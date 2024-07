El mural sanador de Pepe Dámaso cumple 20 años en el Hospital Negrín

El mural sanador que Pepe Dámaso cedió al Hospital Negrín, durante la época en la que se trataba de un cáncer de colon, cumple 20 años este 2024. La obra, de tipo abstracta y que muestra una serie de flores de formas extrañas, se exhibe actualmente en la sala de radioterapia del centro hospitalario precedida de tres bocetos suyos que, junto a cuadros de otros artistas, se sitúan en el pasillo.

Ahora, dos décadas después de esa experiencia, el artista grancanario, con 91 años de edad, desprende una lucidez y energía envidiables para su edad cuando recuerda con detalle aquel momento. «La obra gustó mucho al servicio de oncología y salió en algunas revistas internacionales», señala. «Pero fui el otro día al endocrino y dije ‘voy a ver mi mural’ y me reencontré con enfermeras que en el 2005 me trataron». Todo empezó cuando el pintor de Agaete empezó el tratamiento de radioterapia para su enfermedad. «Yo me preguntaba, ‘¿por qué mirar al techo blanco y no poner algo en color y hacer que distraiga a la gente y sea interesante?’. Pero lo importante no era solo hacer el mural, sino que me hicieran caso y lo pusieran como yo quería. Y a la semana siguiente ya perforaron el techo para que se estableciera con una luz a determinada distancia».

En aquel momento, Pepe Dámaso quiso iniciar un debate en el que colaboraran los artistas que estaban de acuerdo con esa idea de «que el arte cura y es espiritual». Ya que también le impactó el ver la falta de apoyo a esa gente que venía de las otras islas a someterse a radioterapia. «Yo tomé contacto con ellos y me dio mucha pena ver cómo se quedaban en pensiones, pero ahora la sanidad ya están cediendo viviendas, ha evolucionado en estos 20 años», añade. Dámaso subraya que los profesionales de la sanidad «que eran jóvenes hace veinte años siguen allí y se hicieron fotos conmigo». El artista quiso romper con ese tabú del hospital «que es triste y siempre en gris y blanco», metiendo color, y estética aunque sea con azulejos, ya que «el arte puede ser útil en ese sentido», asegura.

Jóvenes

El pintor señala que a «los jóvenes que vienen a mi casa y están haciendo tesis yo les digo que el artista tiene que informarse y tener concepto e idea de lo que quieren porque si no su trabajo se queda en mera decoración». De este modo, tiene que haber «un concepto, un conocimiento del propio artista en ese misterio de la creación», ya que «aún los errores pueden servir, porque si tú tienes consciencia intelectual puedes corregir y seguir un camino».

El artista recuerda su serie de la muerte, formada por calaveras, que pintó cuando murió Óscar Domínguez, y tituló Carcajada blanca. «Allí estábamos todos los pintores: Millares, Manrique, etc.», recuerda. «Y el rector de La Laguna, Jesús Hernández Perera, destacó mis calaveras porque eran muy Óscar Domínguez. Por eso es necesario un conocimiento previo para que el arte no se quede en pura mano. Porque hay gente que tiene pura mano de pintor, pero luego no tiene la capacidad para pensar lo que hay que hacer».

Y algo parecido le ha ocurrido con el mural del Negrín. «El doctor Óscar Lara, que da conferencias, sigue en contacto conmigo. Me dijo que yo consigo de una manera intuitiva meter como unas formas orgánicas del cuerpo, aunque sean de la propia naturaleza». Y por eso también llamaron a la sala como Pepe Dámaso. Pero lo mejor es su experiencia con los pacientes. «Es emocionante», señala. «Hay mucha gente mayor que me para por la calle y me dice ‘Pepe que ayer estuve en el hospital porque me están poniendo radioterapia y vi su mural', me he convertido en una especie de gurú», ríe.

El pintor reconoce que «he meditado en mi enfermedad, y me he dado cuenta de que el arte tiene que ser espiritual, el artista tiene que comprometerse en su forma de pintar. Todo el mundo puede pintar, y es una terapia estupenda, pero cuando te entregas a ser profesional del arte tienes que tener un compromiso más de tipo religioso. En el fondo, yo que soy creyente, creo que el arte es una continuidad de la naturaleza, de la creación, somos la continuidad de ello». Y un ejemplo es que «en la historia del arte la imagen la aporta el artista y no la iglesia o los curas» recordando las palabras del papa Juan Pablo II que decía que ‘la iglesia necesita a los artistas’. Pero tiene que ser desde la espiritualidad y el sentido trascendente de la belleza. «Hay gente como Manolo Millares, que vio las arpilleras desde una trascendencia política y social, o César Manrique lo llevó a un sentido de la ecología, o mi caso que lo he llevado a un sentido humanista». Y aquí recuerda que «una chica que está haciendo su tesis doctoral en México me dijo que allí están asombrados con mi mural por su concepto humanista».

Pero no solo de América le llegan los comentarios positivos. «Hoy he tenido casi cien opiniones fantásticas, gente de todos lados, muy humildes». Y concluye con la reflexión de que «tiendo a la perfección de la belleza: mis últimas doce series han sido sobre ángeles. Y estoy trabajando en una cruz que me gustaría hacer sobre el volcán de La Palma que se tragó una iglesia, pero dándole, por supuesto, un carácter trascendente».

Pepe Dámaso recuerda que César Manrique le decía ‘me fastidia el diseño muy bonito, pero que no funciona’. Y por eso "yo hago una llamada a los artistas para que, aparte de donar y sanar, lo que hagan sea una experiencia intelectual muy importante para el creador». En este sentido, adelanta que «yo quiero que mi casa en Agaete tuviera todos mis recuerdos, lo de César, Saramago, los libros dedicados de Gabriel García Márquez». Y destaca su correspondencia con César Manrique. «Tengo unas 800 cartas y estamos buscando exhibirlas. Pero también hacer una edición en libro para que sea universal como bestseller»