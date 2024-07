Noise de lujo desde Lanzarote

Con un sentido culto y exquisito a la hora de escoger sus influencias, Clavelitos se ha convertido en una de las bandas revelación de la escena canaria. El grupo conejero, que practica un versátil noise-rock de la escuela neoyorquina, actúa el viernes, a las 21.00 horas, en la sala Arequipa 6, en El Sebaldal.

Poco antes saldrá al escenario la banda grancanaria de música alternativa Casablanca III, cuyo estilo más cercano al math-rock complementa a la genial propuesta de este quinteto. Clavelitos aprovechará la estancia en la Isla para grabar sus dos primeras canciones, en La Caterva de Telde, y que formarán parte de un Ep que se publicará a comienzos de 2025 en el sello Malpais Records.

«Nuestras bandas de cabecera son los tótems del noise como Sonic Youth, Pixies, Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, My Bloody Valentine o Dinosaur Jr», señala el cantante y guitarrista del grupo, Damián Cabrera. «Pero a mí, particularmente, la que más me interesa es la movida neoyorquina de los setenta y ochenta con gente como Television, Talking Heads, Blondie o Suicide. Aunque también disfrute con otros grandes del indie nacional tipo Surfin’ Bichos, Los Planetas y El Columpio Asesino», añade. Otro nombre importante para la formación es Vainica Doble, cuya influencia se nota mejor «en nuestras letras».

El grupo se complementa con José Suárez (batería), Jesús García (bajo), Adriel Perdomo (voz) Marcos García (sintetizadores). La banda empezó a ensayar en noviembre de 2023 y actualmente tienen un repertorio de doce canciones. Los dos temas que van a

Las dos canciones que grabaran estos días en Telde ya definen su espíritu musical. La primera, titulada Ojos de sardina, «tiene un punto muy neoyorquino, sencillo, con un rollo Ramones, pero tocada con guitarra afiladas», comenta el cantante. «Con unas letras que van de sentimientos rotos y drogas, la paleta típica del rock». Cabrera recuerda que «hace poco toqué en la parranda Los Buches, aprendí a tocar el laúd, y hay referencia a culturas marineras, fiestas de verano en Lanzarote, cuando empiezas a descubrir el amor, la vida y los desengaños».

La segunda canción es Música de Dios, «un título es irónico sobre el rock cristiano y un tema con un sonido más Televisión». La letras, por otro lado, «es un homenaje al rock and roll, lo que se siente y lo que te entra cuando veas un concierto de Chuck Berry». El músico confiesa que h incluido un solo de guitarra a lo Richard Lloyd. «Tiene un método de guitarra especial que explica en dos dvds», señala. «Su forma de tocar, la verdad, me iluminó muchísimo, fue incluso discípulo de Jimi Hendrix».

En Clavelitos confluyen dos generaciones. «Estamos el teclista Marcos y yo que casi llegamos a los cuarenta, y luego los otros tres músicos que casi rozan los 50». Y confiesa que «Viví ocho años en Granada, una ciudad que tiene un peso musical muy grande en el país, allí descubrí a Los Planetas y Lagartija Nick, que tienen una gran mitología con su acercamiento al flamenco a través del disco Omega con Morente».

El grupo se formó tras una anécdota graciosa. «Fui un año con Charly, del sello Malpaís, al Hero Fest y ahí le comenté ‘Yo voy a montar un grupo para tocar aquí’ y así surgió todo». Precisamente, el director del sello es un apoyo fundamental para ellos. «Es un friki musical y necesitamos a alguien para que sepa mover los hilos, alguien a quien le guste la música, pero que no quiera tocar, eso siempre es muy práctico».

Por lo pronto, el grupo irá ofreciendo pequeñas píldoras de cuatro en cuatro canciones hasta publicar un disco grande. Y otros compromisos interesantes como su próxima actuación el 11 de octubre en Arrecife en Vivo.