El lujoso jet con el que los Black Eyed Pies llegaron a Gran Canaria

Este fin de semana, multitud de artistas de primera línea mundial llegaron a Gran Canaria como motivo del GranCa Live Fest. El primero de ellos fue Robbie Williams. Pero la leyenda británica no fue la única en pisar las tablas del Estadio de Gran Canaria.

Maná, Christian Nodal, Juanes, Melendi, Estopa, Cruz Cafuné... fueron otros, pero los que venían con un mayor peso internacional, con permiso del ya mencionado artista creador de temas como 'Angels', 'Feel' o 'Candy' fueron los Black Eyed Peas.

La banda norteamericana llegó a la isla el mismo viernes, 5, y fueron los últimos en actuar en la segunda jornada del festival celebrado en Siete Palmas. Y su actuación no quedó exenta de polémica. Actuaron tan solo mediahora y comenzaron casi una hora tarde de lo estipulado. que empezara a las 01.30 y durase hasta las 02:30 del sábado.

El motivo fue que el concierto del puertorriqueño Mora duró más de lo esperado por problemas técnicos y retraso la entrada de los de 'I Gotta Feeling', 'Where is the love' o 'Pump it'.

Los de Los Ángeles, liderados por Will.i.am se marcharon sobre las 13.00 horas del sábado con dirección al aeropuerto de Cascais, en Portugal, donde hicieron escala para dirigirse acto seguido a Tbilisi, capital de Georgia, donde continuaron con su gira el pasado domingo, 7 de julio.

El concierto en Gran Canaria fue el primero de los Black Eyed Pies en Europa y volverán a España donde actuarán en el Festival Internacional de Benicàssim 2024 (FIB) -18 de julio-, el Boombastic Festival 2024 de Llanera -el 20 de julio- y el Selvastic Fest 2024 de Málaga -21 de julio-.

Después de hacer escala en Cascais -Portugal- se dirigieron a Tbilisi / La Provincia

Un cierre con 80.000 gargantas

El Estadio de Gran Canaria fue el escenario perfecto para el cierre de la tercera edición del GranCa Live Fest, que atrajo a 80.000 asistentes durante sus tres jornadas llenas de música en directo. El evento ofreció más de 30 horas de actuaciones en vivo, culminando en una última noche memorable.

La última noche del GranCa Live Fest contó con la actuación de destacados artistas como Maná, Estopa y Cruz Cafuné, quienes lograron mantener al público bailando hasta las 03:00 horas del domingo. La impresionante asistencia y la energía del público destacaron el éxito del festival, llevando a la organización a anunciar la venta de 5.000 abonos de tres días a precio reducido para la próxima edición.

Un momento del concierto de Maná / La Provincia

La jornada comenzó a las 17:00 horas con la apertura de puertas y la animación del DJ La Maldita. La cantautora puertorriqueña Kany García subió al escenario, calentando el ambiente con su mezcla de soft rock y baladas. La sorpresa de la noche llegó con la aparición de Christian Nodal, quien cantó junto a Kany García el tema "La siguiente", culminando con el lanzamiento de un sombrero al público y una fan, Carlota, obteniendo un autógrafo de ambos artistas.

Explosión musical

El escenario del GranCa Live Fest vivió una gran explosión musical con las actuaciones de Christian Nodal y la banda Maná, dos de los mejores representantes de la música mexicana. Nodal cautivó a la comunidad latina con su estilo charro y su repertorio que incluyó éxitos como "Ya no somos ni seremos" y "Por el resto de tu vida".

Día 3 del GranCa Live Fest / José Carlos Guerra / LPR

Por su parte, Estopa presentó canciones de su último disco "Estopía" y deleitó al público con clásicos como "Vino tinto", "Como Camarón" y "Run run", preparando el terreno para la esperada actuación de Maná. La banda mexicana hizo vibrar a los asistentes con hits como "En el muelle de San Blas", "Labios compartidos" y "Rayando el Sol".