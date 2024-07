La herencia de Eva

Esta es una hermosa historia de la ciencia, escrita con gusto, didáctica y hasta con pedagogía por una catedrática de neurocirugía, que una vez jubilada se dedicó a estudiar el griego antiguo. Parte del principio de la curiosidad, el afán de conocer el entorno, como principio arraigado en la mente de los seres humanos. Sin ella, sin la curiosidad, no se indaga o explora el entorno, corriendo el riesgo de ignorar los peligros, presentes y futuros.

Es un mecanismo de autodefensa que compartimos con otros mamíferos. La misma Biblia, entendiendo que pone en peligro la relación del hombre con Dios, la condena a través de la historia de Eva. La primera mujer, Eva, guiada por su instinto de curiosidad, tomó una manzana del árbol del conocimiento, comió de ella, y a continuación la dio a comer a su compañero Adán. Son exactamente las tres etapas del quehacer científico: la curiosidad o deseo de saber, la adquisición del conocimiento y su transmisión a otros para que lo continúen.

La profesora Estrada no se detiene en la descripción de los avances científicos. Acompaña su erudición de profundas reflexiones sobre la ética de la ciencia, la diferencia entre ciencia y técnica, el uso de la técnica por el capitalismo y como el desmedido afán de enriquecimiento, la codicia, ha convertido el mundo actual en inhabitable tanto para las generaciones del presente como para las del futuro. Huye pues de cualquier neutralismo estéril y busca la polémica; que sus lectores reflexionen sobre las consecuencia de nuestros actos.

Señala que vivimos en una sociedad en la que ya no se intenta cubrir por medio de la ciencia y la técnica las necesidades de la especie humana sino que se crean necesidades diseñadas para que sigamos consumiendo. El papel de la ciencia, ayudarnos a comprender el mundo, y el de la técnica, ayudarnos vivir en el mundo, se han pervertido. Ahora se trata de crear nuevas necesidades que no tienen nada que ver con nuestra supervivencia sino con el mercado, ese qué impone necesidades que no teníamos antes.

Arranca su exposición con los descubrimientos científicos de la antigüedad, y si se centra en la Grecia clásica no es por desdén de otras culturas como la sumeria o la egipcia, sino porque es la que mejor se conoce. Viene a decirnos que no caigamos en la trampa del eurocentrismo, pues en el mundo mediterráneo los intercambios comerciales y por tanto culturales estaban a la orden del día. Y si hablamos de intercambios culturales tenemos que incluir los de la ciencia.

De hecho en su diversidad cultural y religiosa, el periodo antiguo, era más universal en lo científico, que lo que podríamos creer. Esta unicidad será destruida por el cristianismo, como la propia Estrada nos lo recuerda y nos lo conto Catherine Nixey en su libro La edad de la penumbra. La destrucción de la biblioteca de Alejandría, con el cruel asesinato de Hipatía, la quema del templo de Pérgamo y su biblioteca y tantos templos usados como observatorios del firmamento es parte de la ola de fanatismo religioso que asoló el mundo a manos de los cristianos, cuya intransigencia y sectarismo hicieron retroceder a la ciencia.

Solo con la llegada de las ideas del Renacimiento se vivió un avance en las ciencias que ha hecho que algunos historiadores hablen de «revoluciones científicas», tanto al referirse al Renacimiento como a la Ilustración o el mismo siglo XIX. Estrada rechaza ese término de «revolución» pues la ciencia no avanza con saltos sino mediante la acumulación de conocimientos y la difusión de los mismos para su contraste por otros científicos.

Así nos explica el papel que las revistas del sigo XVIII jugaron en el intercambio científico, mediante la publicación de artículos que reflejaban los avances en un campo u otro, logrados por científicos de toda Europa que veían así sus trabajo difundidos y puestos al alcance de otros científicos para su refutación o comprobación. Papel que estas revistas mantuvieron durante todo el XIX y gran parte del XX hasta que los magnates de la prensa se dieron cuenta del tremendo negocio que encerraban las revistas científicas y se fueron apoderando de ellas con la consiguiente rebaja de la calidad de lo publicado y relajación de los controles de esa misma calidad.

Sin embargo, la entrada de internet y la difusión digital de lo que antes tenía que imprimirse, con los costes de tintas, composición y papel, ha permitido que el acceso a la publicación y la mejora de los controles de calidad, disminuyan, aunque sea mínimamente, la penetración del capital en el mundo de la difusión científica.

Y si antes eran las iglesias, católicas y protestantes, las que perseguían y quemaban a un Moro, un Bacon, Galileo, decidiendo que se podía y debía investigar… ahora es el capital, el dinero, el que decide lo publicable o peor, lo investigable. La fusión entre las empresas privadas y la investigación ha terminado por cerrar vías de investigación que no se consideran rentables o que atentan contra el negocio.

La investigación de base y la formación de sus investigadores, la menos rentable pues necesita buenos equipos de laboratorio y tiempo de formación, se deja en manos del estado y la que puede tener aplicaciones prácticas y rentables queda en manos de las empresas privadas que controlan, a través de mecanismo de colaboración, fundaciones, contratos, etcétera. lo que se debe investigar y explotan los futuros beneficios. Como nos recuera la profesora Estrada con una viñeta de El roto: La ciencia es laica pero las patentes son sagradas.

También nos habla de la utilización de la ciencia con fines ideológicos. Así critica el socio biologismo que basándose en las teorías de Darwin construyó el discurso del gen egoísta, la supervivencia del más fuerte, que sirvieron de fundamento ideológico a teorías que van desde el racismo al neoliberalismo de la época de Reagan, Thatcher y Solchaga. Recuerden aquello de que si eres pobre es porque no has sabido aprovechar las oportunidades que se te han dado. Hoy esa visión de la sociedad y la economía vuelven de la mano de los Milei y compañía. La doctora Estrada opone a esa visión egoísta de los seres humanos los avances científicos en etología animal que demuestran que conceptos como empatía y solidaridad se dan también entre los primates, por ejemplo.

Y nos recuerda que compartimos con los chimpancés y los bonobos el 95% del material genético. Es precisamente la capacidad de colaboración entre los individuos lo que permitió la supervivencia de la especie humana, la más débil físicamente de entre todas las de la naturaleza y sin embargo la que ha terminado ocupando todos los nichos ecológicos del planeta. No debe caer en saco roto el hecho de que la solidaridad, la colaboración, son las características que han permitido que el género humano sobreviva y el que, pese a la furia codiciosa del capitalismo, permite que con redes de apoyo familiares y sociales, sigamos convencidos de que otro mundo es posible.

La profesora Estrada nos recuerda que si bien el Génesis proclama que la Creación se puso por voluntad divina al servicio del Hombre, la realidad es que si el género humano no cuida esa misma Creación y se pone al servicio de su preservación y conservación, terminará por desaparecer. No se trata de condenar a la ciencia, sino el uso que se ha hecho de la misma, tanto para explotar a la naturaleza como para esclavizar al género humano.