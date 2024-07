Robbie Williams, leyenda viva del pop internacional, debuta en Gran Canaria

«¿Qué es el entretenimiento? La regla número uno es amar a tu público. ¿Qué es el entretenimiento? Se los demostraré: 1, 2, 3, ¡vamos!» Y con estas palabras, el emblema del pop británico, consagrado como un clásico vivo de la historia de la música universal, materializó el acontecimiento sonoro del año en Gran Canaria.

El legendario Robbie Williams coronó anoche la jornada inaugural del GranCa Live Fest 2024 con un espectáculo descomunal ante un público multitudinario, en que el cantante británico se confirmó como el gran showman o «entretenedor» con un dominio magistral del escenario, el medio natural en que se desenvuelve de punta a punta desplegando su gracia, sus anécdotas, sus bailes, y sobre todo, sus grandes hits, ante un público entregadísimo en el Estadio de Gran Canaria.

Así lo anuncia uno de los grandes himnos de su repertorio, Let me entertain you, emblema del britpop y leimotiv de oficio de Robbie, que integra su álbum de debut Life thru a Lens (1997), tras su escisión de la boyband Take that. Junto a este hit, no faltaron anoche los temas míticos del británico, como Feel, Candy o Angels, la canción que tomó el cielo por asalto y grabó su nombre en el firmamento sonoro mundial. Tampoco faltaron algunas versiones como el Don’t look back in anger, de Oasis, como ya hiciera en el Mad Cool de Madrid el pasado 2023, hace casi un año este julio, donde Williams compartió cartel, entre otros, con el cantante Liam Gallagher, mitad de Oasis, un guiño a sus viejas andanzas en Glastonbury.

Este viaje sideral a los 90, a caballo entre la nostalgia y el baile, pone en pie más de un cuarto siglo en los escenarios desde que el artista multipremiado conquistó el corazón de Gran Bretaña en 1998, y que coincide además con los 50 años recién cumplidos del ex Take That.

GranCa Live Fest 2024, primer día / La Provincia

El de anoche fue el único concierto que brindará Robbie Williams en España este 2024, fruto del esfuerzo de la organización del GranCa por grabar los nombres de las grandes estrellas internacionales en la historia del festival. Además, se trataba del estreno de Robbie Williams en Canarias, quien se desplazará ahora a Londres para actuar mañana en el emblemático Hyde Park de Londres.

Ambos constituyen sus dos únicas actuaciones musicales del año, si bien cabe mencionar que el cantante se desenvuelve en otras coordenadas, pues el pasado junio inauguró su primera exposición de arte en España, Confessions Of A Crowded Mind, en el Moco Museum de Barcelona, con un total de 17 obras propias sobre salud mental. También este año vio la luz su primera serie autobiográfica documental, de título homónimo, en Netflix. En definitiva, hay Robbie Williams para rato y su parada grancanaria ya forma parte del relato musical de las Islas.

Tercera edición

El de Straffordshire coronó la primera de las tres jornadas previstas en la tercera edición del GranCa Live Fest, que agregó un tercer día de conciertos por primera vez en la historia del festival, precisamente con la revelación de Robbie Williams como gran estrella del jueves inaugural.

Las estimaciones de la organización, tal como avanzaron en la víspera de la cita, es que el flujo de público a lo largo del fin de semana «supere las 80.000 personas», con unas 30.000 por jornada, en el recinto de Siete Palmas, consolidado como el espacio habitual del GranCa, con su original tirolina para sobrevolar el recinto, configurada como seña de identidad del festival, además de numerosos talleres y actividades, colchonetas, simuladores y una zona gastronómica reforzada con más food trucks como novedad en esta tercera edición.

La jornada inaugural abrió sus puertas a media tarde y arrancó sobre las 19.00 horas con el doblete de los Pedros: el cantautor Pedro Pastor y el cantante Pedro Capó, ambos adscritos a distintas corrientes estilísticas bajo su nombre común, pusieron las primeras notas de la fiesta grancanaria del pop-rock.

