'Underplátano 2024': el circuito underground de la música local se reúne en la periferia

Su sonido viaja en carreteras secundarias frente a las autopistas del mainstream, con las ventanillas bajadas para que entre el aire de lleno al cruzar nuevas fronteras o lenguajes, y con la libertad y el riesgo como único principio y fin frente a las reglas de la industria. Tras miles de kilómetros en el mapa de la creación musical independiente en la Isla, el músico y productor Domingo Alemán, fundador del mítico sello discográfico Ruin Records (1995 y 2005), reanuda la pista del Festival UnderPlátano, un encuentro sonoro alternativo que reúne a bandas y proyectos consolidados y emergentes de Canarias, que transitan distintas coordenadas y terrenos estilísticos, "pero con el nexo común de pertenecer a una escena musical que desde el subsuelo arrebata con su creación libre y fuera de cánones impuestos".

El encuentro, que tendrá lugar este sábado 13 de julio, a partir de las 18.00 horas, en el polígono de El Sebadal, y cuya entrada se puede adquirir en Entradium, retoma la antigua tradición de convocar a las bandas y solistas más destacados de la escena musical independiente isleña para una sesión maratoniana de conciertos y colaboraciones que, a mediados de los 90 del pasado siglo, se consolidó como un escaparate de la movida underground del Archipiélago en los añorados pub La Fábrica (Mariana Pineda) y pub La Calle (Sargento Llagas). Y al igual que entonces el UnderPlátano se erigió en respuesta y revulsivo contra el apagón músical que impuso el Ayuntamiento capitalino con el tapiado de locales y salas de música, este año vuelve a renacer de sus cenizas en una ciudad que sigue huérfana de salas de pequeño y mediano aforo que acojan proyectos locales alternativos o experimentales de calidad.

"Nos distingue la pasión por lo que hacemos, por la buena música sin concesiones estilísticas, donde nos autogestionamos nosotros porque no formamos parte del circuito convencional", indica Domingo Alemán, quien impulsó el primer Festival UnderPlátano en 1996 con bandas fundadas al abrigo o a la vera de Ruin Records, como Inadaptados, Saliva, No Family o Soviet Love, el gran debut del fundador de Ruin Records.

El cartel del UnderPlátano 2024 combina una fiesta de sonidos propios del pop y el rock, pasando por el blues, punk, folk y electrónica, con su guinda en el proyecto de dub más espectacular de las Islas, que en conjunto comparten el sustrato underground de vuelos propios que atraviesa toda la producción de Ruin. El power trío San Borondón, que integran los conocidos músicos grancanarios Fajardo, Jorge Miranda y Angel Clavijo, inaugura la sesión con sus canciones de alto gramaje pop cargadas de garra eléctrica y lírica sensible. Les sigue Paul Pèrrim, el proyecto del músico Paulo Angulo, que descubrirá una ampla paleta sonora que entrevera el folk, el ragga y el blues. Luego toma el testigo Kaeru Oto,proyecto que lidera Vijay Dilipkumar, quien acaba de hornear su nuevo disco, The suffering, donde alcanza una nueva madurez musical de texturas electrónicas y honda bailable.

Alba Gil Aceytuno, papel transversal

Merece mención especial la participación de la saxofonista y teclista Alba Gil Aceytuno, dueña de un amplio imaginario musical atravesado por el jazz, hip hop, punk y rock enraizada en el folclore canario, que traslada a las múltiples bandas que integra y lidera. Pero en este encuentro recala con su proyecto más personal e íntimo, Pleito, ideado en el marco del anterior UnderPlátano en 2023, donde desgranará un set acompañada exclusivamente de sus instrumentos (saxo alto, flauta travesera o chácaras), con algunos efectos y un pedal loop, toda vez que, además, Aceytuno jugará "un papel transversal" en el UnderPlátano, invitada a tocar con las distintas formaciones que se releven a lo largo del sábado.

Alba Gil Aceytuno en un concierto en Los Llanos de Aridane. / LP/DLP

La traca final

La traca final de esta fiesta underground continúa con el ideador, aglutinador y jefe de todo esto, Domingo Alemán, ahora al frente de su proyecto musical Sunday German Flowers, que abrió las alas como su enésima aventura en solitario sobre nuevas experimentaciones del punk hasta que embarcó en el vuelo a los músicos Manuel Estévez, Iván Marrero y Tete Ferrera. Se trata del nombre propio que apiñó y cimentó la industria independiente musical canaria al abrigo de Ruin Records y que apuntaló un imprescindible muestrario de la mejor escena musical independiente canaria a lo largo de dos décadas marcadas por el cambio de siglo.

La banda Sunday German Flowers. / LP/DLP

Como guinda, UnderPlátano 2024 culmina con la flamante banda tinerfeña The Conqueror Project, liderada por el músico Diego Hdez y conformada por otros seis de los músicos más destacados de la escena musical de Tenerife. Se trata de una superbanda de Dub [género dentro del reggae más experimental acuñado por productores jamaicanos en dondee los ecos, efectos electrónicos y repeticiones toman el poder sobre el resto de sonidos], llamada a conquistar corazones con su proyecto, que suena "como una banda en directo en el Studio 1 de Jamaica".

Y así se compone el cartel de esta nueva edición, que suma alrededor de cinco horas de música en directo, con alrededor de media hora de bolo por banda, siempre abierta a que la música fluya y dialogue entre formaciones cómplices.

Con todo, Alemán subraya que "desde que recupere el UnderPlátano el año pasado, me reafirmo en que hay mucha gente haciendo cosas muy chulas en la música en Gran Canaria: bandas como Alizulh, Svesda o Héctor Matacherry, por decir algunos nombres, forman parte de ese espíritu". "El problema es que, hoy en día, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de festivales, porque hay muchos festivales, todos de signo mainstream, donde parece que interesa más escuchar música que conoces que descubrir nuevos proyectos", concluye el músico. "Muchas bandas locales no accedemos a eso y hace mucha falta un circuito alternativo de salas pequeñas y bien acondicionadas que puedan acoger esa música alternativa y fresca. A los festivales que funcionan como meeting point, donde la gente va para encontrarse y hablar con música de fondo, no lo llamaría cultura, sino entretenimiento".