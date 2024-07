‘La hojarasca’ revalida su éxito con el lleno de las salas de cine

Después de su estreno en cines del pasado 4 de julio, el equipo detrás de la película canaria más exitosa de los últimos años puede presumir de haber revalidado con el público los galardones que obtuvo en algunos de los certámenes de cine más importantes de Europa ante el público de las Islas.

Salas de proyección llenas, aplausos unánimes, ampliación de pases y solicitudes procedentes de cines que desean sumarse a la campaña son, a grandes rasgos, un buen resumen de la reacción que ha generado La hojarasca entre los espectadores canarios.

Es necesario recordar que la cinta que dirige Macu Machín y produce la tinerfeña El Viaje Films, además de haber conseguido ser la primera película dirigida por una canaria que logra competir en la sección Forum del Festival de Cine de Berlín, hizo doblete en su estreno nacional en el Festival de Málaga al alzarse con dos Biznagas de Plata: Mejor Película y Mejor Dirección en la sección Zonazine. También fue escogida como el Mejor Largometraje Canario del año en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas.

Entre los pases programados durante las primeras semanas hubo dos sold out. Tanto en los Multicines Atlántida de Lanzarote como en el Yelmo Las Arenas de la capital grancanaria, las citas de los pasados 7 y 8 de julio, respectivamente, colgaron el cartel de «no hay entradas». En La Palma, isla de la que procede su directora y donde tiene lugar la historia que cuenta la cinta –que es la de su propia madre y sus tías–, la proyección organizada un jueves en el que ni siquiera estaba previsto coloquio o presentación previa fue el pase con más espectadores de la jornada (más de 80), por encima de cintas tan comerciales como Del Revés 2 o Gru 4.

Es más, La hojarasca se impuso incluso a la esperada final de la Eurocopa del pasado 14 de julio cerrando tres días de proyecciones en TEA Tenerife Espacio de las Artes que lograron atraer la atención de 218 espectadores.

En medio, claro, hubo decenas de historias personales que han llenado el corazón de su directora. «La nota dominante es que, sea en Berlín, en Cartagena de Indias o en un pueblo de Canarias, al final siempre hay alguien que levanta la mano y me cuenta con emoción que al ver la película sintió que estaban viendo a sus propias tías o a su abuela. Y eso, evidentemente, siempre me emociona», recordó Machín. El recorrido de La hojarasca en pantalla grande proseguirá y lo hará rompiendo, a su paso, ese viejo estereotipo que dice que el cine independiente no llena salas de cine.

El estreno de la película en los cines del resto del país ya está en marcha. Desde El Viaje Films confirmaron esta semana que arrancará con los primeros pases en Madrid a partir del próximo 13 de septiembre.

La mejor noticia, tanto para la productora como para la distribuidora del largometraje, Pleamar Films, es que la película ha dejado un buen sabor de boca y hay nuevas salas que quieren contar con ella y otras que han decidido ampliar las proyecciones a petición de los espectadores. El es el caso de Yelmo Las Arenas, en Las Palmas, que añadió pases extras el pasado día 11 y hará lo propio el lunes, día 22 de julio.

En Tenerife, por ejemplo, un nuevo cine ha solicitado sumarse a la campaña de La hojarasca. Se trata de Yelmo La Villa, en La Orotava, que ha programado un pase para este martes, día 23 de julio, a las 20.00 horas. Mientras, en el Cine Price de Santa Cruz de Tenerife, la película seguirá proyectándose por tercera semana consecutiva en cartelera, incluyendo dos pases diarios.

«Cuando terminan los pases noto una energía muy bonita, hay un silencio de emoción», concluyó la directora del premiado filme.