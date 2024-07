La poesía aterriza en Lambada Records Bar con Arturo Martí

«La poesía nace en el momento en el que empiezas a mirar el mundo de otra manera». ¿Y cuándo llega ese instante? Quizá cuando se descubre que la cebolla es escarcha, como intuyó Miguel Hernández; quizá cuando el viento se llevó los algodones/a las cinco de la tarde, como escribió Lorca; quizá cuando la noche se astilló de estrellas, como observó Pizarnik; o quizá, cuando se hace el esfuerzo/ titánico, infinito, cruel, insano/ de esculpir la materia palpitante/ y múltiple del verso, como relata Gonzalo Escarpa.

La frase que inicia este texto es del poeta madrileño afincado en Gran Canaria, Arturo Martí, que el próximo sábado 20 de julio estará en el Lambada Records Bar de la capital grancanaria para amenizar la hora del vermut entre vinilos con su recital de poesía Horizontes sin llegada. Los versos que la siguen pertenecen a voces que lo influyen e inspiran, que sienten o sintieron la necesidad de empalabrar la realidad en metáforas, oxímoron, hipérboles y comparaciones.

La misma pulsión traducida en diferentes épocas y espacios a palabras que se engarzan hasta formar el ansiado poema, ese que surge del «vivir profundo» que describe Martí, que además de poeta es también Doctor en Filosofía: «Para mí la filosofía y la poesía son formas de plantear preguntas y de intentar alcanzar alguna respuesta a través de dos lenguajes diferentes. La poesía nace cuando empiezas a encontrar misterios, enigmas, acontecimientos que te arrebatan, cosas que no puedes comprender o que son muy bellas. Surge de un vivir profundo, no solo intelectual. Yo creo que todos vivimos el mundo con poesía, otra cosa es ya dedicarte a escribir», reivindica.

Y dedicándose a escribir lleva ya mucho tiempo el poeta madrileño que, en estos tres años y medio que lleva respirando el aire salado de la Isla, ha recitado en el Monopol Music Festival (MMF) junto al poeta Pablo Medel, en la antigua sede de Cero Fanzine en Alcaravaneras y también en la nueva, que ahora se encuentra en El Sebadal, junto a otros espacios culturales como Tormento Colectivo, Arequipa6 o El Baladero y toda esa cultura que se ha tenido que desplazar por diferentes motivos a la periferia de la ciudad.

Versos entre vinilos

El de Lambada Records Bar será, por ahora, el último recital que Martí realice en Gran Canaria, ya que abandona la Isla en agosto: «Me vuelvo a la Península y quería hacer un recital de agradecimiento, de despedida», expresa resaltando la generosidad de sitios como Cero Fanzine o el templo del vinilo y el vermut (Lambada) por acoger su propuesta y por impulsar la cultura en la ciudad.

Esta es la primera vez que el local impulsado por el músico Jordan Santiso junto a su pareja, Ibelisse Amador, acoge una iniciativa relacionada con el arte del verso: «La verdad es que es la primera vez que hacemos una actividad relacionada con la poesía. Acogimos hace unos meses la presentación de un libro, pero no era poesía», puntualiza Santiso. Y añade: «No hemos hecho nada antes porque no hemos tenido apenas propuestas. Realmente estamos abiertos a cualquier tipo de expresión artística, pero es cierto que la que más dominamos es la música y por ello buscamos más activamente en este campo».

La obra de Martí

El primer poemario que publicó Martí fue con la editorial Ya lo dijo Casimiro Parker y se titulo Contrapoesía. Ya descatalogado, se trata de «una especie de falsa antología en la que aparecemos cuatro autores con una poética experimental o un poco heterogénea», en palabras del autor. A esta primera obra le siguieron otros títulos entre los que se encuentra Acústica del vacío, publicado con Ojos de sol, un libro que contiene «una poesía más del silencio que busca la trascendencia a través de la palabra dejando que la imagen sea multívoca, que tenga diferentes capas y que el lector pueda llegar a diferentes profundidades» explica su autor.

Su último libro, publicado hace dos meses, lleva por nombre Tratado de destrucción (Editorial Las quince letras ) y, además de ser innovador en lo que al lenguaje respecta, también lo es en la forma: «Es un libro de literatura digital. No es un ebook, ni es un pdf, es un libro que compras, que está en la nube y permite que haya elementos interactivos, música, vídeos, te puede lanzar de una pantalla a otra… Es un libro neodadaísta que sigue el estilo de las vanguardias del siglo XX y hace una crítica a las guerras y al mundo bélico en el que estamos viviendo», puntualiza el poeta.

En el encuentro poético que se celebra el sábado en Lambada, el público no se encontrará solo con poemas de las mencionadas obras, ya que Martí ha seguido produciendo en estos últimos meses y presentará textos inéditos de su trabajo más reciente -que aún no ha visto la luz-, Cartografía del seísmo. Este poemario dividido en cuatro partes recorre diferentes etapas vitales que incluyen la salida de la adolescencia, el tránsito hacia la adultez, «la mal llamada crisis de los 40» y una última que el autor no esperaba: la enfermedad. «La represento como un acontecimiento en el que uno muere y renace en una nueva etapa. Al final tienes que caer hasta el fondo para poder nacer desde abajo», concluye el autor.