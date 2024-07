Henar Álvarez: «Esta es una historia de venganza pero siento que también da esperanza»

Henar Álvarez (Madrid, 1984) estuvo esta semana en Tenerife para presentar, de la mano de la librería El Barco de Papel, su primera novela: ‘Ansia’. La acogida fue tal, que hubo que cambiar el lugar inicialmente previsto para el acto para aumentar el aforo. En esta entrevista habla de su amor por la escritura, de su protagonista, Natalia, y de algunos de los temas que atraviesan la historia.

La librería El Barco de Papel tuvo que cambiar el lugar de la presentación de su libro por el interés que ha despertado...

La verdad es que tengo muchísimo cariño a las Islas porque, además, arrancamos allí también la gira de Buenismo bien. Ahí siempre hemos tenido como una acogida increíble y tenía muchas ganas de ir con el libro. La buena acogida que hemos tenido ha sido como certificar que allí estoy como en casa. Estoy muy contenta.

Debe ser complicado encajar viajes así en una agenda tan intensa como la suya.

Bueno, pero mira, a mí eso no importa, la verdad. Cuando yo creo –ya sea un show, un libro, un cuadro, tal vez– lo que quiero es que la gente lo vea y que la gente lo disfrute. Y para mí esto forma parte totalmente del trabajo. Hay que hacerlo. También te digo, yo soy una persona muy cuca y me dejo siempre las Islas para junio. y luego me quedo ahí unos días.

Ansia es su primera novela, ¿siempre tuvo claro que quería escribir?

Sí, la verdad es que sí. Siempre he querido escribir. Siempre ha sido como una parte básica de mi trabajo porque empecé siendo guionista. Tenía clarísimo que nunca iba a dejar de escribir porque me gusta y lo disfruto mucho. Disfruto mucho ordenando los pensamientos, escribiendo y creando historias. Sabía que era cuestión de tiempo. Sí que es verdad que una novela lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo. Entre la vorágine de grabaciones de programas hay que sacar tiempo para hacer las cosas bien. Pero bueno, pero como tenía clarísimo que lo quería hacer, pues así lo hice. Y la verdad es que estoy muy orgullosa del resultado de Ansia.

Háblenos de Natalia, la protagonista del libro.

Pues mira, Ansia es Natalia, la verdad, es la protagonista absoluta del libro, aunque comparte tramas importantes con otras dos mujeres. Pero ella es la gran protagonista y yo te diría que esto es una historia de venganza. Es una historia que trata sobre relaciones de poder y de cómo las mujeres, al final, siempre tenemos las de perder en la sociedad tal y como está montada. Pero también creo que es una novela que te da esperanza. Bueno, esto te digo también por voz de lo que la gente que ya se ha leído el libro me ha dicho. Hay mucha gente que me ha dicho que se han podido vengar de las cosas que les ha pasado en la vida a través de la protagonista. El libro les ha servido de terapia. Esto la verdad que me gusta mucho.

Hay un tema que atraviesa toda esta historia que es el de la maternidad y lo que se espera de las mujeres.

Creo que durante mucho tiempo nos han vendido que nuestro objetivo vital era ser madres y dedicarnos 100% a los cuidados y a la casa. Creo que eso está cambiando, claro, aquí somos dos para todo. Yo no tengo por qué renunciar a toda mi vida por haber tenido un hijo y las cosas se pueden hacer bien siempre y cuando todo el mundo sea responsable. Claro que sí. Afortunadamente, por lo menos ahora, detectamos problemas que hemos tenido toda la vida, aunque no se les pusiera el nombre, y sabemos cómo solucionarlos. Hay un montón de gente trabajando para que nosotras podamos recuperar nuestra vida y que ésta no sea solamente de servicio a los demás, que no consista solo en hacer servicios comunitarios. La verdad es que soy bastante optimista.

Natalia, como decía, está rodeada de una serie de personajes que tejen entre todos la historia de Ansia.

Sí, aunque ella es la gran protagonista, luego hay otros dos personajes femeninos más y todos están viviendo unas relaciones de poder que van solventando como pueden. Pero bueno, sí que hay una base que es que cuando una mujer empieza a tener disputas con un hombre empieza a darse como una especie de relación de cazador-cazado que luego vuelve otra vez a ser el cazador y que luego vuelve, de nuevo, a ser el cazado. Y en este juego que nunca termina hay un momento que los hombres tienen un arma arrojadiza contra las mujeres, que es el de la sexualidad, y entonces ahí acaba todo. Ahí ya tenemos las de perder. De alguna manera, todas las mujeres del libro están teniendo este tipo de relaciones, ya sean en el trabajo, ya sea con sus parejas o en familia. Están teniendo como que lidiar con todo esto y con el peso que la sociedad nos pone a las mujeres respeto a la sexualidad.

Usted es una gran prescriptora literaria, ¿qué está leyendo ahora?

Mira, ahora me estoy leyendo un libro que me está dejando boquiabierta. Nunca había leído nada igual. Se llama El cielo de la selva. Es fascinante. Me gusta compartir lecturas porque siento que empecé a leer a mujeres bastante tarde. Creo que conozco a muchas menos escritoras que escritores y precisamente por ese motivo me gusta hacer esa labor y cuando descubro algo lo cuento. También al revés y cuando alguien se está leyendo algo que le gusta, quiero que me lo diga para echarle un ojo. Así que sí, eso es lo que me estoy leyendo ahora y se lo recomiendo a todo el mundo.