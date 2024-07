«Me atrae mucho el cine de autor, supongo que lo llevo en la sangre»

Su obra teatral Darwin’s Smile se basa en la lectura de La expresión de las emociones en el hombre y en los animales (1872), un texto de Darwin menos conocido que El origen de las especies o El origen del hombre. ¿Por qué decide pergeñar este proyecto?

Efectivamente, este libro no es tan famoso como los otros, pero aborda de manera especial las emociones y la manera de expresarlas, que es algo que me atrae mucho porque en eso consiste el trabajo de ser actriz. Este monólogo, que es el tercero que escribo, me brinda la oportunidad de combinar todo lo que sé cómo actriz con todo lo que sé como etóloga. Entonces, en este texto, me hago la misma pregunta que se plantea Darwin en torno a la forma en que, por ejemplo, expresamos una sonrisa, temblamos de miedo o manifestamos ira: ¿cómo se conforma esta gestualidad universal? ¿Es resultado de la evolución, del aprendizaje? Estas son las preguntas básicas que se hace Darwin y que yo exploro a través de esta obra.

Además de actriz y modelo, cursó un Máster de siete años en Etología. ¿Cómo define su relación con los animales?

Yo nací amando a los animales. Igual que unas personas nacen con los ojos azules, el pelo rubio, la nariz grande, mi pasión por los animales es innata. Siempre me he sentido muy contactada a ellos. Mi madre me regaló mi primer perrito cuando tenía cinco años y desde pequeña ya sentía que el animal tenía sus propias emociones, que tenía capacidad para expresarlas. Aunque a menudo la ciencia niega que los animales tengan la capacidad de pensar, la etología moderna confirma lo que yo he sentido de manera intuitiva durante toda mi vida: que los animales son seres inteligentes, que tienen emociones y que las expresan.

¿Cree que erramos al compartimentar la ciencia y el arte como universos antagónicos en lugar de potenciar sus puentes, como reivindica, por ejemplo, la escritora Siri Hustvedt?

Para mí, lo interesante es explorar los vínculos que existen tanto entre la ciencia y el arte como entre el comportamiento animal y humano, con la esperanza de que al público le resulte tan apasionante como mí. Pero mi reto, sobre todo, es conseguir que el discurso, llevado al teatro, sea entretenido, porque la ciencia es un universo fascinante pero realmente muy difícil de leer, es más, puede ser muy aburrido (risas), así que mi objetivo es vehicular ese discurso a través del humor y hacerlo muy accesible.

Por lo general, sus personajes en la gran pantalla suelen desenvolverse en el drama, ¿se siente cómoda en la comedia?

Me lo dicen mucho, ¡pero yo defiendo que también he hecho comedia! Quizás es que mi personaje más famoso, que es el de Dorothy Vallens en Blue Velvet [Terciopelo azul], de David Lynch, es muy dramático, pero incluso en la otra película que rodé con Lynch, Wild at heart [Corazón salvaje], interpreté a Perdita Durango, tenía una cierta vis cómica. Y también he trabajado en series como Friends o 30 rocks, por ejemplo. Por lo tanto, no he hecho mucha comedia en el amplio sentido de la palabra, pero sí he hecho algo de comedia. Eso sí, como guionista me desenvuelvo fundamentalmente en la comedia. Y creo que soy divertida. O eso espero.

En ese sentido, ¿le resulta más fácil el ejercicio de escribir entre bastidores o prefiere el escenario y la cámara?

Para mí, la parte más difícil del proceso es escribir, en concreto, en esta pieza, porque tengo que consultar muchos libros, esquematizarlos, buscarles el lado divertido, la forma de que conecte con el público, de que genere empatía y, al mismo, divierta. Me lo paso bien escribiendo e imaginando cómo haré reír al público, pero al mismo tiempo, lo más complejo para mí no es memorizar, ni interpretar, ni dirigir -aunque en Darwin’s Smile tengo al maravilloso director Muriel Mayett, pero por lo general suelo dirigirme a mí misma-, sino escribir. Y sobre todo, escribir para que entretenga.

Volviendo a sus películas con David Lynch, ¿en qué medida diría que el universo lynchiano ha marcado su manera de ver o experimentar el cine?

David Lynch tiene una mirada muy original, muy propia, muy cinematográfica. Me gusta trabajar con autores, en el sentido de que no sean no solo directores sino autores originales, con una mirada propia y única, con una firma fuerte. Entiendo que me viene por herencia familiar [es hija del cineasta Roberto Rossellini y de la actriz Ingrid Bergman]. Mi padre fue el último gran autor, después de la Segunda Guerra Mundial inició ese movimiento fundamental que fue el neorrealismo italiano, y viendo su cine entiendes lo que es el verdadero cine de sello autoral. No necesitas leer que estás viendo una película dirigida por Roberto Rossellini, sino que sabes que es una película de Roberto Rossellini. Lo mismo sucede con las películas de David Lynch: no necesitas ver los créditos para saber que estás viendo una película suya. Me atrae mucho el cine de autor, supongo que lo llevo en la sangre, ya sea de Guy Maddin, Marjane Satrapi o Robert Wilson. Últimamente me atrae mucho Alice Rohrwarcher.

