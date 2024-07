Monarquía punk

Vamos a quitarnos esto de encima rápido. EmÉritos es la reunión de dos generaciones históricas del punk en Canarias. Los menos mayores, Poti (guitarras y voces) y Pisti (bajo) superan la decena de grupos previos y los dos coincidieron en varias formaciones. La banda se completa con Silver (voz) y Pistol (batería). Claro, todos miramos entonces a Familia Real y en especial a Ataúd Vacante. ¿Cómo maneja EmÉritos esa presencia? Responde Poti: «Hay dos ideas sobre esto en el grupo, Pistol y Silver son conscientes de que son bastante icónicos (normal) y no quieren que este proyecto se asocie para nada con Familia Real o Ataúd Vacante, no por que renieguen, en absoluto, sino porque quieren que se tome muy en serio esta banda y que no sea una especie de Ataúd Vacante V.2.0». La otra visión la aporta la generación nueva: «Pisti y yo por el contrario pensamos que el público siempre querrá escuchar algunas de estas icónicas canciones en directo interpretadas por dos de sus creadores originales y que ello no conlleva que estemos tratando de tirar del pasado para tratar de ayudarnos como banda». Tienen la concesión de que en directo interpretan nada menos que el mítico Destruye de Familia Real, banda seminal del punk en España. Poti remata: “Me da que va a durar poco, jajaja, no les termina de convencer, ¡pero el público no opina lo mismo cuando la escucha en directo!».

El grupo surge en 2021 porque Poti y Pisti se querían juntar de nuevo, buscaban completar la banda y Yotti, de Los 80 Pasan Factura, editora de EmÉritos, les propuso a Silver y Pistol. Parecía como escalar el Tourmalet del punk, se reunieron y todo fluyó, quizá por algo que detalla Poti sobre los dos músicos veteranos: «Me sorprendió la humildad que tienen, esta gente está en esto consciente de lo máximo a lo que se puede llegar viviendo donde vivimos y haciendo este estilo, solo quieren divertirse pero a la vez que se respete nuestro trabajo».

EmÉritos lanza en 2022 un sencillo de presentación y ahora se estrena en el larga duración. Herejes es un compendio de variantes dentro del punk, diversidad que el grupo explica: «Hemos hecho lo que nos apetecía hacer sin querer asociarnos a ningún estilo. Escuchamos muchos tipos de música, supongo que ese será el motivo por el que a lo mejor sonemos un poco diferentes, por ahí los cinturones negros y catedráticos del género dicen que no somos punk, esto es un orgullo para nosotros porque no queremos etiquetarnos». Por tener, tiene hasta una balada con piano, Mi tiempo en el cielo. La banda resuelve las dudas con una frase demoledora: «Odiar es lo fácil y predecible, amar es para gente más dura».

‘Hazte diyei’

Mascareño

Una DJ consolidada en la electrónica más divertida y personal

¡ ! / por job ledesma

¿Mascareño es una DJ de…?

Soy una persona muy entusiasta, con una apertura mental que me lleva a ser una esponja en todos los estilos musicales que me vibran. A mí me gusta pinchar electrónica, el género más abierto que conozco.

¿Por qué se hizo DJ?

Siempre estaba en casa con amigos donde era frecuente que me dijeran que yo pusiera la música, y me daba por abrir el youtube en dos pestañas diferentes. Hasta que me decidí a comprarme una controladora y empezar a hacerlo de verdad.

¿De dónde viene su nombre artístico?

Pues no me lo curré mucho tampoco, jajaja. Mascareño es mi primer apellido.

¿Si le dijeran: «pon lo que quieras y lo que te gusta» en cualquier sesión, qué pincharía?

Pues justamente lo que pincho ahora mismo. He entendido con el tiempo que menos es más y en los eventos donde toco es porque puedo poner la música que me apetece.

¿Una música, canción o artista que pueda ser su placer culpable que no encaje con su estilo de pinchar?

Me encanta el reggaetón, antiguo y nuevo, la salsa, la bachata, una buena folclórica española…

Y al revés, ¿que artista o qué canción nunca faltan en su sesión?

Juaan, un productor y DJ argentino. Andy Somoza también me encanta. Y un DJ del que he cogido muchas referencias por su manera de pinchar y animar la pista es Velasco.

¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho?

Me pidieron que pusiera alguna de Mocedades, una fantasía.

Aparece un genio y le concede un deseo como DJ: pinchar en el festival, club o espacio soñado: ¿cuál diría?

Un festival donde me encantaría tocar es En Días de Campo. Me encanta la propuesta musical que ofrecen, y el sitio es idílico también: Montanejos, un pueblito de Castellón rodeado de naturaleza.

¿Cual es la mayor locura que ha hecho por la música?

Me flipa Rosalía y en 2022 cuando estaba de gira con Motomami fue imposible conseguir entradas para verla y resulta que en Ámsterdam si quedaban y para allí que nos fuimos. Me encanta la combinación de viajes con una propuesta musical en ellos.