por cada botella fueron motivo de queja entre los asistentes. Esta medida, destinada a evitar que se lanzaran objetos al escenario, resultó ser algo contradictoria ya que los vasos de plástico también podían ser arrojados, unido al calor característico de la cocapital de nuestra nación canaria, y a la prohibición de sentarse en el césped en las horas iniciales.

El concierto de Ed Sheeran en Tenerife, en imágenes / I Love The World

Calum Scott fue el encargado de abrir el espectáculo a las siete y media deleitando al público con sus canciones más conocidas, incluyendo "Dancing On My Own" y "You Are The Reason". Scott logró calentar el ambiente y preparar el terreno para la esperada aparición de Ed Sheeran.

A las nueve en punto, las luces del estadio se apagaron y la multitud estalló en aplausos y gritos de emoción cuando Ed Sheeran apareció en el escenario. El cantante británico comenzó su actuación con una serie de sus éxitos más conocidos, como "Casttle on the Hill", acabando con "Shape of you" y "Bad habits". A lo largo de la noche, Sheeran interactuó con el público, compartiendo anécdotas y agradeciendo a sus fans por su apoyo incondicional.

El concierto de Ed Sheeran en Tenerife, en imágenes / I Love The World

Durante el concierto, Sheeran tuvo que interrumpir su actuación hasta en tres ocasiones, probablemente debido a posibles desmayos por el calor sufrido durante la tarde, de forma muy eficaz y profesional solicitando la interveción del personal de seguridad e indicando la zona donde se encontraba mientras los técnicos de sonido iluminaban todo el escenario para facilitar la asistencia y pidiendo a los asistentes que hicieran un "pasillo".

Sorprendió además que para muchas de sus canciones utilizara un "looper", aparato con el que se graba en directo una pequeña pieza musical (un coro, un sonido de guitarra, unas notas en el órgano) y se reproduce en bucle durante la canción, creando así sobre la marcha varios ritmos dando la impresión de que era una banda completa. Una destreza que realiza con fluidez y permite una gran intensificación de sus canciones.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Sheeran interpretó "Tenerife Sea" por primera vez en un concierto. Aunque la canción fue lanzada en 2014, nunca había sido incluida en sus actuaciones en vivo hasta esa noche, según declaraciones del propio artista. Este debut en vivo se debía a la conexión personal que tiene con la isla, ya que sus padres, como buenos británicos, tienen casa en Adeje en Tenerife. Sheeran agradeció a la gente de Tenerife por haberle inspirado para crear esa canción, añadiendo una capa de emoción y gratitud a su actuación. Nota que aumentó cuando en las canciones finales se puso la camiseta del CD Tenerife, para regocijo de los asistentes, que en cuanto lo vieron salir con esa camiseta empezaron a cantar "canarión el que no bote", aunque los canariones también la cantaron y botaron. Detalle que seguramente habrá alegrado a Paulino Rivero y no a Miguel Angel Ramírez.

Desde el inicio del evento, se implementaron medidas para facilitar el acceso y salida de los asistentes. Se dispusieron tranvías y guaguas adicionales, proporcionados tanto por TITSA como por Metro Tenerife, y se cerraron las calles aledañas al estadio para asegurar un desalojo seguro y eficiente del recinto. Estas medidas resultaron fundamentales para garantizar la comodidad y seguridad de los miles de fans que asistieron al concierto.

El concierto de Ed Sheeran en Tenerife, en imágenes / I Love the World

Además del transporte, el dispositivo de seguridad fue notable. Pese a las críticas por los altos precios de las bebidas y la prohibición de sentarse en el césped, la organización del evento fue elogiada por la buena disposición de los aseos, tanto los ya existentes en el estadio como los adicionales móviles colocados específicamente para el evento. Estos aseos estuvieron estratégicamente ubicados por todo el recinto, manteniéndose limpios a lo largo de la noche.

Asimismo, se dispusieron varios puestos de comida y bebida distribuidos por todo el espacio, gestionados por personal eficiente y amable. Esta buena organización en cuanto a los servicios disponibles dentro del recinto contribuyó a una experiencia más cómoda y agradable para los asistentes, a pesar del detalle de los precios elevados en un momento de ola de calor que afectó particularmente al costo del agua.