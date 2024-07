Maná deja sin aire al público grancanario en la última jornada del GranCa Live Fest

El GranCa Live Fest ha ido cogiendo carrerilla a lo largo de sus tres días de duración en la capital grancanaria para culminar en una jornada estelar en la que se hizo sold out con un cartel en el que brillaron los nombres de Estopa, Maná y Cruz Cafuné. También costó el arranque en el tercer y último día: el festival abrió puertas más tarde de lo esperado (algunos asistentes tuvieron que esperar más de dos horas para acceder al recinto) y la decepción de la noche anterior -con un Mora molesto por cuestiones de organización y unos Black Eyed Peas que solo pudieron actuar durante media hora-, todavía se palpaba en el ambiente, sobre todo en aquellos que habían comprado el bono para dos o tres días y que se quedaron sin escuchar algunos de los temas más míticos de la banda estadounidense.

«Llevamos dos horas esperando. Está siendo desquiciante, hoy viene mucha gente de muchas partes. No hay organización» expresó Lourdes Quintana desde el exterior del estadio junto a su familia. Más indignado aún se mostró Samuel Montesdeoca, que acompañado también de su familia y amigos, fue especialmente crítico con la situación: «Casi dos horas ya llevamos aquí. Estimando la gente que va a venir, tendrían que haber abierto esto a las 9 o 10 de la mañana. Hay niñas que vinieron ilusionadas para ver a la primera artista y no la han visto ni la verán», declaró a este perioódico.

Esta primera artista y la encargada de hacer que el público empezara a bailar en la tarde de ayer, fue la cantautora puertorriqueña ganadora de seis Grammy Latinos, Kany García, que por fin pudo pisar el escenario del GranCa Live Fest tras la cancelación de su show el año pasado en la edición anterior del festival.

Un año después

Un año ha tenido que esperar para encontrarse cara a cara con el público canario en el escenario del GranCa Live Fest, poniendo en práctica una de las lecciones que se ha llevado en sus más de 16 años de carrera musical: «Diría que lo que más he aprendido es a ser paciente, a darme cuenta de que no todo se hace en un día», contó a este periódico en una entrevista realizada en abril del año pasado. De una forma u otra, todo llega, incluido el final del concierto de la puertorriqueña, que regaló al público una reflexión a modo de colofónde su concierto antes de interpretar su canción De bien a mal: «Esto va para la gente que se atreve a decir que no está bien, que está triste, que tiene depresión. Al menos yo me canso un poquito de mostrar una perfección que no existe en mi vida. A quién le pase lo mismo que a mí, y a quién le guste estar vulnerable, que cante conmigo», reivindicó la artista.

Día 3 del GranCa Live Fest / José Carlos Guerra / LPR

La cantante, que lanzó su primer álbum de estudio en 2007 (Cualquier día), levantó los ánimos en Siete Palmas con su gran voz y otros temas como García o En esta boca.

A Kany García le siguió el músico y cantante mexicano Christian Nodal, que recién llegado de Madrid, se encuentra inmerso en su gira europea que lo ha llevado a otras localizaciones como Zúrich, París o Londres. El público gritó bajo la panza de burro cuando el artista hizo su aparición sobre el escenario, donde entonó temas como Adiós, amor o La intención. Vestido con pantalón negro, botas y camisa blancas y sombrero gris, el cantante se movió de un lado a otro del escenario alternando la mirada entre su entregado público y la gran banda de músicos que le guardaban las espaldas.

«¿Quién se va a tomar botella tras botella conmigo esta noche? ¿Dónde están los borrachos y las borrachas de Gran Canaria?», gritó antes de cantar su tema Botella tras botella.

No muchos se atrevieron a levantar la mano y confesar sus vicios, pero sí que entonaron la letra de este tema de tragedia y desamor. «Paz, Islas Canarias», dijo al terminar la canción y lanzar alguna que otra pregunta incómoda más entre risas. «¿Dónde están los enamorados y enamoradas? ¿Quién se trajo a su amorcito esta noche? ¿Quién se trajo al tóxico o a la tóxica?».

Y así llegó una de sus canciones más conocidas, La mitad, que el público coreó al unísono mientras se hizo el silencio sobre el escenario y cientos de voces llenaban el aire en Siete Palmas.

Con el estadio cada vez más lleno -poco a poco los asistentes consiguieron entrar-, el concierto de Nodal finalizó entre vítores y silbidos, acompañados de la deslumbrante sonrisa del mexicano que también entonó su versión particular del mítico Sufre mamón de Hombres G.

Tras este concierto en Gran Canaria, el mexicano no para y continuará su gira Pal Cora Tour en otras localidades como Ciudad de Panamá en agosto o Seattle en septiembre.

