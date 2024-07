Pasión Vega: ''Estos son tiempos donde la obra de Lorca recobra un valor importante''

Hoy llega a la Isla con el espectáculo Lorca Sonoro, que homenajeará los versos del dramaturgo y poeta en un viaje que recorrerá el pasado, presente y futuro de España. Si tuviera que presentarse ante las nuevas generaciones, ¿quién diría que es Pasión Vega?

Les diría que si quieren escuchar algo de música comercial, no lo encontrarán en mi repertorio. Estoy convencida de que lo que hago va a perdurar en el tiempo. El leit-motiv de mi trabajo es hacer las cosas con mucho esmero, cuidando los detalles, dedicando muchísimo amor a lo que hago.

¿Cómo nace el proyecto Lorca Sonoro?

Este es un proyecto que lleva en mi mente y mi corazón mucho tiempo, incluso décadas. La presencia de Federico García Lorca en mi vida ha sido algo muy importante. Es un artista al que valoro mucho y en el que me he inspirado a lo largo de mi carrera. Tenía bastantes ganas de hacer un concierto o un disco dedicado a sus poemas desde un punto de vista contemporáneo. También me rebusco en mis raíces. Lorca me llevó a ser la artista que soy en estos momentos.

Si el mundo ha olvidado a muchos otros artistas, ¿por qué Lorca sigue vivo en nuestra memoria?

La historia fue muy injusta con Lorca. Le asesinaron muy joven, cuando tenía una vida por delante y en su momento creativo más esplendoroso. Quizá el valor que tiene su obra, sin desmerecer a otros artistas, como Salvador Valverde, es que a través de ella se puede reivindicar la obra de otros compañeros, además de conocer el valor real de los tesoros que están presentes en nuestra cultura. Federico García Lorca ha sido uno de los dramaturgos más traducidos en el mundo, y realmente la maravilla de sus palabras y la belleza de sus poemas o de sus obras teatrales es muy moderna. Contaba, explicaba y sentía cosas que, a mi parecer, podrían estar aconteciendo en el 2024 porque trataba temáticas y personajes propias de su época, la fuerza tan pétrea que tenía el patriarcado y cómo la mujer estaba sometida a la opinión y decisión del hombre. Estos son tiempos donde la obra de Lorca recobra un valor importantísimo para los que nos dedicamos al arte y para los que no.

Lorca Sonoro formará parte del Temudas Fest. ¿Cómo se desarrolló la gestión para participar en el festival?

El trabajo de Susana Baquero, que es mi mano derecha y la persona con la que trabajo codo con codo, llama a muchos lugares para ofrecer el espectáculo y para que todos lo disfruten. Sea como sea, creo que no hay tantos espacios en nuestro país, ni en la península ni en las islas, para presentar Lorca Sonoro. Es concierto, pero también teatro. Tiene el valor de lo que son los iconos, de unas proyecciones hechas con muchísimo cariño. Aúna muchos ingredientes, como la palabra y la poesía, con lo cual me alegro de poder participar en este festival al que sigo desde hace algunos años. Para mí es un regalo estar allí con los compañeros y disfrutar de ese público. Ojalá que sí.

¿Qué puede comentar acerca del equipo que tienes a tu lado para lograr que Lorca Sonoro sea un éxito?

Lo más importante para cuando vas a comenzar un proyecto de este calibre es elegir a las personas adecuadas. Sé que las personas que trabajan conmigo van a disfrutar de lo que hacen. Siempre me ha acompañado mi director musical desde hace muchísimos años, Jacob Sureda. La dramaturga de Lorca Sonoro, Ana López Segovia, es una mujer a la que admiro y considero mi amiga; hace un trabajo impecable con los textos y las ideas que le traslado. Víctor Clavijo, el actor que me acompaña, ha sido el culmen de las decisiones bonitas de Lorca Sonoro. Mi intención es que sea más que un concierto.

¿Qué van a encontrarse los asistentes a Lorca Sonoro sobre el escenario?

Lorca Sonoro está pensado para que la música y la palabra se entremezclen. El hecho de que haya un actor hilando las escenas es maravilloso. Hay momentos donde viajamos al pasado, al presente, e incluso donde podemos imaginar a la España del futuro, todo con la belleza de la obra de Federico García Lorca. Es uno de los espectáculos de los que más orgullosa estoy. Hemos logrado hacer lo que yo había soñado con esos versos de Lorca.

¿Qué sería del mundo sin música, danza y teatro?

Las artes, en toda su extensión, es donde más nos humanizamos, donde más contactamos con el resto de seres humanos. Nos damos cuenta de dónde nos equivocamos y acertamos. Los artistas sentimos amor sobre el escenario y conectamos con la gente. La música, el teatro, el cine... Todo nos hace buenas personas.