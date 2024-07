Ari Jiménez, cantautor: «A la música de autor se le apoyó en el confinamiento, pero ahora está en segundo plano»

Ari Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1986) optó por hacerse a sí mismo cuando vio que el panorama musical "se olvidaba" de los cantautores después de la etapa del confinamiento. El teletrabajo, el lado bueno que esa pandemia construyó, es su vía de gestión para los múltiples proyectos en los que trabaja a destajo.

¿Home, la serie de singles en la que trabaja como cantautor, es una reclusión autoimpuesta en casa que se traslada también al poder gestionar Aladurma Producciones?

La marca de la empresa se lucra mediante los vídeos de Home y mis canciones grabadas en mi casa. Quiero que sea algo hogareño, por eso el título Home.

¿Se plantea reimpulsar su canal de Twitch con esto del teletrabajo?

Intento hacer algún que otro directo, por Twitch y YouTube, para darle la opción al público que no puede venir a verme en los conciertos. El último que di en Madrid fue en mayo, por ejemplo. Durante todo el año si no estoy de gira me gusta que la gente pueda acceder de forma gratuita.

¿Son conciertos participativos con el público?

Es la idea al usar estas plataformas. Preparo algunas canciones que me apetece interpretar, pero a la vez darle la oportunidad al público de implicarse y pedir canciones. De hecho, hicimos a través de Twitch unas jornadas de composición y creamos una canción con las personas que estaban viendo el directo. Sobre la armonía, lanzaba una primera frase que pudiera encajar como letra, daba varias opciones, tocaba con la guitarra y ellos seleccionaban.

Es posible componer con personas a las que no les pone cara.

Precisamente, en este proceso la vergüenza no existe. En persona la gente tiende a ser menos participativa. La privacidad que te da una pantalla hace a la gente intervenir más. Mis conciertos, por norma general, suelen ser íntimos y cercanos porque entiendo la música tal y como me percibo a mí.

Coincide la temporada de verano con esta gira por el Archipiélago. Actuó en La Palma junto al cantautor sevillano Juan Gallardo, para seguir este mes en el ciclo de la Casa de Colón, Notas de verano...

En la Casa de Colón, tratándose de un concierto de una hora, tengo pensado repasar algunas canciones de mis 17 años de trayectoria. Aunque también cantaré Cuando quieras verme, mi último single que todavía no he interpretado en directo a guitarra y voz, además de presentar Duda y saliva, un tema que saldrá en septiembre. Será una hora de compartir emociones y de disfrutar.

Además, comparte espacio y ciclo con Dácil Santana, Rubén Rodríguez, Ana Falcón y Alba Rodríguez, ¿la paridad es casualidad?

En la productora cultural Aladurma Producciones buscamos cantautores canarios y les buscamos un espacio en el que puedan tocar. Parece que la música de autor se apoyó muchísimo durante el confinamiento, pero con el paso del tiempo ha vuelto a quedar en segundo plano. Siempre busco la paridad como productor de eventos. Es algo que siempre trato de tener en cuenta en el ciclo Patios encantados de Telde. El problema es que cada vez cuesta más encontrar mujeres y nivel hay de sobra.

¿Siente que el público ha apoyado este primer lanzamiento del proyecto Home?

Se ha compartido bastante por redes sociales. En el primer mes, consiguió 5.000 reproducciones. Está caminando bien, aunque siendo sincero, este proyecto era bastante egoísta porque era muy mío e íntimo. No busco la aprobación ajena, sino que simplemente quería sacarlo y que la gente viera cómo sale un proyecto grabado desde casa. Serán entre siete y 11 canciones, aunque aún no lo tengo decidido del todo.

Las canciones deben salir en plazos de tres meses con vídeo incluido, ¿le gusta la presión de trabajar a contrarreloj?

Me ayuda en el proceso creativo. Sí que es verdad que el 75% de las canciones ya están elegidas. Me encanta enfrentarme a un papel en blanco. Nunca sabes lo que va a pasar. A veces puede llegar a ser frustrante, pero con el paso del tiempo aprendes a sobrellevarlo como un proceso natural.

¿La música de autor no viene ligada a un proceso más demandante en el que uno se desgarra en las canciones?

Exacto, es desgarrarse. Por eso es muy importante vivir. Si no vivo, no escribo. Tanto sobre lo positivo como lo negativo. Obviamente, los cantautores somos unos cortavenas de serie.

El Kanka, con quien ha trabajado sobre los escenarios, no se ajusta a ese estereotipo.

El Kanka es todo lo contrario, una alegría. Yo comparado con él sí que soy un cortavenas. Podría regalar clínex en todos los conciertos.

Mientras haya desahogo...

Siempre he dicho que me he ahorrado mucho dinero en psicólogos gracias a mis canciones. Es mi manera de desgarrarme y soltar todos mis demonios. Quieras o no, sacas todo lo que llevas dentro lo que no quieres que esté, o bien lo que quieres mostrar a los demás.

¿Sigue creyendo en "la buena salud" de la música de autor en España?

Sigo sosteniéndolo y creo bastante. El problema que veo es que no tocamos en salas todo lo que deberíamos. Hablo de mi caso y el de otros muchos artistas canarios. Justo en el Archipiélago veo a mucha gente joven, que empezó como yo cuando era un pibe. Pero sin espacios no se va a ninguna parte.

¿Ocurre igual en la Península?

Lo único que puedo decir es que hay demanda de música de autor en todos lados. Hay mucha gente que cree que la música de autor es Silvio Rodríguez. Mientras te hagas con una guitarra o un piano, la música de autor engloba varios géneros musicales.

Algunos cantautores experimentan con la electrónica.

Eso es. Tengo un proyecto con el guitarrista Alberto Rodríguez, en el que lo que intentamos hacer es meter más pub y sintetizadores, para conseguir un sonido más electrónico. De hecho, la canción que saco ahora tendrá un sonido más moderno y no tan desnudo y orgánico como Cuando quieras verme. En la variedad está la clave. Sobre todo porque como soy una persona que consume todos los estilos de música, creo que como artista tienes que empaparte de ellos.

¿El gusto por la variedad le viene de fábrica?

Tuve la suerte de que en mi casa mi padre siempre escuchó desde boleros, Los Panchos, hasta Queen. Mis hermanos preferían el funk o el jazz y me enseñaron a George Michael y Jamiroquai.

¿Cómo impactó en usted aquel chivatazo a su padre sobre el regalo de la guitarra?

Mi padre falleció hace seis años y todavía guardo aquella guitarra. No recuerdo bien la anécdota, pero lo que hice fue avisarle de que mi madre iba a hacerle ese regalo. La guitarra está en mi cuarto y la tengo colgada porque de alguna manera le personaliza y me recuerda a él. Desde aquel momento del chivatazo siento una conexión con el instrumento. Me da ánimos. Mi padre era una persona que me apoyaba siempre a pesar de que me fui a vivir a Madrid. Él aprendió a usar las redes sociales para ver qué hacía y por dónde tocaba cada día. "¿Cómo sabes que toco en Barcelona?", le decía, y él respondía: "Lo vi en Twitter".