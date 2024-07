‘Yo maté a Kurt Cobain’, Premio Réplica a Mejor Espectáculo para Adultos

Yo maté a Kurt Cobain, de la compañía grancanaria La Escrig Producciones, se hizo con el Premio Réplica 2024 en la categoría de Mejor Espectáculo para Adultos, mientras que el tinerfeño Severiano García ganó el galardón a Mejor Dirección por La inmortalidad, de Delirium Teatro. Estos fueron de los principales reconocimientos entregados en el Auditorio de Tenerife, donde se celebró la XIII edición de esta gala en la tarde del domingo 28 de julio y en la que además este año se quiso reconocer la trayectoria del dramaturgo Ángel Camacho Cabrera, quien recogió el Premio Réplica de Honor.

En clave de musical dio comenzó esta gala pasadas las cinco de la tarde. «Una noche de premios y emoción» es lo que prometieron los conductores de la entrega de premios y en la que intervino el presidente de la Asociación Réplica, Raúl Morán, quien recordó que estos galardones se entregan «para visibilizar nuestro sector y premiar la calidad artística» de las Islas. «Tenemos 13 razones para estar orgullosos», afirmó en referencia al número de ediciones de la gala, y habló de la necesidad de que «la sociedad canaria encuentre a las compañías teatrales y el trabajo que realizan necesarias y útiles». Morán celebró que estos premios regionales «son capaces de trascender más allá de una sola isla» y por eso resaltó que estos premios deben tener continuidad «porque menos no merece nuestra cultura». Recordó que la Asociación Réplica lleva casi 20 años luchando por la mejora del sector y, aunque durante mucho tiempo se ha centrado en la realidad del teatro, «tampoco abandonamos la danza y el circo».

El Premio Réplica de Honor, Ángel Camacho Cabrera, recogió el reconocimiento ante un público en pie que le dedicó una merecida y emocionante ovación. A su edad ya no esperaba recibir este reconocimiento y por eso aseguró sentirse «honrado» por poder compartirlo, además, «con compañías y compañeros que ayudaron a difundir mi obra desde que comencé a producir, en el año 1959».

La autora de Yo maté a Kurt Cobain, Rosa Escrig, fue la encargada de recoger el Premio Réplica a Mejor Espectáculo para Adultos y agradeció el reconocimiento a todas las mujeres con las que se ha encontrado a lo largo de su vida. «Espero que este premio se materialice en más bolos, por favor», solicitó la dramaturga grancanaria. Por su parte, Severiano García –Premio Réplica a Mejor Dirección– recordó lo «tremendamente complicado» que es sacar adelante una producción teatral y, a pesar de ello, realizó un llamamiento para la gente más joven: «¡Confíen, coño!».

Durante la gala, donde tuvieron lugar algunas reivindicaciones, como la necesidad de que se convoquen ya las ayudas a la producción por parte del Gobierno de Canarias, se entregaron premios hasta en una decena de categorías. Germán Arias, Fernando Montoya y Ramón Turbio obtuvieron el Premio Réplica a Mejor Espacio Sonoro por Pecados, el cabaret de la carne (Producciones Escénicas Clapso); Aristeo Mora y Lucía Ortiz ganaron en la categoría de Mejor Escenografía por su trabajo en Donde no habita el olvido (La Intempesta); Nauzet Afonso se hizo con el Réplica a Mejor Vestuario por su labor en RATAS, una comedia muy poco higiénica (La inesperada Producciones) e Ibán Negrín hizo lo propio con Mejor Iluminación por su participación en Protocolo del quebranto (unahoramenos Producciones). El Premio Réplica a Mejor Autoría Original fue para Romina R. Medina por Donde no habita el olvido. Canarii. Páis Adentro (Macanda Producciones) ganó el Réplica a Mejor Espectáculo de Danza y El sonajero de Polichinela. Ópera All’improvviso (Bypass Teatro) ganó en la categoría de Mejor Espectáculo Familia. El Premio Réplica a Mejor Interpretación se entregó, ex aequo, a Mingo Ruano y Marta Viera por Protocolo del quebranto, y a Blanca Rodríguez por Lo que esconden las risas.