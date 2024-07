'Respect' de Aretha Franklin abre el Maspalomas Soul Festival de la mano de la City Dock Band

Hey, what you want/ baby, I got/ what you need/ Do you know I got it? Con estas famosas líneas del éxito Respect de Aretha Franklin entonadas por la City Dock Band dará comienzo el próximo viernes 19 de julio la octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, el único encuentro musical del país consagrado al género y al que se puede asistir de forma gratuita en la Playa de San Agustín, con la arena como manto sobre el que poner a bailar los pies al ritmo de artistas como Candy Fox, Rick Hutton, Shunta Mosby, Wendy Moten o la Memphis Music Hall of Fame Band.

Pero que no se adelanten los acontecimientos: antes de escuchar a estas voces internacionales, se subirá al escenario el mencionado grupo canario integrado por las vocalistas Mónica Campodarve, Noelia Ramos y Fina Alemán y otros 14 músicos -entre los que se encuentra el saxofonista Emilio García- que las acompañan sobre las tablas para interpretar los éxitos de Aretha Franklin, Nina Simone y Tina Turner.

La City Dock Band, que ya se encargó de inaugurar el Maspalomas Soul Festival de 2018, ha seleccionado un repertorio en el que estarán presentes los temas más conocidos de estas referentes del soul, un encargo que les vino de parte de la organización de este encuentro musical y que acogieron con gusto. «Va a ser inolvidable, por supuesto, como cada concierto, pero este más todavía porque es en nuestra tierra, en un festival de soul que nosotros lo abrimos, es un honor», declara Ramos, una de las cantantes del grupo.

Que Respect sea la primera canción que la banda va a interpretar, no es casualidad: este himno entonado en la voz de Franklin, surgió cuando la artista de Memphis tenía 24 años al modificar una canción que originalmente era de Otis Redding. El rey del soul pedía respect (respeto) a su mujer cuando él llegaba a casa al ver que ella no mostraba la emoción esperada cuando volvía tras estar días o semanas en carretera de gira. Pero entonces, vino la reina y le dio la vuelta a la tortilla: las que pedían respeto comenzaron a ser ellas.

En la línea de reivindicar el papel de la mujer en el mundo de la música, se mueve la City Dock Band, que en 2021 protagonizó el concierto Alma de mujer que realizó un recorrido histórico por la música soul y su influencia en la defensa de los derechos de las mujeres. «Fue reivindicativo totalmente, sin caer en cuestiones políticas, pero llevando por bandera ese poder, esa energía femenina que todos llevamos dentro. Todos», puntualiza Ramos.

El 'alma' de la música

«El soul es un género que lleva muchas décadas presente. Soul significa alma y yo creo que el nombre lo dice todo. Cada vez hay como más conciencia. A nivel nacional, lo que he podido ver, es que la gente tiene esa influencia a la hora de cantar. En el rap y en otros géneros quieren emular todo esto, está calando de alguna forma en diversidad de cantantes, empezando por Beyoncé, que llevan el género a otro extremo pero sigue siendo música soul, al fin y al cabo», explica la vocalista de City Dock Band al reflexionar sobre el papel del género en España y en el Archipiélago. «Te lleva a otra época, a otras cualidades vocales... Yo creo que empieza a haber tendencia», añade.

Tras la actuación de la banda grancanaria, esta edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival tendrá como protagonista a la mencionada Memphis Music Hall of Fame Band, liderada por Kurt Clayton y compuesta por 11 músicos. Como actividad paralela al festival, el propio Clayton y el batería Carlos Sargent, ofrecerán dos talleres en la Isla con la música soul como telón de fondo, tándem al que se sumará la Escuela Municipal de Música de San Bartolomé de Tirajana. Los talleres tendrán lugar el sábado 20 a las 17.30 horas y el domingo 21 a partir de las 11.00 horas.

Los artistas Jonathan Ellison, Jerome Chism y Gerald Richardson, referentes de la música afroamericana contemporánea, también estarán presentes en esta edición del festival, además del músico y periodista Sergio Miró (que también hará de presentador) y los canarios Dj Vamp y Mr. Kangrejo.

«El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival no solo es un evento musical, sino también una celebración de la cultura y la comunidad. En cada edición, hemos visto cómo la música une a personas de todas las edades y procedencias, creando un ambiente único, intransferible», indican desde la organización de este encuentro musical -dirigido por Dania Dévora- que otro año más tomará la Playa de San Agustín.