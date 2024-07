La pintura en vivo de la artista Patricia Santana llega a la Biblioteca Josefina de la Torre

La pintura se cuela por todos los rincones: ya sea entre los dedos o en la funda del móvil, las manchas de colores permiten adivinar las manos de una artista. La grancanaria Patricia Santana (Gran Canaria, 1999) pasea por la Biblioteca Josefina de la Torre ataviada con vestido y camisa marrón, con la sonrisa suave de los comienzos asomándose en el rostro. Al fondo de la sala, descansan sobre dos grandes lienzos trazos azules, marrones, amarillos, rojos y rosas que dan forma a Conglomerado 4, una pieza que su autora está creando acompañada del ronroneo de las olas en el mencionado enclave capitalino.

«Llegué a la biblioteca y había una madre con dos niños de diez y ocho años que habían venido para verme pintar. Me puso mucho más nerviosa saber que venían niños a verme que el resto de la gente que había alrededor. Pensé: 'Si estos niños y su madre me han venido a ver, me tengo que espabilar'. Tenía el boceto preparado, me puse a darlo todo y por eso el cuadro está casi terminado», relata risueña la pintora.

Santana agarra con decisión los pinceles para, entre las tardes de ayer y hoy, dar una salida pictórica a sus inquietudes dentro del marco del programa Ola de letras de la Red de Bibliotecas Municipales de Las Palmas de Gran Canaria. Esta iniciativa, que incluye una gran variedad de actividades para todos los públicos a lo largo del verano, dio comienzo el pasado 11 de julio y finalizará el próximo 29 de agosto, ofreciendo desde talleres de yoga hasta charlas debate, talleres o narraciones orales para los más pequeños.

Pinceladas de interculturalidad

Como pasa en muchas otras manifestaciones artísticas, detrás de los colores y las pinceladas de Santana se esconde -sin estar oculta- una intención más allá de la de crear algo bello. «El tema de la obra ya lo tenía, el discurso que quería transmitir, que es reflejar la riqueza intercultural en Canarias», explica. La artista hace alusión al Archipiélago como tierra de paso para muchos y muchas a lo largo de la historia, circunstancia que ha dejado su huella en elementos tan cotidianos como el lenguaje.

«Hay muchas palabras canarias que vienen del portugués, del inglés o que tienen origen morisco. Siempre ha sido una tierra que ha acogido a gente y en la que hay mucha tradición migratoria en ambas direcciones», puntualiza.

«Siempre me ha interesado cómo la identidad canaria se ha ido construyendo como fruto de ese mézclum de culturas. Es un tema que me toca. El paso a lo formal a lo pictórico de esta inquietud se traduce en cómo muchos colores confluyen y crean una unidad, una metáfora entre ellos que refleja las distintas culturas, pero que se entremezclan y crean una realidad nueva y heterogénea, que dialoga entre sí, que funciona. Colores y culturas que no solo conviven, sino que crean una identidad», añade la creadora profundizando en el significado de su obra.

Santana se graduó en Ingeniería en Diseño Industrial por la ULPGC hace pocos años, momento en el que decidió apostar por la carrera que había querido estudiar desde un principio: Bellas Artes. Ante la escasez de oportunidades para poder vivir de la cultura y del arte que percibía en su contexto, cuando terminó el bachillerato apostó por hacer «una carrera más técnica» aconsejada por las personas de su alrededor. Al terminar, la pulsión artística le seguía llamando así que, al no existir la posibilidad de estudiar el Grado de Bellas Artes en Gran Canaria, optó por irse a Valencia, donde lleva ya tres años viviendo y el curso que viene enfrentará la recta final de esta segunda carrera.

«Irme de aquí fue bastante duro, no solo a nivel familiar, sino por cómo es la gente, el carácter… Creo que es algo que tiene que ver con la interculturalidad: las personas aquí son más dulces, cercanas, tranquilas… Pero, si buscaba darle salida a lo que quería hacer, sabía que me tenía que formar fuera», reflexiona la artista apelando, de nuevo, al tema de su obra y haciendo alusión a la cantidad de influencias que se unen para formar la identidad canaria.

Esta no es la primera vez que la obra de Santana ve la luz en la ciudad: ya lo hizo el año pasado en la Biblioteca Pública del Estado, donde tuvo la oportunidad de exponer Sumergirse, una serie de obras inspiradas en los juegos de luz y reflejos de los cuerpos bajo el agua, proyecto con el que ganó el Concurso de Talentos Gran Canaria Joven 2023.

«Yo el año pasado pensaba que lo sabía todo y ahora lo que siento es que no sé nada», confiesa Santana entre risas, haciendo balance de su evolución como artista de un año a otro y, confirmando así, uno de los sentires más comunes que se tiene durante los procesos de aprendizaje, esa percepción irrevocable de no saber de nada cuando se es más consciente de lo profundo e inabarcable del conocimiento.

Este es solo el principio de la carrera de Patricia Santana que, además de terminar su pintura en vivo en la Biblioteca Josefina de la Torre, se encuentra en búsqueda activa de algún espacio que pueda acoger su obra completa el próximo mes de septiembre.