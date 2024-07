Wendy Moten, cantante: "Elegí ‘La Voz’ porque mi carrera lo necesitaba"

La estrella del talent show estadounidense La Voz, Wendy Moten (Tennessee, 1964) pondrá el broche de oro a la octava edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival junto a sus compatriotas de Tennessee, la banda Memphis Music Hall of Fame. Las décadas de experiencia que cuenta sobre los escenarios no opacan el brillo de la cantante de Memphis, quien se subirá esta noche a las tablas de la Playa de San Agustín.

Moten tiene tablas en soul, jazz y country, tal y como lo demostró hace cinco años, en el mismo festival ‘soulero’ con el que encandiló cantando los clásicos de Aretha Franklin. La veterana aterriza de nuevo en Canarias para desgranar su cuidado repertorio, que ha triunfado en medio planeta y proyectado de nuevo su carrera en solitario gracias a La Voz.

De nuevo en Gran Canaria

«Esta es mi segunda vez en Gran Canaria. Estoy contenta de estar de vuelta porque me encanta la Isla», explica con dejo estadounidense. Cinco años más tarde, el repertorio en directo se centra «estrictamente en el soul» con canciones propias, a las que se les añade de nuevo las de Aretha Franklin, Stevie Wonder y «otros clásicos».

A la actuación de Wendy Moten le preceden la del canario Mr. Kangrejo, Martha High & Julián Maeso Organ Trio, Memphis Music Hall of Fame, Candy Fox, Dani McGhee o Shunta Mosby y Gerald Richardson.

En su recital, Moten tendrá la oportunidad de presentarse de nuevo al público grancanario, con la instrumental amenizada por la banda Memphis Music Hall of Fame, a quienes la intérprete conoce desde hace muchos años. «Al director musical de la banda, Kurt Clayton, lo conozco desde que ambos teníamos 12 años. Nos conocemos bien, crecí con ellos», comenta.

La ciudad de Memphis es un «lugar donde hay música en cualquier esquina». La localidad por la que cruza el río Mississippi es la cuna del soul, el country y el rock, donde han crecido artistas internacionales como Elvis Presley o Johnny Cash. La cantante de 58 años alega que «como en Memphis no se hace música en ninguna parte». «Cuando a la gente le dices que vienes de Memphis dicen ‘Dios mío, este artista tiene que ser bueno’».

Varias décadas en la industria de la música le han valido para ganarse al público y a tratar de labrarse una carrera internacional a los 58 años. Sobre su paso por el concurso televisivo La Voz, en su edición estadounidense, Moten logró algo inaudito en su primera audición: un pleno de cuatro jueces, Ariana Grande, Kelly Clarkson, John Legend y Blake Shelton que lucharon por ficharla en su equipo. La de Tennessee quedó subcampeona de aquella edición del programa, por detrás de la banda Girl Named Tom.

Sobre su familia, instalada en su nacimiento en Memphis, y arraigada más tarde en Nashville, Moten expresa que «siempre han sido su mayor apoyo». Hija de un pastor y una de las hermanas más pequeñas de su numerosa familia, la artista de soul dio sus primeros pasos en el coro de la iglesia cuando tan solo era una niña.

La Voz

Fue a raíz del cierre repentino de las salas musicales debido a la pandemia de Covid-19, cuando la cantante encontró su carrera en un momento crítico. No estaba segura de que ser telonera en giras con grandes figuras y haciendo gala de su poderosa voz seguiría funcionando. «Decidir participar en La Voz fue difícil. Porque he estado en un cierto nivel durante más de 30 años... y estar en una situación donde intentas que la gente te ame y vote por ti... es difícil. Pero decidí tomar un riesgo».

En su paso por el programa, Moten se cayó después de un pase de micros en el que interpretó Jolene de Dolly Parton, fracturándose los dos codos. Más tarde, la interprete se enterarí de que necesitaba pasar por quirófano, pero ella estaba convencida de que «tenía que seguir» y permanecer en el programa durante tres episodios más, para luego, con más calma, someterse a la operación en la que le implantaron varias placas de titanio.

«Es algo muy característico de mí y mi familia el seguir adelante siempre que puedas. No me sentía destruida así que seguí con el consentimiento del programa», cuenta de aquella anécdota. La Voz, apodo con el que también se le conoce, eligió participar en el concurso porque «sabía que necesitaba lo que la exposición mediática de la televisión, más que las redes sociales».

Por su exitosa carrera en la música pasan varios discos como solista trabajados junto a grandes discográficas, algunas canciones exitosas a nivel internacional, además de una segunda carrera como música de gira. Moten es mejor conocida por el sencillo Come In Out of the Rain, que alcanzó el puesto número 8 en el Reino Unido en febrero de 1994.

A finales de los años 90, con su carrera personal en una encrucijada similar a la que se encontraba en 2020, aceptó ser telonera en la gira de Julio Iglesias, una relación laboral que se prolongó durante los siguientes 15 años. «Recorrí todo el mundo con él, cantando en cuatro idiomas... volando en jets privados y cantando frente a audiencias masivas». «Ser telonera de Julio Iglesias fue un gran aprendizaje totalmente pagado», bromea a modo de conclusión la cantante.