La Provincia

Músico de raíz, Pedro Pastor, una de las revelaciones más rutilantes de la canción de autor nacional, rompió el hielo a la caída de la tarde con el primer concierto del GranCa Live, acompañado por su banda Los Locos Descalzos. Aún con el público a medio gas, la formación trajo bajo el brazo su nuevo álbum, Escorpiano (2024), quinto LP del artista, que nada en aguas sonoras y timbres de las dos orillas del Atlántico, con una primera aproximación al territorio del rock, y siempre con la fuerza de unas letras que basculan entre la mirada introspectiva y la reivindicación social heredada de su estirpe.

Y es que el talento musical corre por la sangre del cantautor madrileño, hijo de Luis Pastor y Lourdes Guerra -hermana del también cantautor canario Pedro Guerra-, si bien Pedro Pastor se ha forjado un nombre e identidad propios en la escena musical española en un ascenso meteórico.

La formación que lidera el madrileño ya enamoró al público grancanario el pasado septiembre de 2023 con un emocionante concierto en la sala Alboroto y el reencuentro con la Isla ayer confirmó el vínculo histórico de Canarias con la poética engrandecida por la música que encarnan nombres como Jorge Drexler, Rozalén o Ismael Serrano, entre tantos otros.

Su concierto en directo ayer combinó canciones de su nuevo proyecto con sus temas anteriores, que fueron coreados por el público, como Desaprendiendo o Solo los locos viven la libertad.

Hacia el final del concierto, el artista, siempre cercano con su público, recordó que hace nueve años que abrió un concierto de Fito & Fitipaldis producido por New Event en Tenerife en los comienzos del proyecto. «Desde entonces, nunca habíamos tocado en un escenario sin uno de la banda», explicó. «Pero por motivos personales, nuestro batería no ha podido hoy estar con nosotros», continuó, pidiendo un fuerte aplauso para el músico. «Así que pido otro aplauso para el batería Marc Piñol, que antes de ayer nos cogió el teléfono y se ha aprendido todo el repertorio en solo dos días».

GranCa Live Fest: Robbie Williams / La Provincia

A continuación, con apenas 15 minutos entre Pedro y Pedro, el cantante puertorriqueño Pedro Capó, tomó el testigo en el escenario con fuerza, ante cada vez más público, para descerrajar temas tan conocidos como Buena suerte o Estoy enamorado, su aclamadísimo dúo con la cantante mexicana Thalía. Ganador del Latin Grammy en las categorías Canción del Año y Mejor Fusión/Interpretación Urbana de 2019, el cantante, compositor y actor alcanzó la fama mundial con el éxito Calma, en la versión original y en el remix con Farruko, que no faltó en su repertorio ante el público grancanario, ante el grito de: ¡Vamos a romper la noche, nené!

Aunque Capó es esencialmente conocido por sus colaboraciones con grandes artistas, el cantante también recorrió algunos temas de sus últimos proyectos de canciones propias, Munay (2020) y La neta (2022).

Al caer la noche, la esperadísima irrupción de Robbie Williams tras alrededor de una hora de espera sacudió el recinto grancanario hasta el último aliento. Con todo, cabe destacar la apuesta de GranCa Live por multiplicar la espectacularidad del festival en esta edición, que rubrica su consolidación en el mapa festivalero nacional. Este año se han incrementado los metros cuadrados de pantallas led y el equipo de sonido, ante lo que Leo Mansito, director de la cita, sostiene que «es lo más bestia que ha existido aquí, «puesto que se han instalado «más de 200 cajas de altavoces y un equipo que se ha comprado este año para sonorizar el estadio y que el sonido sea una delicia».

Todavía queda GranCa Live Fest 2024 para rato, con los Black Eyed Peas, esta madrugada, y Maná, mañana, como los platos fuertes de una edición que ya es memoria de las Islas.