'Desafiro', joyería hecha a mano con identidad canaria

Hay veces que después de un ¿por qué no? nace una historia de amor inesperada, como si en la ausencia de búsqueda y en la falta de pretensiones estuvieran la clave del éxito. Y también son relevantes, claro, la constancia, el cariño y el mimo que, al ser desinteresados, catapultan al cielo ese cohete que nadie se imaginó que despegaría. Brillante, como las estrellas desde el Roque Nublo en una noche despejada.

Algo así le ocurrió a la creadora de joyas Marian Miranda Betancor, que cultivando desde la pasión y en un momento en el que el mundo paró, ella se puso manos a la obra -literalmente- para probar hasta dónde podía llevarla su impulso creativo. Durante la pandemia, comenzó a urdir, a hacer diseños -«estar quieta no se me daba muy bien», confiesa-, a dar forma a lo que sería Desafiro, una marca de joyas creadas a mano en Gran Canaria que cumple ahora cuatro años.

«Lo que parecía un entretenimiento, al final era aprovechar el tiempo. Le fui dando forma y dije: 'esto me apasiona'. Se me pasaba el día volando», describe Miranda recordando esos días de encierro. «Cuando terminó la pandemia, empecé a salir, a llevar las cosillas fuera, creé el Instagram, hice el desarrollo de la marca, busqué el nombre… Desde entonces, no he parado, de ir a eventos, de conocer a gente. Siempre he tenido muy buenas opiniones de los clientes. Y eso es al final lo que motiva: ver que esto gusta», indica.

Miranda estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Gran Canaria y estuvo trabajando un par de años en este sector, hasta que tras descubrir que existía un ciclo formativo de joyería artística decidió dar el salto. «Pensé: 'oye, ¿por qué no?' Me voy a meter en el ciclo y lo estudio durante dos añitos. Me enamoré por completo, no podía dejar de pensar 'esto es lo mío, esto es lo que tengo que hacer'», describe la artesana.

El nombre de Desafiro es un juego de palabras que hace alusión al desafío que supuso sacar adelante una marca propia en un contexto como el que provocó el coronavirus y, por otro lado, al zafiro, piedra preciosa vinculada al mes de septiembre, en el que nació Miranda. «Quería transmitir la idea del desafío que suponía crear este proyecto en una situación de crisis económica y social», puntualiza.

Colecciones

Además de estar hechas a mano con diseños creados por la propia Miranda, otra de las características de Desafiro es cómo lleva por bandera, de forma elegante y sutil, la canariedad. «He tratado de incorporar temas de identidad canaria desde una visión más moderna», explica.

Prueba de ello son sus colecciones, como Identidad, en el que las pintaderas están representadas en anillos, pendientes o collares pero «de una forma distinta», en palabras de la joyera. También se puede apreciar este rasgo en productos como los Pendientes Calado Canario, los Pendientes Tara o los Pendientes Magec: «Nos vamos apropiando de símbolos de la identidad canaria y le damos un toque más modernito, algo que se pueda llevar todos los días».

Por otro lado, Miranda también ha desarrollado la colección Flora, para la que se inspira en el bejeque, el cardón o la tabaiba. «La idea es seguir creando en esa línea de buscar inspiración en la naturaleza, abrazar los conceptos identitarios para llevarlos al día a día de todos nosotros. Y ya no solo los que somos canarios y vivimos aquí, sino para muchos canarios que viven fuera que cuando ven mis joyas dicen 'necesito esto', que necesitan recordar y tener esta simbología presente», apunta la artesana.

Ubicada en un taller que comparte junto a otras dos mujeres autónomas -«otra joyera artesana y una chica que se dedica a la papelería creativa»-, la marca continúa avanzando y expandiéndose poco a poco por distintos lugares del Archipiélago. «Generalmente, tengo una pequeña exposición en el taller y, además, trabajamos con varias tiendas en las que tenemos expuestas las joyitas. Pero, sobre todo, participamos en ferias de artesanía. Estamos dentro de la Fedac [ Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria], que nos da muy buenos espacios para exponer. Hemos estado en Fuerteventura y Lanzarote y esperamos, el año que viene, ir a Tenerife y llegar a dónde se pueda», añade Miranda con entusiasmo.

En Gran Canaria, se podrán ver los productos de Desafiro en la Feria de Artesanía Verano Sur en el Faro de Maspalomas, que se celebra del 9 al 18 de agosto.

A la hora de definir Desafiro de forma breve para el público que todavía no conoce la marca, su creadora se toma unos segundos para encontrar esas palabras que representan la esencia de su trabajo: «Una marca de joyas muy ponibles y muy personales, una joyería original y a la vez cómoda. Todas las colecciones que hago intento que sean pendientes ligeros, anillos fáciles de llevar, que no sean muy grandes… Creo que Desafiro es llevar la identidad canaria a una joyería actual cómoda y para el día a día», concluye Miranda.