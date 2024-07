Chris Tadeo, tan próximo a nosotros

Si una vida entera pudiera leerse como un álbum de fotografías, la del artista Chris Tadeo se desplegaría como un bellísimo fotolibro, una obra única y propia, de lenguaje múltiple y libre, como las publicaciones fanzineras que creaba, cortaba, hendía, pegaba y cosía con sus manos una a una para que las paladeásemos con tiempo, aunque fuera precisamente el tiempo el que rompió el reloj demasiado pronto.

Estos días se cumplen siete años desde que Chris Tadeo, artista y profesor grancanario con la utopía en la mirada, cazador de instantes y de sueños a través del objetivo, sonrísa pícara y corazón inmenso, falleció en el séptimo mes del 2017 en su isla natal. Un fundido a negro que, a lo largo de sus 28 años, dejó pasar tal cantidad de luz, que las imágenes siguen revelándose hoy en el carrete de la memoria, como los nombres y recuerdos que se resisten a morir.

Y desenrollando la película hacia atrás, las páginas de la trama de su vida atesoran una miscelánea de caminos y búsquedas, fotografías analógicas y viajes artísticos, exposiciones y experimentos, polaroids de fiesta y conversaciones frente al mar.

Dice el diseñador gráfico Ricardo Baez que un fotolibro «no es un libro de autor, sino una suma de autorías» y quizás ahí reside el sustrato de la historia de Chris: el hilo que cosió su vida fue su pasión por vivirla, así como por cuestionarla y por tratar de comprenderla a través del arte, pero siempre enhebró sus agujas pensando en colectivo. Si una vida entera no cupiese en un fotolibro, esta historia podría resumirse como una carta de amor a la vida, al arte, y sobre todo, a la amistad. Una carta de amor radical y subversiva, llena de tachones y reescrituras, porque «la perfection est atroce», suscribía quien buscaba siempre la belleza en el error.

Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y fotógrafo autodidacta, el mapa de Chris Tadeo se extendió desde Canarias hasta Suiza, Irlanda y Francia. Una cámara compacta familiar disparó su amor por la fotografía y, durante una estancia en Ginebra, se prendó de la fotografía analógica y sus posibilidades infinitas. El feminismo, las relaciones, el poder, el cuerpo y la naturaleza conformaron sus coordenadas de investigación creativa, lo cual, unido a su predilección por los formatos artesanales y de autor, le encaminaron al universo del fotolibro como espacio en que codificó sus inquietudes y obsesiones.

«Tengo tantos recuerdos y todos tan especiales de Chris, que me produce una inmensa sonrisa y pienso: qué tío, qué irreverente, qué auténtico, qué natural, qué especial. Su forma de ser la consiguió plasmar en su fotografía, en sus fanzines, en sus fotolibros», recuerda la cineasta Alba González de Molina. «Pero también me quedo con sus reflexiones, con su timidez y sus ticks nerviosos, me quedó con las discusiones políticas y viscerales, con su fuck the system y toda su sensibilidad para tratar lo más oscuro del ser humano como hilo conductor de vidas humanas perdidas».

Chris Tadeo en pleno proceso creativo. / LP

En esta línea, la cineasta y fotógrafa Cris Noda, con quien compartió andanzas y proyectos, cuenta que «cada vez que disparo un medio formato pienso en Él». «En cómo nos gustaba jugar a escuchar el espejo cerrarse. En pensar en la foto como un acto anarquista. En el punk. En ser libre y acoger el anarquismo del pensamiento. Entender que ser artista es ser fontanera. Ser lucha. Ser política. Ser juego, ser libre. Ser Chris. Echo de menos su sonrisa y su pitillo. Lo veo en cada fleco. Te veo en cada esquina».

Su proyecto más destacado se titula Plutôt nous (Más bien nosotros, en francés), que inauguró en la Galería S/t Espacio Cultural de Vegueta en otoño de 2016 y para el que confeccionó medio centenar de fotolibros a mano, con 32 páginas de fotografías y pliegues, presentados en una caja con la leyenda de la muestra. También recorrió ferias del libro, salas culturales y festivales como el Fiebre PhotobookFest de Madrid, el primer y único festival nacional especializado en el fotolibro, revistas y fanzines. Se trata de su proyecto más personal -«pero lo personal siempre es político, repetía»-, en el que explora el cuerpo femenino, su espacio y cosificación en el imaginario social.

