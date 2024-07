Una ópera jazz al estilo Queen

La cantante norteamericana Veronica Swift, una de las grandes voces del panorama internacional, actúa esta noche, en el Teatro Pérez Galdós, a las 20.30 horas, dentro del 33º Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas, para presentar las canciones de su tercer álbum en solitario, de título homónimo. Swift muestra su versatilidad al adaptar al jazz vocal géneros como rock, punk o rythm and blues.

Una de las nuevas grandes voces del momento, Veronica Swift, y una de las estrellas del presente 33º Festival Internacional Canarias Jazz & Más Música Creativas, actúa esta noche, a las 20.30 horas, en teatro Pérez Galdós tras su paso ayer por el Teatro Leal de La Laguna. La cantante presenta su tercer álbum en solitario, de título homónimo, en el que lleva al terreno del jazz vocal tantas canciones como géneros musicales incluye, desde el clásico rythm and blues, hasta el rock, pasando por el punk o la bossa nova, pero con el espíritu de la banda británica Queen presente de principio a fin.

Nacida en el año 1994, Veronica Swift creció en el pueblo de Charlottesville, Virginia, hija del célebre pianista de jazz Hod O’Brien y la cantante y educadora de jazz Stephanie Nakasian.

Debut

Cuando tenía nueve años, hizo su debut discográfico con Veronica’s House of Jazz, con la participación de sus padres y el saxofonista Richie Cole. A los 11, actuó como parte de la serie Women in Jazz en el Dizzy’s Club Coca-Cola de Nueva York y, a los 13, lanzó su segundo álbum, It’s Great to Be Alive, con el saxofonista Harry Allen. En 2015, Swift ganó mayor reconocimiento después de terminar en segundo lugar en la prestigiosa Thelonious Monk Jazz Competition. Tras realizar giras con el pianista Benny Green, Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra, y el trompetista Chris Botti, entre otros, Swift hizo su debut en solitario con el álbum de standards Confessions de 2019, con el cual, acompañada por los pianistas Emmet Cohen y Benny Green, se ubicó entre los cinco primeros de la lista de álbumes de jazz de Billboard. Con este disco, Swift ya se hizo un nombre de prestigio con su voz expresiva y provocativa en donde las doce canciones conformaban un diario sobre sus experiencias personales. En 2021, regresó con un trabajo de versiones, predecesor del actual, que rompía con el género, This bitter earth donde ya realiza una aproximación a géneros como los musicales, el indie o el funk para tratar temas como sexismo, abuso doméstico, problemas medioambientales, racismo, xenofobia, etc.

Y ahora llega con este tercer disco de título homónimo que va a presentar esta noche en el coliseo grancanario. La cantante muestra su fascinación con la musicalidad operística de Queen, siendo la obra el resultado de un trabajo consistente en trasladarla a su composición e interpretación.

Swift modeló este disco a partir de A night at the opera en términos de cómo va se traslada de un género al otro. Es como si el oyente estuvieras sentado en un teatro mirando a todos los personajes. Pero también le ha influido David Bowie y su visión de afrontar cada disco como un mundo en si mismo. El disco es una verdadera coctelera de estilos que lleva a su extremada habilidad vocal. Comienza con un clásico del teatro musical de Broadway con I am what I am de Jerry Herman, donde cantan con el desparpajo y la calidez de las grandes damas de los noventa a lo Casssandra Wilson. Sigue con Closer, la canción más famosa de Nine Inch Nails, sacada de su emblemático álbum de 1994 The downward spiral donde Trent Reznor sacar a relucir de forma explícita sus obsesiones sexuales, pero que aquí adquiere connotaciones funkys que recuerdan a los primeros Inxs. Continúa con Do nothing till you hear from me, uno de los éxitos de Duke Ellington en 1944 que han versionado como standard todos los grandes del jazz, un medio tiempo con las cadencias del mejor rythm and blues de la historia.

No hay muchas sorpresas, con el primer tema de Queen, The show must go on, extraída del último álbum de la banda con Freddy Mercury publicado en 1991, pero sí con el segundo, Keep yourself alive de su debut de 1973, quizás la mejor canción del disco por su manera ejemplar de dominar todos los registros. Continúa a través de la conocida I’m always chasing rainbows, canción popular de vodevil de Harry Carroll cuya melodía es una adaptación de Fantaisie-Impromptu de Frédéric Chopin. La propia Swift incoprora dos composiciones propias, In the moonlight, con la melodía del Claro de Luna de Beethoven de fondo y la melancólica Severed heads.

El disco sigue con un aria de la ópera Romero y Julieta de Charles Gounod, interpretada en francés, la bossa Chega de saudade de Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes. Y concluye con Don’t rain in my parade, el tema emblemático de la banda sonora del musical de 1964 Funny girl de Barbra Streisand, en versión punk arrebatador. Un tema que Ramones incluyeron en uno de sus álbumes y que la vocalista adapta sin traicinor a sus compatriotas.

Su estilo no deja de tener una base tradicional, entre el swing y el bop, con un gran sentido de la improvisación y del ritmo. Su voz ligeramente grave está magníficamente arropada por los músicos con Gary Joseph Potter Jr. (guitarra); Max Gerl (bajo); Carey Frank (piano, teclados y guitarra); y Brian Viglione (batería).

Siendo una adolescente, Swift se interesó por Queen, Freddie Mercury, y el rock and roll teatral, para todos estos géneros para crear el propio arte. Tener una visión para cada disco, una narrativa y una historia. Ya sea una historia concreta o abstracta, influida también por la escritura de Amanda Palmer de las Dresden Dolls, una creadora de palabras y tiene una forma ambigua de escribir que, sin embargo, no es críptica.

Con este álbum Veronica Swift se revela como una sofisticada vocalista de jazz que se ha ganado el reconocimiento tanto por su sonido swing basado en la tradición como por su capacidad de bucear por cualquier estilo posible.