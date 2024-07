La Regenta exhibe el abrazo artístico entre el azar y el mundo de Klaus Berends

El Centro de Arte La Regenta inauguró ayer la muestra retrospectiva Invictus, que exhibe los trabajos más relevantes Klaus Berends, artista alemán radicado desde hace tres décadas en Fuerteventura, bajo el comisariado de Alejandro Gopar. La entrada es libre y se podrá visitar en este espacio cultural gestionado por el Gobierno de Canarias hasta el 28 de septiembre.

El artista conjuga su preocupación ambiental y social con una práctica creativa experimental, en la que el proceso es el propio motivo por el que se ha de crear y durante el que se generan las ideas. Un neumático de camión que se pliega y crea una «reserva de aire para políticos». Libros expandidos, con páginas envejecidas por el propio paso del tiempo, en mirada irónica a las posibles acciones para combatir el cambio climático en el Protocolo de Kyoto del 2000. Una salina expandida en mitad de la sala en la intervención Ustedes son la sal de la tierra.

El compromiso ideológico del autor se conjuga con su admiración por las vanguardias artísticas, que aúpan el mensaje como medio, a través de esculturas e instalaciones que hacen guiños a Duchamp, Piero Manzoni, Yves Klein o Samuel Beckett.

El viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, destacó que «el trabajo de Berends evidencia cómo el arte es capaz de arrojar luz y entendimiento a cuestiones sociales complejas». El comisario de la muestra, Alejandro Gopar, por su parte, apunta que «Invictus plantea preguntas incisivas sobre el papel del arte en la sociedad contemporánea, pues, explorando cómo el artista inspirado por la filosofía del proceso, desafía las normas establecidas. Abrazando la improvisación y el azar como herramientas creativas».

Gopar apunta cómo en la práctica artística de Berends «la experimentación y la improvisación son sus herramientas predilectas. Klaus aborda el proceso creativo como un azar controlado, permitiendo que los materiales y el entorno guion su intuición. Así surgen composiciones orgánicas y dinámicas que reflejan la complejidad del universo y la fluidez de la vida misma. Su obra se nutre de diversas fuentes de inspiración teniendo especial interés en la física cuántica, el jazz y la naturaleza».

«Berends insta a buscar la playa bajo los adoquines, a descubrir la belleza en lo cotidiano en lugar de sucumbir a la tiranía del espectáculo. Desafiando al espectador a ir más allá de la superficie y explorar el verdadero significado del arte en una sociedad cada vez más alienada y desconectada», explica el comisario.

Trayectorias

Klaus Berends (Papenburg, Alemania, 1958) comenzó sus estudios en el College of Music & Art de HFMK Bremen, graduándose en 1986 con una tesis sobre la obra de Samuel Beckett, The lost ones. En 1986 se trasladó a Fuerteventura donde reside desde entonces.

En su práctica artística emplea materiales encontrados en la naturaleza, objetos que han sido moldeados y transformados por el tiempo y los elementos impregnando de historia y significado a sus creaciones e invitando al espectador a reflexionar sobre la impermanencia, la transformación y la conexión profunda con el medio natural. Por su parte, Alejandro Gopar (Fuerteventura, 1985), graduado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna 2013 y Máster en Investigación en Arte y Diseño en EINA (Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona), inició su trayectoria como profesional en el sector de las artes visuales en 2011.