La poeta y traductora Elena Garbisu le prestó su espalda para ilustrar las alas de sus ideas. «Hace más de siete años que el arte de Tadeo y mi piel viajan juntos en mi cartera», relata Garbisu. «Su tarjeta de visita lleva impresos su nombre y mi espalda, y siento que a donde vaya lo llevo de vuelta a los lugares que habitaba: a las noches de Vegueta definiendo la canariedad en la calle; al centro de arte La Regenta, donde posamos juntos dentro de un ataúd y donde me dijo ‘¡no te muevas!’ antes de capturar el único momento en el que me han salido alas, que yo sepa; a los pasillos del campus del Obelisco; al Bote, siempre. Aunque pasear la ciudad de Tadeo no solo lo enuncio en tiempo pasado, sino sobre todo, en condicional, preguntándome qué rincón habría escapado de su lente durante estos siete años o dónde encontraríamos hoy una nueva huella de su talento».

'Plutôt Nous'. / LP

«La última vez que hablamos nos preguntamos sobre futuros proyectos y hoy sigo imaginando cuáles serían los suyos», continúa. «Por mi parte, decidí escribir estos versos sobre su fotografía: “Antes de calcarte el corazón, un día / nos dimos la espalda / nuestros perfiles opuestos / soberbios contra el ataúd. / La cicatriz era el mensaje / que habló por nosotros, / el fondo de aire fue / el medio de imponerte / un fin».

Si el mapa de Chris Tadeo se extraviase y se difuminaran los caminos, sus pasos llegarían sin brújula hasta El Bote, su bar de referencia, en cuya barra agotó tantas noches entre amigos y artistas, y donde expuso sus fotografías entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Exposición de Chris Tadeo en El Bote. / LP

«Uno siempre tiene un bar, un sitio que es tu casa, a veces tienes más de un bar, igual que a veces en la vida, en más de un sitio, estás en tu casa. Nosotros no sabemos qué hicieron en el bar de Toni Gallardo cuando este se murió demasiado joven, y con tantas cosas todavía por sacar de las piedras (...) Nos gustaría saber qué decir, y también cómo tiene que ser un bar, un bar que es una casa, cuando nos dicen que Chris Tadeo ya no va venir». Estas fueron las palabras que compartieron los antiguos dueños de El Bote, que hoy regentan Fernando Miranda y Pablo Socorro, sus grandes amigos.

«Chris siempre fue la alegría por vivir y una fuente de inspiración para todos nosotros», expresan ambos, «por esa forma de expresar desde su creatividad una crítica profunda hacia lo políticamente correcto. Nuestra ciudad es un poco más triste desde que él no está». En la sala grande de El Bote, Fernando y Pablo fijaron su recuerdo en una placa dorada que dice: «en homenaje a nuestro amigo Chris Tadeo».

Placa de Chris Tadeo en El Bote. / LP

La artista Lía Ateca, compañera de batallas en el arte y en la vida, se asomó a espejos y abismos en el lienzo de su amistad. «Christian, amigo brillante. Pena ya es una palabra más chica cuando te recuerdo y te recuerdo, lo sabes, en cada nuevo día en que se me ofrece la vida, esa cosa que tú amabas y por lo que yo, contagiada candorosa, a veces amo también», relata. «Te agradezco lo que fuimos, la mano sudada en la discoteca, un beso tropical en los ojos, todos los amores que ni tú ni yo conquistamos. Quiero que me acompañes con tu paso animoso: ‘mira eso, mira aquello, míranos’. Salimos muchas veces de nosotres para observarnos desde afuera intentando entender quiénes éramos, pensábamos que quizá de lejitos se vería más claro y hubo un día en que te alejaste un poco más, ¿cómo se nos ve desde ahí, Chris? ¿se adivina cuál de todos nuestros huesos es el más sabio? El camino de vuelta a nuestro abrazo está trazado, mientras tanto, desde aquí y entornando los ojos ardidos te encuentro siempre: amor centellita, amigo brillante».

La luz infinita

En este mar de imágenes navegan episodios que constituyen universos propios, como la devoción de Chris Tadeo por la UD Las Palmas, su melomanía o su paso por las aulas del CEO Juan XXIII de Tazacorte, en La Palma, donde tanto le quiso su alumnado. Y como corales que devuelven las olas a la orilla, los recuerdos se multiplican en la memoria de tantas personas, entre ellas, su querida hermana Ingrid, que también siguió el mapa del arte y mantiene encendida la llama de la memoria, que sigue iluminando los rincones de su Isla. Más bien (tan próximo) a nosotros. «Vislumbro tu risa expansiva, el ruido de tus huesos al andar me guían a casa», declara Ingrid. ¿Cómo es posible una vida sin Chris? Me pasa algo increíble y te lo quiero contar. Tu obra, tu aliento, tu hermandad. Muchos ojalás. La velita continúa encendida. La luz hace ruido pero sigue infinita, sigue inmortal. No estás, pero estás. Te queremos».