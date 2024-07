Inegale, desigual

Amanece el Auditorio Alfredo Kraus sentado en la orilla, mirando al mar. Siempre está ahí, pero luce melancólico, como si le costara encajar el vacío que le deja la finalización del XIV Curso Musical de Verano en Gran Canaria Inegale. Fueron diez días, desde el 15 al 24 de julio, en los que en cada una de sus salas hubo trabajo, energía y alboroto, de los 164 jóvenes músicos de entre 10 y 17 años que este año prefirieron alargar un poco el curso para complementar su formación integral con clases de práctica instrumental y orquesta, pero también de danza, teatro o canto.

Llegaron desde cualquier escuela o centro de formación en música de Gran Canaria, de otras islas del archipiélago e incluso desde Alemania (la familia de una participante que repite cada año ha llevado hasta allí su residencia, pero vuelven a la isla en estas fechas para que asista al curso). El requisito es haber tenido clases de instrumento en alguna de las 16 especialidades de cuerda, viento madera, viento metal, percusión o piano que se ofertan. Porque «inegale» significa eso: desigual. Cada componente de la Asociación Cultural Educativa Inegale tiene sus particularidades pero forman una única gran familia. Quienes abarrotamos los asientos de la Sala Sinfónica para presenciar el concierto de clausura el pasado miércoles 24 lo notamos.

Sólo así se puede conseguir, con 164 niños que habitualmente no tocan juntos y en sólo 10 días, presentar un programa de orquesta tan empastado y con tan buen sonido, mientras ellos lo pasan bien. Emocionante.

El concierto de clausura en sí tuvo dos partes diferenciadas. En la primera la Inegale Joven Orquesta, acompañada por profesores del curso, interpretó tres obras brillantes y alegres (Piratas del Caribe de Hans Zimmer, Symphonic Reflections de Andrew Lloyd Webber y Sachmo-A Tribute to Louis Armstrong, un arreglo de Ted Ricketts).

Ya era un numeroso grupo de unas 80 personas trabajando en equipo bajo la batuta de la expresiva Carmen Brito López, pero tras un breve descanso el escenario llegó al límite de su capacidad ante los ojos ilusionados de los familiares que buscaban entre sus componentes la cara a reconocer. El programa de esta segunda parte, más oscuro y reflexivo (The Dark Knight Rises y The Dark Knight, de Hans Zimmer, y Warrior Legacy de Soon Hee Newbold), saliendo de un grupo de tan jóvenes intérpretes con un sonido tan rotundo, tuvo en el público, que venía liviano tras la música de la primera parte, un efecto perturbador que se rompía, sin tiempo de que reposara la última nota de cada obra, con un cerrado aplauso.

Y así terminó esta XIV edición del Curso Musical de Verano en Gran Canaria Inegale, con los padres de los alumnos debutantes sin terminar de asimilar lo que acababan de presenciar y los de los veteranos, sorprendidos un año más. Y fueron saliendo los espectadores y los auxiliares del Auditorio Alfredo Kraus. Y salieron los profesores. Y los alumnos regresaron cada uno a su hogar en un lugar diferente y de nuevo distantes (por ejemplo, la familia de dos hermanas se trasladó el día siguiente de terminar esta edición a vivir a Praga). Y el Auditorio se quedó vacío tras albergar tanta energía y de presenciar el logro de la alquimia.

Será por eso que hoy mira al mar rememorando esta esperanzadora orquesta, que nos recuerda que somos capaces de magias imposibles cuando trabajamos por un mismo objetivo y que, como presagiaba el nombre de la sala en la que ensayaron, San Borondón, aparece sólo de vez en cuando. Pero este es un proyecto ya consolidado que desde 2010 sólo se ha interrumpido en el año de la pandemia y podemos consolarnos, junto al Auditorio, al pensar en las palabras que la presidenta de la Asociación Cultural Educativa Inegale, Arminda López Déniz, dejó flotando en la sala al comienzo del acto: gracias a todos y hasta el año que viene.