Día 3 del GranCa Live Fest / José Carlos Guerra / LPR

«Se siente bien bonito ser mexicano y venir al otro lado del mundo y que te reciban así de chingón», dijo Nodal para despedirse mientras algunos de los asistentes volaban por los aires gracias a la tirolina -ya cláisca en este festival-y el tirachinas humano instalado en una de las esquinas del recinto.

Tras varios minutos de pitidos que junto a la imagen de unos andamios en pantalla pretendían sumir al público en el ambiente de un edificio en construcción, los hermanos David y José Manuel Muñoz no se hicieron esperar y aparecieron casi puntuales sobre el escenario del GranCa Live Fest a las 21.06 de la noche.

El edificio se vino abajo y el público arriba cuando la rumba catalana se apoderó del escenario al ritmo de Tu calorro. «Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola», empezaron a entonar acompañados de los gritos y las palmas de sus fans.

A continuación le tocó el turno a Cacho a Cacho, canción en la que el público empezó a jalear desde la primera frase. «Acelera un poco más», cantaron los hermanos Muñoz mientras se levantaban más y más gritos y manos.

«Buenas noches, Las Palmas. Como cada año, tenemos nuestra cita ineludible por las Islas paradisiácas. Gracias a todos, a todas y a todes por venir. Hemos hecho una selección de canciones así de las nuestras, claro, de diferentes añadas. Ustedes disfruten», declaró el dúo de hermanos antes de que sonara El día que tú te marches.

El pantalón de pana y el solano no se hicieron esperar. Con un «¡Vámonos para el pueblo!», Estopa sacó a relucir uno de sus temas más conocidos, Vacaciones.

«Tiempo, lo que nos falta es el tiempo», cantaron los catalanes mientras la noche terminaba de caer en la ciudad. Y unos arpegios de piano dieron paso al siguiente tema, Tragicomedia, al que le siguieron otros como El run run, Como Camarón, Vino tinto, La raja de tu falda y por supuesto otros sencillos de su último lanzamiento, el disco Estopía.

Día 3 del GranCa Live Fest / José Carlos Guerra / LPR

«Es un placer siempre respirar el aroma de Las Palmas, porque huele muy bien. La panza de burro hace un efecto tonificante en la piel, rejuvencedor, me siento más joven cuando vengo», bromearon entre ellos los hermanos Muñoz, que una vez más se ganaron a pulso al público canario.

Al finalizar el show rumbero, desde la organización del festival hicieron un anuncio sobre la edición del año próximo: «Acabamos de abrir cinco mil abonos para el GranCa Live Fest 2025. Todavía no vamos a desvelar a todos los artistas, pero ya les avanzo que el cartel va a ser brutal». Y mientras cambiaban el escenario para la actuación de Maná, el rapero tinerfeño Bejo -integrante de Locoplaya- se encargó de amenizar la espera con algunos de sus temas como Mango.

Con el buen sabor de boca que dejó Estopa y la vibra de Bejo todavía resonando, Maná subió al escenario puntual a las 11 de la noche para comenzar otro de los conciertos más esperados de esta edición del GranCa Live Fest.

La banda de pop rock latino de fundada en 1986 en Guadalajara, Jalisco e integrada por Fernando Olvera, Juan Calleros, Álex González y Sergio Vallín, además de protagonizar uno de los shows más esperados del festival, también fueron hace pocos días los protagonistas del último programa de La Resistencia, el archiconocido show de Broncano que deja Movistar + para emitir sus próximos programas en RTVE en su siguiente temporada.

Maná se encontraba en Madrid tras dar dos conciertos enmarcados en la gira que también los trajo anoche a Gran Canaria: México Lindo y Querido. «Llevamos 30 años y nunca habíamos estado en un programa así», confesó Fher, vocalista del grupo. La banda mexicana también tuvo palabras para el público canario: «¡Muy buenas noches, Las Palmas! Qué emoción estar aquí, en las Islas, al ladito de África, y que podamos cantar nosotros los mexicanos nuestra música para ustedes», dijo el cantante de la banda mexicana antes de que sonaran los famosos acordes de Corazón Espinado.

Los míticos Manda una señal, Rayando el sol o Labios compartidos, sonaron anoche en Siete Palmas, aclamados ampliamente por el público. Aunque no tanto como la mítica Clavado en un bar, que puso a saltar a todo el estadio.

Al cierre de esta edición, todavía quedaba por salir al escenario el tinerfeño Cruz Cafuné, conocido de forma cariñosa entre sus seguidores como ‘Cruzzi’, que recientemente ha sacado Me muevo con Dios y que fue otro de los grandes esperados de la última noche de este encuentro musical que no deja de crecer año tras año.