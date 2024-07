Las dos miradas a la tradición cubana

La orquesta Estrellas de Buenavista y Más actúa hoy, a las 20.00 horas, en el auditorio Alfredo Kraus, para reinterpretar los clásicos de la isla caribeña con el son, el bolero, la guajira y la salsa.

Dos generaciones de músicos cubanos forman parte de la orquesta Estrellas de Buenavista y Más que este sábado, 20 de julio, a las 20.00 horas, actúa en el auditorio Alfredo Kraus. Dos maneras de enfrentarse al acervo cultural del país caribeño con seis integrantes que proceden del mítico Buenavista Social Club y siete incorporados posteriormente. La banda llega al coliseo grancanario tras ofrecer sendos conciertos en Fuerteventura y Tenerife, dentro de la programación del actual 33º Festival Canarias Jazz & Más.

«Este es un proyecto que parte de la herencia sonora que deja Buenavista», señala su director, el tresero Pancho Amat. «Y que, a su vez, Buenavista asume de la tradición de la música cubana. La orquesta está formada por músicos que participaron en esa primera oleada, alguno incluso que fue fundador, y otros noveles que hacen un trabajo de reeducación de la música tradicional. El epicentro es la tradición subrayando canciones que el público siempre espera escuchar», añade. Un aspecto muy importante de su sonido actual es, precisamente, el tres de Pancho Amat, que «le da el toque de raíz, campesino, solariego, popular, tratando de elevarlo a un nivel más culto y elaborado, pero donde la esencia está presente».

La improvisación es muy importante en la música del grupo. «La hay en casi todos los temas», señala. «La música cubana está plagada de improvisaciones en los instrumentos como en la voz». El músico recuerda que cuando se piensa en improvisación se hace referencia al jazz, «pero en la música cubana hay un componente igual dado por la africanía común en el surgimiento de ambas música». Sin embargo, el matiz radica en que la música cubana está hecha en castellano. «Tiene que ver con la poética del malagueño Vicente Espinel que inventó la décima y que los canarios trasladaron a Cuba haciéndola improvisada».

Ese canto improvisado en la música cubana tiene una parte final, llamada montuno, en la que interactúa un cantante solista con un coro que le va repitiendo constantemente el mismo texto. «Va improvisando ideas en torno a lo que le va diciendo el coro. Ideas que van cambiando constantemente teniendo en cuenta el lugar, el público, la situación, etc. Y eso está presente mucho en nuestra formación», aclara. En este punto, Amat recuerda al gran Ibrahim Ferrer. «Yo recuerdo verlo de niño y ponerse a improvisar hasta 15 minutos temas como El platanal de Bartolo», aunque también eran muy buenos Compay, Omara o Elíades. «En los discos no nos damos cuenta porque una canción tiene que curar cuatro o cinco minutos. Pero en vivo ya es otra cosa. Y en la música cubana los cantantes se recrean y se interactúa con el público. La identidad de la música cubana es heredada del castellano. «Si el idioma fuese el inglés se habría inventado reggae, calypso o blues. No hubiera existido bachata, merengue o cumbia. El castellano tiene su acento y melodía y la mayor parte de sus palabras son llanas. No como el inglés que son monosílabos. Y el valor literario del punto de partida es importante para la traducción. El idioma se conecta con la música para hacer la canción influye mucho en la sonoridad final», afirma.

Precisamente, un género español, la copla, está muy presente en Cuba. «Sobre todo en la rumba se utiliza. Formé parte de un grupo de guaguancó en el que se cantaba mucha copla. Hay programas en la radio cubana como Aires de España en los que salen Antonio Molina, Lola Flores o Joselito. Es la primera imagen que nos viene de España». Y en Brasil pasa lo mismo, y que hereda la melancolía del fado portugués. «El idioma acentúa, codifica o forma parte del resultado del hecho artístico de la canción», subraya.

Pancho Amat tampoco ha descuidado su carrera en solitario. «En mis ratos libres hago colaboraciones con otros artistas. Tengo el grupo El Cabildo del Son donde me acerco más a la canción trovadoresca, pero con un lenguaje un poco más contemporáneo». El grupo ha sido invitado para actuar en los previos a la inauguración de los Juegos olímpicos de París. «Haremos dos presentaciones», señala. La primera, el próximo miércoles día 24, «con toda la orquesta, en un gran concierto junto con la Delegación Artística Cubana, como un regalo a los atletas». Y el segundo, al día siguiente, «durante el desfile con una orquesta más pequeña con siete músicos, los originales del Buenavista con los temas más auténticos».

Pancho Amat ha actuado ya en varias ocasiones en Gran Canaria. Estuvo en el homenaje a José Antonio Ramos en el auditorio Alfredo Kraus y vino hace dos años en solitario acompañado por el percusionista Javier Colina. El músico confiesa que uno de sus temas favoritos es Chan Chan, que compusiera Compay Segundo.

«Es un tema muy básico que puede tocar cualquier guitarrista novel, y que debería aprendérsela todos los seguidores del son cubano», aclara. «Un tema con un lenguaje campesino, un son bien básico, pero una música de estatura con pocos elementos. Y eso es lo más difícil conseguir en el arte: con poco hacer algo bueno».