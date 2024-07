La magia de Potter, Mehldau, Patitucci y Blake abren la última semana con Cécile McLorin Salvant

El Festival Internacional Canarias Jazz & Más Músicas Creativas entra a lo grande en su última semana de conciertos, con las actuaciones de dos de los cabezas de cartel, que acumulan entre todos 8 Premios Grammy y 48 nominaciones. Por un lado, el proyecto del saxofonista Chris Potter (1 grammy y 10 nominaciones); junto al pianista Brad Mehldau (1 grammy y 16 nominaciones); el contrabajista John Patitucci (3 grammy y 15 nominaciones); y el batería Johnathan Blake (1 nominación) presentarán el disco Eagle’s Point, publicado por Edition Records; y por el el otro, la vocalista Cécile McLorin Salvant (3 grammy y 6 nominaciones), que llega también con nuevo disco bajo el brazo, Ogresse, una fábula musical en forma de cantata que mezcla géneros (folk, barroco, jazz, country). Ambos proyectos se presentarán en Gran Canaria (Teatro Pérez Galdós y Teatro Cuyás) y en Tenerife (Teatro Leal y Teatro Guimerá).

En marzo de 2024 salió a la venta 'Eagle's Point', un álbum que va camino de convertirse en el mejor álbum de jazz de 2024. El disco presenta al saxofonista Chris Potter, famoso por su creatividad sin límites, su tecnicidad y su inmaculado sentido del swing, tocando con Brad Mehldau, descrito por The New York Times como "el pianista más influyente de los últimos veinte años", y el bajista John Patitucci, ganador de cuatro Grammy y con una trayectoria de treinta años. En la gira que les trae a Europa y al Festival Canarias Jazz & Más, se les unirá el batería Johnathan Blake, a quien NPR describe como "el modernista definitivo". Con credenciales que van desde Pharoah Sanders y Wayne Shorter, pasando por Sting, Paul Simon y Herbie Hancock, hasta Pat Metheny y Avishai Cohen, tocando juntos, estos cuatro virtuosos abarcan casi todos los estilos bajo el sol.

Chris Potter se ha consolidado como una figura destacada de la escena mundial del jazz, célebre por su profundo impacto e innovación como saxofonista. Con una carrera marcada por la maestría técnica y un enfoque audaz e imaginativo de la composición y la improvisación, la versatilidad y creatividad de Potter no sólo le han valido el reconocimiento de la crítica, sino que también han influido en una generación de músicos. Su nuevo álbum de estudio, Eagle’s Point, publicado por Edition Records, es un testimonio de su brillantez como compositor, instrumentista y director de orquesta, y reúne a cuatro luminarias incomparables del género, Brad Mehldau, John Patitucci y Brian Blade.

El álbum, compuesto por ocho composiciones originales de Chris Potter, es una muestra de su excepcional habilidad para crear melodías y un sonido que le son propios. Dream of Home, que da el pistoletazo de salida al álbum, prepara el escenario con sus acordes de piano etéreos y minimalistas, que nos introducen de inmediato en un mundo inconfundiblemente propio de Potter. El tema se desarrolla con una vibrante estructura melódica, rica en juegos y matices.

A medida que la pieza evoluciona, las voces únicas de los legendarios artistas que participan en ella se hacen sentir gradualmente. Cada artista aporta su toque distintivo, pero juntos crean un tapiz sonoro armonioso y perfectamente integrado. Esta sutil maestría, nunca exagerada, combina una sensación de diversión con una profundidad y seriedad que exige y mantiene la atención del oyente.

Cloud Message avanza con determinación, con un sonido de saxo tenor audaz y carismático que llama la atención. En cambio, Aira for Ana es un despliegue de maestría y matices. Esta pieza personifica la expresión total y el aplomo, ofreciendo una profundidad de ejecución, comunicación y expresión que simplemente no tiene parangón.

En la intimidad de un pequeño grupo, la narrativa musical de Potter florece, marcada por momentos de virtuosismo, ritmos contagiosos y melodías típicas de Potter. Cada tema es un testimonio de su genio colectivo, una confluencia de talento sin parangón, brillantez virtuosa y expresión artística del más alto calibre.

Cécile McLorin Salvant es compositora, cantante y artista visual. La difunta Jessye Norman describió a Salvant como "una voz única respaldada por una inteligencia y una musicalidad plenas, que iluminan cada nota que canta". Salvant ha desarrollado una pasión por contar historias y encontrar las conexiones entre el vodevil, el blues, el teatro, el jazz, el barroco y la música folclórica. Salvant es un comisario ecléctico, que desentierra canciones olvidadas y raramente grabadas con fuertes narrativas, interesantes dinámicas de poder, giros inesperados y humor.

Salvant ganó el concurso Thelonious Monk en 2010. Ha recibido tres premios Grammy consecutivos al mejor álbum vocal de jazz por «The Window», «Dreams and Daggers» y «For One To Love», y fue nominada al premio en 2014 por su álbum «WomanChild». En 2020, Salvant recibió la beca MacArthur y el Doris Duke Artist Award. Nonesuch Records publicó «Ghost Song» en marzo de 2022, y desde entonces ha recibido dos nominaciones a los Grammy, además de aparecer en varias listas de lo mejor del año 2022. El 24 de marzo de 2023, Nonesuch Records publicó la esperada continuación, «Mélusine», un álbum cantado principalmente en francés, además de occitano, inglés y kreyòl haitiano.

La última obra de Salvant, Ogresse, es una fábula musical en forma de cantata que mezcla géneros (folk, barroco, jazz, country). Salvant escribió la historia, la letra y la música. Está arreglada por Darcy James Argue para una orquesta de trece músicos multiinstrumentistas. Ogresse, a la vez una biomitografía y un homenaje a la Erzulie (pintada por Gerard Fortune) y Sara Baartman, explora el fetichismo, el hambre, la diáspora, los ciclos de apropiación, la mentira, la alteridad y la ecología. Está en fase de desarrollo para convertirse en un largometraje de animación, que Salvant dirigirá. Cécile contará con un trío compuesto por Sullivan Fortner (piano); Yasushi Nakamura (contrabajo); y Kyle Poole (batería).

PROGRAMA DE CONCIERTOS:

Martes 23

Tenerife - Teatro Leal (La Laguna)

Potter | Mehldau | Patitucci | Blake

Gran Canaria – Teatro Cuyás (Las Palmas de Gran Canaria)

Cécile McLorin Salvant

Miércoles 24

Tenerife – Teatro Guimerá (Santa Cruz de Tenerife)

Cécile McLorin Salvant

Gran Canaria – Teatro Pérez Galdós (Las Palmas de Gran Canaria)

Potter | Mehldau | Patitucci | Blake