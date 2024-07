Es de agradecer que nuestra academia continúe en la línea de ir publicando antologías de autores que el tiempo ha ido eliminando de los estantes de las librerías. Se trata de una imprescindible labor de recuperación que debe lograr nuevos lectores para nuestra literatura. La última que tenemos en nosotros es esta de Chona Madera, poeta que ha quedado relegada pese a su significación.

La profesora Yara García ha estructurado su antología por los temas que considera significativos en la obra de la poeta: tiempo y memoria, infancia, emoción, hipersensibilidad, idealismo y sueños, amor, muerte, familia y amistad, espacio/isla, poesía y poetas. Va incluyendo en cada uno de estos apartados composiciones que considera se ajustan a ellos. Una forma de aproximar la obra a los posibles lectores que no deja de ser atrayente.

Es verdad que se rompe el orden cronológico, tan común en otras antologías y que nos permite ver la evolución de un autor, pero quizás sea preferible este orden temático para hacerse una idea del mundo poético de Chona Madera. Al fin y al cabo ni Ida Vitale, Idea Vilariño o el excelente Junco Ezquerra entre nosotros, han respetado el orden cronológico en sus recopilatorios y antologías.

En el texto que funciona a modo de presentación de la antología no nos da Yara García muchos datos sobre la vida de Chona Madera. Esta poeta se mantiene aún en un discreto segundo plano respecto a su propia obra. Poco sabemos de su vida, sus padres, estudios. De la figura paterna nada, por así decir, y de la madre lo que ella nos cuenta en sus sentidos poemas. Del amor, lo confesado en poemas y en alguna carta. Algunos insinúan que ese amor se encarnaba en el poeta Montiano Placeres, muerto prematuramente. Se insiste en que era muy amiga de sus amigos, pero no se nos dan muchas explicaciones de esas amistades. El peso de Pedro Perdomo, quién saludó con magníficos textos la publicación de Volcado silencio, se siente a lo largo del prólogo, lo que es natural por la admiración que tempranamente manifestó por Madera, pero del resto de posibles contactos de Chona con intelectuales isleños no se nos dice mucho.

Sabemos que tuvo estrecha relación con alguno de los integrantes del grupo de Antología Cercada, quizás a través de Juan Manuel Trujillo, el propio Perdomo o Saulo Torón, pues ese grupo de la Antología Cercada siempre manifestó respeto y hasta admiración por los poetas que les precedieron; poetas que venían de la generación del veintisiete, como Fernando González, por ejemplo.

El grupo de Millares y Lezcano, y otros, se oponía más bien a los adocenados falangistas de la escuela garcilasista, contemporáneos suyos, y no a los restos del modernismo o del 27 que quedaban en las islas tras la barbarie franquista. Chona Madera les lleva unos veinte años como grupo, y a alguno algo más, pero parece que la respetaron y admiraron, y ella correspondió a esos sentimientos.

Nos lo demuestran los poemas dedicados a alguno de ellos: Oh tú, dimensión –la más trascendente- que/ nos desbordas / una vez conocido el rumoroso ser / que “Amor” se llama. / Que apena si soñada, presentida / a pesar de ir tan dentro, / surgiendo al nuevo “conocimiento” / sin posible medida, inmensa ya, incalculable; dedicado a V. Doreste o: Vivís de sueños. Enormes ríos/ de belleza a los demás lleváis devueltos. / Vivís de un mundo escamoteado: / Del que en verdad nos dieron, / y no de este otro, en que el hombre se ha empeñado:/ Duro mundo de acero; dedicado a Pedro Lezcano. El propio Doreste, a la muerte de Chona Madera, le dedicaría un sentido Transito.

A Fernando González dedicaría más de uno. Destacamos aquel en que lo llama El poeta de la voz de corazón, purísima: Fernando: En estas tardes, oyéndote parece/ que la vida es más pura, más amplio el horizonte, / que hay bien, mucho más bien, /que este que respiramos flota, se hace evidencia/ en la diaria tarea, ha tiempo oscurecida / a fuerza e terrible, fríos logaritmos / y un lamentable tono de ruinoso desdén. (….) / (En estas tardes puras, profundas de emoción, / que lejos las oscuras luchas y la ambición). El salto generacional en la amistad le lleva hasta el grupo de Poesía Canaria Última, dedicando unos versos a Lázaro Santana.

Nos hemos extendido en esta faceta de Madera pues hay una cierta tendencia a limitar su voz a la de una mujer encadenada por la muerte de sus seres queridos. Es cierto que sufrió la pérdida de hermanas, madre y enamorado, que tuvieron honda repercusión en su personalidad y en su expresión poética. Los versos dedicados al enamorado: Cada vez vas más conmigo. / Cada vez siento que ardes/ más dentro de mis sentidos, / y en el alma, / su dimensión siento que eres. (…) Deja que te lleve/ y sin palabras te quiera/ sin cuerpo ni voz me digas/ hasta que llegue el instante / en que se rompa mi vida. / Deja que te guarde/ como una flor preferida. (…)/ ¡Deja, deja que en mí fluyas, /fuente de aletría y dolor/ camino de mis caminos, / único amor! Revelan un amor profundo y eterno al que la muerte no ha podido vencer.

Pues Madera se rebela contra la muerte. Sabe que es inevitable, llegará el instante en que su vida se rompa, pero también que es posible superarla mediante el amor y, sobre todo la memoria. Esa traicionera memoria, como nos señala Rubén Fonseca, gracias a la cual permanecen entre nosotros aquellos a los que quisimos. Por eso, por no aceptación resignada de la parca, Madera escribe a su madre: Aun esa ausencia sin fin ya de los huesos/ tu presencia que clara se levanta/ desde mi corazón cuando regreso -no sé por qué- / de algo, de con alguien hablar, y a verte / vuelvo en aquella galería de nuestra casa. (…)/ Porque al llamarte ya nadie responde. / Por tenerme que hacer a esta agonía / de que ya no me hables ni me nombres.

La poeta sigue añorando la madre, no solo como madre sino compañera, interlocutora, pero en medio de esa añoranza decide vivir: Ay, del nacido para soledades. / Qué áridos caminos transitando, / viviendo –si es que vive-. Héroe / de perdida batalla. Él lo sabe. Habrá poemas similares a la hermana pero para no repetirnos dejaremos que sean ustedes quienes los busquen en esta muy buena antología.

Creemos que es un buen momento para reivindicar a Chona Madera como poeta de luz y esperanza, de vida en medio del dolor y de la muerte, en los tiempos oscuros, que llegó a cantar a los amores colegiales: La tarde me hizo soñar/ con mis amores primeros: / la tarde me hizo soñar / con los lazos de mi pelo/ los dedos llenos de tinta/ y las horas del recreo.

Con esta imagen nos quedamos, la Chona Madera poeta de la vida y la amistad frente a la muerte y la soledad.