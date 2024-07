Francesca Hernández:«Más conocida en el mundo literario y artístico como Chessie Nan»

El pasado octubre Francesca Hernández Casañ, más conocida en el mundo literario y artístico como Chessie Nan, fue galardonada como mejor escritora, gestora cultural y mujer solidaria en el Wellington de Madrid por la revista Madrid Magazine. Y de nuevo nominada, el 6 de julio, para los premios Royal Star, en Marbella, a la excelencia profesional. Y no sólo esto, sino que, ha sido propuesta como delegada regional para las islas Canarias como directora de la nueva revista MEET CANARIAS de más alto impacto social y cultural actualmente a nivel nacional e internacional.

Una excelencia de mujer, multitalento, creativa y vibrante. Chessie Nan es escritora, poeta, cantautora, pintora, docente, conferenciante y coordinadora de eventos especiales de alto nivel.

Dirige una asociación, Mujeres de la Atlántida de mujeres artistas que promueve, visibiliza y pone en valor el arte en femenino. Amadrinada por Chicha Reina escritora e investigadora de renombre en las islas.

Coach holístico y experta en liderazgo que ha trabajado con niños, jóvenes y colectivos de mujeres vulnerables en varios proyectos gubernamentales.

Musicoterapeuta y facilitadora de Biodanza que trabaja desde lo corporal, la danza y las emociones para sanarlas desde la raíz y el origen.

Instructora de Yoga, Tao y Zen, de ahí la calma, sabiduría, elegancia y bondad que desprende.

Instructora de ART EXCEL & YES de Educación para la Excelencia.

Asesora y guía de nuestros mayores y personas de la tercera edad. Experta en acompañamiento de paliativos, despedida y duelo consciente.

Premiada por la asociación del cáncer con el corazón rosado como escritora revelación y mujer solidaria.

Homenajeada por la ONCE por su trilogía, traducida a sistema braille para disfrute de todos los invidentes y deficientes visuales para la biblioteca digital de toda España.

Biógrafa de Montull, uno de los mayores escultores que ha tenido Canarias a nivel internacional para el mundo. Y su obra es una huella y un legado para la historia de Canarias.

Recientemente se ha incorporado como asesora y consultora de la Comisión de Educación, Cultura y Servicios Sociales Corporativos de la Cámara.

Nos encontramos ante una comunicadora y formadora de alto impacto, investigadora y creadora incansable que siempre es una riqueza tener cerca por el valor que aporta a los demás

Un alma inquieta, un alma grande, y, sin embargo, una persona sencilla, humilde y con una gran calidad humana por su labor de servicio a la par con su destacada trayectoria profesional.

Esta gran mujer polifacética no sólo ha dejado una huella para la historia de Canarias sino en todos nosotros como mujer, amiga y profesional.

Estamos ávidos de saber que será lo próximo para acompañarla y disfrutar de su aura angelical y a la vez fortaleza infinita.

Francesca nunca deja de sorprendernos.

Nos gustaría celebrar su éxito y en este encuentro con la autora y artífice de este despliegue de eventos nos dirija unas palabras para saber un poco más de ella, no solo, como reconocida escritora, innovadora docente e investigadora, sino como impulsora del arte, gestora y comunicadora de eventos de alto impacto.

¿Que ha supuesto este reconocimiento profesional?

Uno nunca espera nada cuando hace lo que ama apasionadamente, cuando ocurre la magia esto te da fortaleza e inspiración para seguir creando, amando y creyendo firmemente en lo que uno hace. Y sobretodo, es impresionante darte cuenta del disfrute y crecimiento que ha supuesto a todos los niveles todo ese proceso.

Bueno, el disfrute es mutuo, también para nosotros tus lectores, seguidores y espectadores de todo aquello que tiene tu sello.

Nos podrías ampliar ¿que autores inspiran tu obra? y ¿que ingredientes pones en los actos que organizas que siempre hacen la diferencia?

