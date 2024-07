Nala Rami, D'Local Groove y The Lucky Strokes, los artistas confirmados para la 3ª edición de LPA Groove Summer

El verano no paraliza la celebración de eventos culturales en Las Palmas de Gran Canaria. La tercera edición de LPA Groove Summer arrancará este agosto en el paisaje natural del Parque Doramas al ritmo del género groove como estrella principal. Miguel Ramírez, director de LPA Groove Summer, acudió al Auditorio José Antonio Ramos acompañado por Adrián Santana, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el artista Nala Rami para presentar a los artistas que actuarán el próximo 10 de agosto en la fiesta del groove. Nala Rami, D'Local Groove y The Lucky Strokes harán vibrar a los asistentes en el evento, de entrada gratuita hasta completar aforo.

<<No dejamos de disfrutar del Parque Doramas de una manera diferente. Con LPA Groove Summer abrimos la puerta a un tipo de música que nos invita al ritmo, al baile y que tiene sus efectos en la música soul o jazz>>, comentó Adrián Santana. <<Tenemos dos grandes grupos de extracto local, D'Local Groove y Nala Rami, que invitan a descubrir el talento de nuestra tierra. También tenemos la oportunidad de cubrir talento internacional con la agrupación musical The Lucky Strokes, directos desde Estados Unidos>>. Por su parte, Miguel Ramírez destacó la apuesta del Ayuntamiento de Las Palmas por celebrar eventos musicales en pleno mes de agosto: <<La gente lo espera con mucha alegría y este año estamos encantados de contar con todos estos artistas>>. Nala Rami, uno de los artistas confirmados para esta tercera edición, adelantó detalles sobre su próximo disco, que promete arraigarse a las tradiciones: <<He estado muchos años fuera. Volví hace dos años y estoy muy inspirado. La música que produzco ahora mismo va ligada a las raíces, fusionando tanto la música disco como un sonido más actual>>.

Nala Rami y su banda se alzaron con el primer premio del festival Sonora el pasado 16 de marzo. Con un álbum en el mercado, Nostalgia erótica, se destaca por la fusión de disco-funk con influencias latinas. D'Local Groove, iniciado en 2017, está formado por siete músicos con una gran trayectoria a sus espaldas cuya música ejecuta guiños al neo-soul, R&B o reggae. La banda estadounidense The Lucky Strokes, llegada desde Estados Unidos, estimula los oídos con el country mezclado con rock and roll.

El groove, nacido en los años 30, es un género musical íntimamente con el jazz, el funk o el soul. De raíces africanas y denominado así por la expresión <<in the groove>>, literalmente <<en el surco>>, se caracteriza por emplear unos compases ajustados y muy rítimicos que inciten a bailar de inmediato.