¿Podría escoger a su personaje favorito de toda su filmografía?

Pues ya que hablamos de Lynch, tengo que decir que es, sin duda, el de Dorothy Vallens en Blue Velvet, una mujer que sufrió abusos sexuales y psicológicos. Recuerdo que cuando la estrenamos, en los años 80, fue un escándalo enorme, una película realmente controvertida, porque aún era un gran tabú hablar de sexualidad femenina, de abusos sexuales, de síndrome de Estocolmo. Creo que no fui muy consciente hasta que la película vio la luz y se generó esa polémica tan fuerte, que tanto daño me hizo. Recuerdo sentirme completamente hundida. Todavía espero no haber incomodado a nadie con ese personaje, porque para mí fue muy conmovedor interpretar a Dorothy. Es que se habla tan poco de las mujeres que han sido víctimas de abusos, así que imagínate en aquella época.

En cuanto a su carrera como modelo, en 2016, con 63 años, regresó a la casa Lancôme como embajadora después de que en 1995 le comunicaran su despido por rebasar los 40 años. ¿Lo vivió como una reconciliación?

Cuando Lancôme volvió a contratarme me sentí muy feliz, muy ilusionada. No lo viví realmente como una reconciliación porque para entonces el equipo ejecutivo era otro distinto, pero siento orgullosa de poder representar hoy la imagen de una mujer nacida a mediados del siglo XX, en el que las mujeres empezaron a votar, a ser libres. Yo he podido tener una carrera, igual que mi madre, que siempre ha sido mi mayor inspiración a la hora de ser una mujer independiente. Me siento muy afortunada por haber vuelto a trabajar con Lancôme, porque represento a las mujeres no como «mujeres objeto», sino como mujeres que, de forma creativa, hoy pueden elegir su destino desde la libertad.

¿Cuándo sintió que había alcanzado esa independencia total como mujer y como artista?

El proceso no fue fácil. Al fin y al cabo, yo fui despedida de Lancôme y no volví a trabajar como modelo durante 23 años. También debo decir que, cuando volvieron a contratarme, una de los ejecutivos me dijo: nunca debimos dejarte marchar, tenías que haberte quedado con nosotros siempre. A menudo digo que trabajar para Lancôme es casi como ganar la lotería, porque ganas cantidades millonarias con un trabajo relativamente sencillo, así que cuando perdí ese trabajo, con dos hijos pequeños, me preocupaba mucho perder mi independencia económica, no poder pagarles una educación, no poder pagar una hipoteca. Claro, al dejar de trabajar para Lancôme, también dejé de trabajar con Voque, con Elle, con todas las grandes revistas, pero también empezaron a dejar de llamarme para trabajar en películas. Pasé de papeles protagonistas a papeles cada vez más pequeños, y a cada vez menos papeles. Sin embargo, a pesar de todo eso, fui capaz de reinventarme a mí misma, de buscar nuevos caminos y de mantener mi independencia económica, que es la base de la independencia. Porque la realidad es que, si no tienes independencia económica, si dependes de un padre o de un marido, no eres independiente de verdad. Yo fui capaz de salir adelante a lo largo de 23 años sin Lancôme y eso me dio una enorme sensación de empoderamiento.

Ahora, a sus 72 años, se muestra reacia a manipular o retocar sus imágenes, al igual que otras actrices como Kate Winslet o Jodie Foster. ¿Cree que aún constriñen con la misma tiranía los cánones de belleza imposibles que irradia Hollywood?

Creo que por fin tenemos capacidad para darles la vuelta. Para mí, maquillarme es algo que hago con tanto placer o cariño como preparar una mesa para mis invitados o arreglar un ramo de flores. Ahora, en Lancôme tengo ese reto tan increíble que es definir la belleza y la cosmética lejos de los cánones tradicionales, donde ha habido mucho edadismo y mucho imperativo de la delgadez, así que tenemos que darle la vuelta aceptando a todas las mujeres en todas sus edades, con sus marcas, arrugas, sus expresiones personales. El estilo y la sofisticación no tienen nada que ver con la forma ni con los años de nuestro cuerpo, sino con la belleza propia de cada una, y esto me parece inclusivo, divertido, porque te permite jugar, crear, y eso es positivo.

Aunque es de ascendencia italiana y sueca, vive desde hace años en Nueva York con su hija y sus animales. ¿Le preocupa una nueva victoria de Trump en Estados Unidos?

Lo siento, pero no me gusta hablar de política. Igual que tampoco me gusta discutir sobre el MeToo, porque siento que es demasiado complicado.

Pues la esperamos en Canarias, ¿había estado antes en las Islas?

Nunca he estado en Canarias y estoy encantada de poder ir. Una parte de la rama de los Rossellini vive en Barcelona, así que viajo con bastante frecuencia a España, sobre todo, a Barcelona, donde estrené mi segundo monólogo, Link Link Circus, en el Teatre Akadèmia, que fue financiado por la gran Elsa Peretti. Ahora me hace mucha ilusión descubrir las islas, que serán mi única parada este verano en España para luego ir directamente a Montenegro.