'En fin', la nueva serie de David Sainz que se estrena en Prime Video en septiembre

«¿Qué harías tú si te dijeran que dentro de nueve meses todo el mundo va a destruirse?» La pregunta la lanza el director, guionista y actor canario David Sainz a través del teléfono y también a través de la pantalla con los seis capítulos de En fin, la nueva serie en la que ha trabajado como director y que el próximo mes de septiembre se estrena en la plataforma Prime Video.

Esta producción cuenta la historia de Tomás -interpretado por José Manuel Poga-, padre de familia que forma parte de esas personas que, en palabras de Sainz, «se atreverían a hacer cosas loquísimas y oscuras que la sociedad y las leyes no nos permiten hacer» ante la perspectiva de que todo desaparezca. «La gente tomaría caminos muy diferentes. Habría gente que se agarraría a su familia, otra que intentaría cumplir sueños más básicos. Tomás recorre ese camino más agresivo y más caótico», relata el director canario.

Pero, en esta comedia posapocalíptica, el apocalipsis no llega y su protagonista tiene que hacer frente a las consecuencias de sus actos y decisiones: «Cuando finalmente el mundo no se destruye, él es un tío que ha abandonado a su familia, a su mujer, a su hija, y se ha ido a vivir la vida salvaje que teniendo familia no podía vivir. Para Tomás, este camino es el intento de un reseteo, de un reinicio imposible con una mujer y una hija que saben lo que ha hecho y que saben que es un egoísta de mierda. Es un rasgo esencial de nuestro protagonista, gracias a ser un tío patético podremos cogerle algo de cariño», apunta Sainz.

La trama

La serie arranca cuando Tomás se levanta resacoso en medio de una orgía en una tienda de muebles meses después de que dejara atrás a su esposa Noa y a su hija Julia -interpretada por Malena Alterio- ante la noticia del apocalipsis. El planeta errante que iba a chocar con la Tierra y a acabar con todo, pasa de largo y el mundo sigue girando. Ahí será cuando Tomás intente redimir sus errores, recuperar su vida pasada y obtener el perdón de su familia.

Pero Julia verá las decisiones de su marido como una segunda oportunidad: después de haber vivido siempre con el freno de mano puesto -«cuando anunciaron lo del fin del mundo, pues yo seguía igual», se le escucha decir en el teaser de la serie-, ve la oportunidad para atreverse a saltar a esos vacíos que siempre dejó por explorar.

Trabajar con Prime Video

Trabajar con Prime Video ha sido, en palabras de Sainz, subir «un escalón increíble». «Es una serie que por fin tiene un presupuesto y unos recursos de primera división, digamos. Porque, en realidad, nosotros veníamos de estar haciendo cosas cada vez más grandes pero nunca habíamos llegado a este nivel. Ha sido un placer, teníamos mucho miedo de que al ser una plataforma tan grande pusieran muchas trabas a la hora de crear y ha sido todo lo contrario, han confiado muchísimo en nuestro trabajo», relata el director de En fin.

Escritos a cuatro manos junto a Enrique Lojo, los seis capítulos de la serie van a tener una duración de 30 minutos cada uno, formato que ofrece «una posibilidad increíble de desarrollo de trama y de personajes», tal y como apunta el creador canario.

«Crecí sin internet y sin la posibilidad de elegir lo que quería ver en cada momento, a no ser que fuera a alquilarlo a un videoclub. He visto como todo ha cambiado radicalmente. Antes no era tan excesivo, ni el consumo ni la oferta. Vivimos, desde hace unos años, la época dorada de las series», relata Sainz que además añade que, desde su punto de vista, «el público joven se está agarrando más a las series que a las películas».

Entre el reparto de En fin, también cabe destacar otros nombres como Raúl Cimas, Pepa Rus, Irene Pérez, Luisa Gavasa o Leonor Watling, a los que se podrá ver en pantalla a partir del próximo mes de septiembre.

Otros trabajos de Sainz

David Sainz es conocido por otros trabajos como la web serie Malviviendo, ópera prima del director que durante tres temporadas narra la vida de cuatro personajes, entre los que se encuentra el Negro -interpretado por el propio Sainz-, en el barrio sevillano -y ficticio- de Los Banderilleros.

El director y actor canario también ha dirigido Eterna, el documental sobre la rapera Ana Isabel García Llorente, más conocida como Gatta Catana, que profundiza en la vida y la obra de la artista y que vio la luz en 2022. Otros títulos que llevan su marca son la comedia musical Mambo (que cuenta la historia de dos primos canarios que intentan hacerse un nombre en el mundo de la música) o la serie Grasa, que se lanzó en la plataforma Playz junto a RTVE en 2020, y que cuenta la historia de Pedro, un conflictivo delincuente -interpretado por Kike Pérez- que fuma, bebe, se droga y come demasiado.