Como poeta bebo de los clásicos, modernistas, el surrealismo mágico, la literatura japonesa. Referentes como Neruda, Bretón, Withman,...Poseo una edición limitada de este último que es uno de los tesoros escondidos en mi casa. Pero cuando escribo es como si muchas mujeres que no han podido expresarse hablaran a través de mi, esa intuición poética es mi brújula. Para muchos soy la nueva Emily Dickinson. Y eso me enorgullece.

Pino Ojeda es una mujer a la que rindo total homenaje, Gabriela Mistral o Alfonsina Storni.

El secreto de mis actos radica en la depuración y cuidado de los detalles, la fusión de artes y la apuesta segura por la elegancia y la belleza. Luego solo tienes que dejarte fluir y disfrutar lo inesperado. Todavía recuerdo ese instante mágico suspendido en el aire que se produjo en la presentación de mi trilogía poética en el Gabinete Literario, donde después de un despliegue de artistas de nivel, termine cantando La vie en rose al piano como broche de oro. Esos instantes almicos marcan la diferencia.

Ese acto todavía se recuerda como algo épico porque no solo presentaste un libro, sino una trilogía completa, que hasta ahora, no se había hecho por ningún autor y además en su contenido se intercalaban varios géneros: poemas, relatos y haikus. Una apuesta atrevida, novedosa y fresca. ¿De dónde viene tanta genialidad?

Yo creo que en la vida hay que ser valiente, apostar por una idea conlleva cierto riesgo pero si logras atravesar esta barrera eres libre, tu creación no tiene límites. De hecho, la presentación desencadenó una serie de actos paralelos por todas las islas, se tradujeron los libros a sistema Braille, me hicieron un homenaje en la ONCE. Todo el mundo parecía estar entusiasmado. Y seguidamente pude realizar esa gran obra de investigación de Montull sobre su vida y obra como legado para la historia de Canarias.

Me han dicho que nadie recita como tú, que lo haces de las entrañas. Y sin embargo, cuando hablas la dulzura de escucharte es algo revelador. ¿Es esta la combinación perfecta de un buen comunicador?

La clave es que siento un profundo respeto por el público, el impacto de las palabras es una gran responsabilidad. Elegir con cuidado tono, contenido y mensaje es un arte. Y empatizar con sus necesidades otro. Es un juego de dos donde todos ganamos. Todavía recuerdo en el Teatro CiCCA donde recite y canté y la gente se levantaba aplaudiendo y gritando bravo. En realidad no era a mi, sino al universo, a ellos mismos por su propio sentir emocionados. Provocar eso es un privilegio.

Y que hacen dos genios juntos. ¿Como conociste a Montull?

A Montull lo conozco desde muy joven, al principio quería comprarle una escultura pero no tenía dinero para pagarla. Me ofreció posar como modelo pero me sonroje y nunca más volví. Al cabo de los años nos volvimos a encontrar porque yo buscaba unas imágenes para la trilogía y justo el ya tenía tres esculturas que encajaban con cada una de las mujeres de mis libros. Eso no fue coincidencia sino pura magia. Como regalo escribí un poema para él y su esposa. Y ella, cogiéndome de las manos, me pidió que escribiera su historia, la biografía de uno de los más grandes escultores canarios para el mundo que ha expuesto en Nueva York, China,... Y su obra es un museo vivo por todas las islas. Su casa de vacaciones y estudio de Fataga pronto será punto de información turística y casa museo. Y ahí estará nuestro libro de su vida y obra para disfrute de todos los canarios.

Enhorabuena, Francesca, por este legado que nos has dejado. Sabemos que como investigadora y educadora siempre te gusta ir un paso más allá.

¿Nos podrías dar unas pinceladas sobre esto?

La biografía que escribí sobre Montull no es una biografía al uso, después de un arduo trabajo de investigación, quise conectar con su lado más humano.