Roxana Amed, cantante: «En el jazz una tiene que vivir de las pequeñas alegrías, no vas a ser Rosalía»

La cantante de jazz argentina Roxana Amed es una de las artistas que actúa en el 33º Festival Internacional de Jazz que arrancó el pasado viernes con una programación dividida entre Gran Canaria y Tenerife. También compositora y productora, Amed pone en valor los matices del latin jazz y del jazz argentino, tratando de aúnar la riqueza tanto de la música de su país de origen como de su literatura.

¿Es la primera vez que viene a las Islas?

Sí, y es la primera vez que vengo a tocar. Estoy muy contenta de ser parte de este festival que tiene una tradición de 33 años de maravillosa música, de una gran diversidad de artistas. Para los porteños y los argentinos, como yo, suele ser muy difícil poder hacer gira en Europa o Estados Unidos. Para los que vivimos en EE.UU. también es un desafío. Así que muy contenta con la situación. Conocí al director del festival, Miguel Ramírez, en una feria de jazz que hay en Alemania el año pasado. Después del concierto me dijo: 'me gustaría muchísimo que estés en el festival de Canarias'. Y aquí estamos.

Imagino que también contenta porque se va a encontrar con gente con la que ya ha trabajado, como Chucho Valdés.

Claro. Lamentablemente, no voy a estar en su concierto de apertura el viernes. Pero para mí es un honor, con Chucho principalmente, porque al margen de que yo lo haya invitado a grabar en uno de mis discos pasados y lo conozca, es una leyenda viva. Compartir un cartel en el que hay artistas como él, entre otros grandes, es una alegría. En nuestro género uno tiene que vivir de esas pequeñas alegrías. Porque no vas a ser Rosalía. La alegría está en que la música esté bien y en que puedas tocar con otros artistas que estén en la misma. Es un género en el que la música es lo más importante, más que ser famoso o ganar mucho dinero. Ser parte de esa comunidad es genial, es un sueño cumplido.

Hablando de su carrera, usted es cantante, compositora y productora. Llegaste a EE.UU. por casualidad en 2013, donde se encontró una comunidad muy tradicional y ante este panorama tuvo que reinventarse. ¿Cómo fue?

Sí, vivo en Miami y el jazz es bien blanco y tradicional en cuanto que es también el jazz escolar que a mí me enseñaron. Me dieron una beca para hacer una maestría porque yo quería enseñar en la universidad. Y lo digo con todo el respeto, porque yo aprendí un montón. Pero también aprendí que hay muchas diferencias, el latin jazz y la comunidad que lo hace es una cosa, el más afro jazz es otra cosa y el jazz americano, que no es afro, también es diferente. Y después de todo eso, también aprendo que el jazz argentino es otra cosa, que lo que yo hago no se parece a ninguna de esas cosas. Yo aprendo de todos ellos, pero yo como argentina tengo una tradición muy fuerte en otros géneros, en el folclore, en el rock argentino, en la música original clásica argentina... Para los americanos yo no soy latin jazz tampoco. Aunque cante en castellano. Es una fusión que es muy natural para los argentinos, pero para los americanos de allá es un: 'Pero esta chica, ¿qué hace exactamente?' Fue un reinventarme yo y encontrar un lugar para mí como persona, como artista. Mientras tanto, como en cualquier mudanza, uno tiene que empezar a hacer su vida, encontrar trabajo, encontrar su casa, todo lo que significa irse de tu país natal. Fueron años muy exigidos, pero terminó saliendo todo mucho mejor de lo que yo me hubiera imaginado.

¿Qué salió entonces?

Saqué Ontology, que tuvo su primera nominación a los Grammy, Unánime, que es en el que estuvo Chucho, también nominado. Ambos nominados en Argentina a un premio muy importante. Saqué un disco de Alejandra Pizarnik con muy buenas críticas en Nueva York, y saqué un nuevo disco hace poquitito, Becoming Human. Todo eso no me lo hubiera imaginado hace diez años. Yo pensaba que yo ya estaba, que no iba a poder volver a cantar. ¿Cómo hago para empezar otra vez? Y pasó todo esto y ahora estoy acá celebrando. Muy agradecida con la vida y con la gente que vio que me podía dar una oportunidad.

Ha mencionado a Pizarnik. Usted es también una lectora voraz y ha musicalizado sus poemas en varias ocasiones, en 2012 y en 2023.

