La danza del Royal Ballet enriquece el concierto en el Muelle de La Luz

El dúo de solistas del Royal Ballet del Convent Garden de Londres, Sae Maeda y Harris Bell, impregnaron de un nuevo aire más dinámico y enriquecedor al tradicional concierto que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria ayer se celebró en la terminal de contenedores de Boluda Corporación Marítima del Muelle de la Luz.

La presencia de ambos bailarines tenía, además, una lógica aplastante ya que casi todas las piezas que se interpretaban era música escrita para el ballet.

El concierto de Boluda Corporación Marítima tuvo, una vez más, el encanto de un ritual que se inicia justo desde el mismo momento en el que los espectadores esperan su turno para subirse a algunas de las lanzaderas que el Ayuntamiento pone a disposición de los asistentes en el vecino centro comercial. Un recorrido que partiría desde el margen derecho del Muelle Wilson ubicado en la trasera del Centro Comercial a partir de las 20.45 horas y al que regresarían en torno a las 23.15 horas, una vez finalizada la función.

Traslado

El traslado también tiene su parte curiosa porque, a medida que los vehículos se van acercando a la zona del evento, que abarca 50.000 m2 de terreno portuario, el montaje adquiere el aspecto de una instalación faraónica de carácter industrial, el de un espectáculo más propio de una compañía de teatro futurista. No obstante, el encuentro se celebra desde el año 2012 en el marco del 28ª Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas. Los espectadores se iban situando poco a poco en alguna de las 3.000 butacas frente a un escenario situado bajo dos grúas de 80 metros de altura y 200 toneladas de peso, situado en 450 metros de línea de atraque, con una caja escénica y backstage formado por cien contenedores que convertían en una experiencia de lo más solemnes lo que vendría a continuación. Y poco después empezaría un repertorio de piezas dentro de ese centenar de enormes vagones como caja de resonancia.

El programa, titulado en esta ocasión Invitación a la danza, destacaba por incluir algunas de la piezas más conocidas y emblemáticas del siglo XIX, ya fuera con piezas del ballet de Tchaikovsky como El lago de los cisnes y La bella durmiente, pero también con otras grandes obras orquestales asociadas a la danza como las famosas Csárdás de inspiración zíngara de El murciélago y el clásico vals representado por la famosísima Voces de primavera del rey del vals Johann Strauss.

El repertorio del concierto lo completaba una selección de otro gran clásico del ballet ruso, Romeo y Julieta de Prokofiev.

Bajo la dirección de Karel Mark Chichon, el programa comenzó con el tercer acto final de La bella durmiente, de Tchaikovski, donde se festeja la boda de los dos personajes, Aurora y Desiré, en un pasaje especialmente mágico en donde bailan joyas de rubí, esmeralda y zafiro, y al que se unen también el pájaro azul y la princesa Florina, además de personajes de los cuentos infantiles como Caperucita Roja o El Gato con Botas, entre otros. El ballet termina con el gran paso a dos de Aurora junto con el príncipe, interpretado por ambos bailarines de un apoteosis donde se une toda la corte.

De un clásico del Romanticismo, pasamos a una obra contemporánea, como fue una selección de Romeo y Julieta de Prokofiev en la que no faltaron momentos tan vibrantes y enérgicos de la Danza matinal, combinados con el un ambiente mágico de medianoche de la Escena del balcón.

El programa siguió con otro ballet emblemático de Tchaikovski con la famosa danza de El lago de los cisnes, unos de los momentos culminantes tanto de la historia de la música como del ballet, donde ambas artes se fusionan pocas veces tan maravillosamente.

El programa concluyó con dos obras de Johan Strauss hijo. Primero con la contagiosa Csárdás de El murciélago, una obra repleta de continuos y vibrantes cambios rítmicos, y con cierto aire arabeizante, que le dio un toque mucho más animado a la velada. Y concluyó, nada menos, que con el archiconocido Voces de primavera, también de Strauss, y uno de los valses más famosos de la historia. Un ballet cuya fama se convirtió en universal tras haber formado parte de bandas sonoras de películas como Carros de Fuego o La gran ilusión, de Jean Renoir, o por haber inspirados a músicos de otros estilos, como Brian May que en el año 1976 utilizó la melodía de la obra para componer The Millionaire Waltz, como parte del álbum A Day at the Races de Queen.