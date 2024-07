'Biotopías 4': un paseo de arte ecológico por el parque Doramas

Un alegato artístico de enjambres con un mensaje similar al Save the Bees de Green Peace, cucañas creadas a partir de troncos quemados en incendios y una instalación que funciona como un gran Lego sin instrucciones de montaje. El parque Doramas se convierte otro verano más en una galería de arte contemporáneo al aire libre con Biotopías 4, una exposición de tres piezas producidas por artistas del meridiano cero: Lucía Loren (Madrid, 1973), la pareja londinense Leap Then Look y una artista de la tierra, Cristina Déniz Sosa (Las Palmas de Gran Canaria, 1981).

La cuarta edición del proyecto, comisariada por la habitual dupla creativa Psjm, proyecta su lema ecofuturista Dreaming Eco-cities, en el mundo virtual. En el recorrido por el parque, el público de la muestra puede conectarse mediante códigos QR a la página web saladeartesocial.com. La muestra, con una reflexiva y poética sobre el medioambiente y los seres naturales, se inaugura oficialmente esta tarde a las 19.00 horas.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de las áreas de Cultura, así como la de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cultiva el arte ecológico como parte de la necesidad de proteger el territorio.

Pablo San José (Mieres, 1969), binomio de Cynthia Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1973), encabeza el recorrido por el parque del núcleo urbano. Ambos son los encargados de comisariar esta exposición que se inaugura hoy y estará disponible hasta el 26 de agosto. "Los atriles y las cartelas también son ecológicas", dice San José, una de las partes del equipo Psjm. Peanas y cartelas surgen a partir de objetos empleados en ediciones anteriores, un compromiso de esta iniciativa para reducir la huella de carbono.

Biotopía combina las creaciones de artistas internacionales, con otros de ámbito estatal y local. El parque Doramas visibilizará las obras de la pareja británica Leap Then Look, de la artista madrileña Lucía Loren y de la grancanaria Cristina Déniz Sosa, en representación del panorama artístico canario y de su línea creativa de la ceniza.

En esta ocasión, Déniz regala su arte ritual en forma de pieza monumental, Refugio de fuego. Entre ficus, dragos y palmeras se emplaza la cucaña que construye la artista, justo en el centro de un rincón del parque, como una escultura de rotonda formada a partir de lo muerto.

'Refugio de fuego' de Cristina Déniz Sosa / Quique Curbelo

El trabajo previo para erigir esta Refugio de fuego constó de varios viajes en camión a la cumbre de Gran Canaria, recolección de troncos calcinados en incendios, un posterior tratamiento de la madera, y por último, su emplazamiento en un rinconcito que forma parte del corazón del parque. Los palos de pino superan los dos metros de alto y están unidos por varillas roscadas para conseguir la forma de cono de las cucañas. "Al menos hasta que venga un huracán esto no se cae", bromea Déniz.

Habla en primera persona Refugio de fuego sobre la infancia a la autora, cuando en los viajes al sur de la isla con su familia alcanzaba a ver desde la carretera las llamadas "casetas de indio". Entonces no entendían bien para qué servían aquellas estructuras, construidas para mantener en buen estado las cañas que luego servían para amarrar los tomateros. La cucaña canaria es parte del imaginario de la artista, pero también parte de la historia de Gran Canaria, cuando el gran motor de la economía era la industria agrícola. Refugio de fuego trata de evocar las reminiscencias de aquella época, dejando "tiznada" de ceniza.

Se trata de una construcción que evoca a las cucañas, acumulaciones cónicas de cañas que antaño formaban parte del paisaje costero grancanario resultantes del cultivo del tomate. La obra, que explora la estética de lo sagrado y lo ritual, llama a la reflexión sobre la desaparición del entorno natural y de las actividades agrícolas.

Justo frente al monumento de la artista grancanaria, cuelga en los brazos de un árbol ceiba el Enjambre de Lucía Loren. Sobre su instalación "interespecie", la autora hace un énfasis incansable en que "no quiere olvidarse del artesano local José Miguel Méndez y del apicultor artesano Diego Calcines", dos piezas clave para la creación de estos receptores de enjambres para la Abeja Negra Canaria. Piezas artesanales de tejido de cañas del barranco de Guayadeque.

Actividades infantiles

Al comienzo del recorrido, tomaba la palabra el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Adrián Santana. "El parque Doramas se convierte en el lugar de encuentro para la reflexión acerca del futuro sostenible de la capital", comenzaba.

Alrededos de 100 menores de campus de verano han disfrutado ya de los talleres de verano. "Ellos son los mejores embajadores a la hora de cuidar nuestro patrimonio", la concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Gemma Martínez Soliño. Sobre todo de la instalación de Leap Then Look, un salto al vacío de la creatividad. Lucy Cran y Bill Leslie crearon la instalación Make Remake como si fuera un Lego sin manual de instrucciones. Los sujetos con los que trabajaron los prototipos hechos a partir de material reciclado fueron principalmente niños, con quienes a base de prueba y error, dieron forma a este proyecto de juego apto para personas creativas de cualquier edad.

Los creadores visuales de la ciudad londinense de Brighton han expuesto en galerías de prestigio Tate Modern. La escultura participativa que traen al parque Doramas "se puede disfrutar bien si tienes cinco años u 85", y consta de un conjunto de formas que se pueden reelaborar, reformar, montar y desmontar.