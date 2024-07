Barrios Orquestados contagia el amor a la música en una zona habitual de las maras

El proyecto social y pedagógico Barrios Orquestados se centra estos días en uno de sus retos más complejos, pero a su vez, satisfactorios. Una delegación de las islas, formada por ocho personas, trabaja, desde el pasado 17 de este mes de julio y hasta el próximo 1 de agosto, en uno de los lugares más desfavorecidos de Honduras, concretamente, en las afueras de Tegucigalpa, para contagiar a los jóvenes el amor por la música.

Se trata de un asentamiento en el que se ha refugiado miles de familias tras la llegada del huracán Mitch a Centroamérica hace 20 años y donde se han instalado cuatro escuelas de música. Pero también es una de las zonas más peligrosas e inseguras del país porque es frecuentada de forma muy habitual de las maras. Por eso, el proyecto adquiere un valor mucho más importante y complejo. Allí se han trasladado, por cuarto año, tres violinistas, un chelista, un contrabajista, una profesora de canto y dos profesionales de la producción y la comunicación para reducir, entre otras cosas, el índice de absentismo escolar, la delincuencia, el embarazo prematuro o evitar el trabajo infantil.

El resultado de todo este trabajo se materializará en un concierto el 29 de julio en el polideportivo del Instituto San José del Carmen.

Objetivo

«El objetivo de este año es seguir sembrando con la esperanza de que cada semilla dé frutos mejores que los anteriores y que lo poco o mucho que uno sabe sirva para el enriquecimiento de otros», expresa su director José Brito al reencontrarse con el equipo local.

Los gastos de este viaje están siendo sufragados con la recaudación obtenida al producirse sold out en el concierto benéfico Testimonio para un réquiem de la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la ULPGC y Súbito Koral en el Auditorio Alfredo Kraus.

Coni Gisel David, madre de Nicky, violinista de 9 años, camina una hora todas las mañanas para llevar a su hija a la escuela donde se encuentra el proyecto. La niña superó la leucemia gracias a un diagnóstico precoz, al regresar a sus estudios se encontró con la posibilidad de entrar en Barrios Orquestados. «Este año mi hija y yo tuvimos la oportunidad de entrar en Barrios Orquestados y ha sido increíble la experiencia, nos dan la esperanza de hacer nuestros sueños realidad y le ha enseñado a ser disciplinada», señala. «Barrios Orquestados en Honduras es un proyecto muy importante, que nos ayuda a alejar a nuestros hijos de las drogas y determinados sectores inseguros y peligrosos que nos llevan a un fracaso como sociedad», añade.

Por su parte, Lizzy Trujillo, de 14 años y chelista, que comenzó en el proyecto este año al inaugurar una sede en su escuela, afirma que «me encanta tocar el chelo y cuando estoy en clase me olvido de todos mis problemas. Me he dado cuenta de que me apasiona la música y podría dedicarme a ella profesionalmente». La joven afirma sentir «demasiada alegría y orgullo al pensar que voy a dar un concierto. Siento que puedo llegar a más, que esto no acaba aquí».

Javier Cruz, violinista, de 12 años, sostiene que «desde la primera vez que vi el proyecto Barrios Orquestados fue muy impresionante. Me encantan sus canciones y los significados que esconden, aunque aún tengo muchas dificultades con el violín. Estos días me lo estoy llevando a casa para ensayar porque tenemos un concierto y quiero hacerlo bien». Finalmente, Carlos Sánchez, de 11 años, no falta a ni una clase, y aclara que «quiero ser maestro de música o violonista, lo tengo claro. Llevo 3 años en el proyecto y me encanta estar aquí con mis amigos y mejorar con cada canción». El arte es, como siempre, lo único que nos salva de la locura humana.