Sí, en La Sombra de su Sombra y Los trabajos y las noches. Para 2015 ya estaba ese material, pero yo en esa época estaba loca, tratando de conseguir trabajo, de encontrar una beca, de armar mi vida de nuevo. Finalmente, encontró su tiempo en 2022, cuando Frank Calberg y yo empezamos a reconsiderarlo, y el disco salió en el 2023. Tuvo que esperar casi diez años esta segunda parte del proyecto. Todo está basando en la obra de Pizarnik. Yo cuando era chica, hice la carrera de Letras y un posgrado en Literatura Contemporánea y Lengua Española. Y Pizarnik fue una de esas lecturas que también te forman una estructura de pensamiento y escritura. Cuando conocí a Frank Calberg, le dije que tenía que leerla, me parecía que para la música que hacía, para su sonido y para su cabeza como compositor, le gustaría. Al poco tiempo él se enganchó mucho con eso.

¿Qué fue lo que le atrapó de la obra de Pizarnik?

Por un lado, el contenido dramático y la profunda tristeza que tiene Pizarnik, que me pareció muy conmovedora, sobre todo cuando yo era joven, que era mucho más dramática de lo que soy ahora. Cuando uno es joven, coquetea con las cosas, te acercás más al drama que cuando te ponés más viejo. Yo hice ese vínculo con Pizarnik y, además, cuando conocí a Calberg en 2010, pensé en Pizarnik para él porque ella tiene una estructura poética muy sencilla en cuanto a versos, sílabas y concepto de poesía, es muy abstracta y muy condensada. Eso permite que uno trabaje con mayor libertad melódica y rítmica en la composición. Si yo te tengo que decir 'la tarde cae como la muerte', es más fácil que si yo te digo 'la tarde color naranja mientras el sol se tiñó de rojo está atravesando el horizonte mientras tanto cae y todo se hace oscuro como si fuera la muerte misma'. Ese texto es más difícil de musicalizar. Hay más contenido silábico que te condiciona más rítmicamente. Para un compositor como Frank Calberg, me pareció que ella era ideal, porque sus poemas son breves y se pueden hacer muchas pausas. Me pareció muy lindo.

¿Qué es lo que más disfruta de ser productora, además de cantante y compositora?

Imaginarte cosas y plantear un disco con invitados, preguntarle a Chucho y bueno, si me dice que no, me dice que no, pero él sería perfecto para esto. Y pasa. Y en general me ha pasado siempre así. Yo le propuse a Chucho hacer lo que grabó en mi disco Unánime, y a él le encantó. Lo mismo con Flamenco Sketches, donde quería tener a El Niño Josele tocando la guitarra. Y me dijeron: 'vamos'. Hay que imaginar y hay que animarse. Porque el no ya lo tenemos siempre.

¿Hay otros autores o autoras que le hayan influido en su proceso creativo?

Es medio raro, eso es difícil de contestar porque es algo que tiene que ver con mi argentinidad. Los argentinos solemos visitar muchas cosas a la vez. Como disciplinas y a veces como géneros o como autores. Yo como argentina y como música he recibido formación clásica y he cantado y he estudiado cosas como de Alberto Ginastera, que hay obras de él en mi disco Ontology, cosas de rock como de Luis Alberto Espinetta, y luego un proyecto que no se grabó con música de Piazzolla. Estudié música clásica toda mi vida. Entonces eso se te hace una mezcla muy argentina que tiene que ver con mucha riqueza melódica más toda esta densidad poética de los autores argentinos, de los que escriben los textos. Mi intención es hacer música que termina haciendo convivir a toda esa riqueza diversa de la música argentina y de la cultura textual argentina también.

¿Qué puede contar de su último disco, Becoming Human?

Quise componer todo el disco y que fuera un disco conceptual, hablando de distintos episodios de mi vida como ser humano. Y, en ese recorrido, me descubrí después que había un montón de influencias que salieron de forma inconsciente. Y yo creo que eso es bastante argentino, hacer convivir diferentes ríos y que todo converja en un río bastante argentino (risas). Es muy distinto de la música del Caribe, de lo que se entiende que es latin jazz, principalmente basado en la influencia de África, en el ritmo. En Argentina no. Aquí prima más bien la poesía, la armonía, la melodía y los ritmos no son tan protagónicos, comparado con la diversidad rítmica de la música del Caribe. Cuando hablamos de latin jazz, yo siempre digo que qué hacemos con Uruguay, Argentina, Chile, o con España. No es lo mismo. No se puede comparar el trabajo de palmas que se hace en el flamenco con el trabajo de producción o de percusión que hay en Puerto Rico. Todo eso para la gente es latin jazz, pero no, hay que saber diferenciar. No es lo mismo la rítmica de Jamaica, con el reggae, que la rítmica que puede haber en Uruguay con el candombe, pero muchas veces se mete todo en la misma caja, la caja del latin, porque para los americanos es todo más o menos latino. Para nosotros no.