Meliē anuncia el lanzamiento de su disco 'La Senda' con un concierto en Arinaga

«El tiempo de Dios es perfecto». Esta es la frase que el cantante grancanario Meliē repite con asiduidad para recordarse que las cosas llegan cuando tienen que llegar. O, precisando más, cuando se le «hace caso al pecho». «Me he dejado llevar y me he metido en esta senda, me siento superalineado, en concordancia con mi propósito y mi camino, todo está fluyendo», añade haciendo alusión al título de su EP, La Senda, cuyo lanzamiento será anunciado de forma oficial el próximo 23 de agosto a las 22.00 horas en el concierto que dará junto a su banda en la playa de Arinaga dentro del festival Una mar de encanto.

El primer single de este trabajo, Sombra de Palmar, vio la luz en marzo de 2023. Una carta de amor a Gran Canaria a ritmo de merengue a la que le han seguido otros sencillos como la bachata Ola de mar y otros temas como Desconocidos o Girasol.

Criado en Agüimes «de siempre», fue el sureste de Gran Canaria la tierra que vio nacer el nombre de Meliē, tanto en boca de la madre del músico -que lo llamaba así a modo de apelativo cariñoso en sus primeros años de vida-, como en forma de proyecto musical que, siendo emergente, busca empezar a consolidarse con esta oportunidad que le ha brindado el ayuntamiento de su localidad. «Es la primera vez que me subo con la banda a un escenario para presentar el EP, mi trabajo y mi puesta es escena», apunta el cantante.

El show en directo de Meliē, que lleva preparando junto a su grupo durante casi dos años, es, en sus palabras, «un viaje de sentidos». Además de subirse a entonar las melodías y letras de sus canciones, sobre el escenario habrá vídeos creados específicamente para cada canción y un juego de luces que «va a ser espectacular»: «No es solo cantar, creamos un ambiente superenvolvente para que el público viaje con nosotros», describe el músico.

Meliē, que comenzó cantando en bares antes de hacer sus propias canciones, intentó en un principio abrazar el género de la música urbana hasta que descubrió que su camino tenía que ir acorde a esa travesía por la que discurre su identidad musical, forjada entre boleros y la tradición de cantautores latinos. «En un principio intentamos ceñirnos a lo comercial sin hacerle caso al pecho y, cuando me escuché y aprendí a escuchar lo que me decían, me decanté por este género, por la bachata, por el merengue», recuerda el músico. «Hemos creado un sonido muy individual, una marca personal. La gente que está escuchando los temas me dice: 'Nadie hace esto como lo estás haciendo tú'», añade.

Ritmos afrocubanos y percusión africana

La receta de Meliē pasa por mezclar ritmos latinos con afrocubanos, a lo que le suma percusión africana y voces de coro. «Es una oportunidad perfecta para crear el sello Meliē, donde casi todo es muy bailable y también hay espacio para lo sentimental», describe. Esta miscelánea de sonidos ya la avanzó a principios de 2023, cuando el primer sencillo del EP vio la luz: «Al principio yo no sabía dónde me sentía cómodo cantando», confesó entonces haciendo alusión a la búsqueda de esa senda. «Ahora buscamos lo latino, lo puro, tenemos instrumentos grabados por gente nativa, queremos respetar al máximo el palo que estamos tocando», apuntó el músico.

Además de encontrar el estilo en el que se siente cómodo cantando, subirse al escenario para interpretar sus letras y reflejar sus vivencias, ese «quitarse la máscara», en palabras del músico, no ha sido un camino fácil. Ha sido un proceso que ha requerido de «superar el síndrome del impostor» y de atreverse a mostrar sus emociones en sus canciones: «Es fácil hablar de otros, pero hablar de uno, a mí me cuesta muchísimo. Lejos de ser una persona extrovertida, que lo parece porque me subo al escenario, soy una persona introvertida, soy un cangrejo, no me gusta que la gente sepa de mí. Encuentro en la música la manera de hablar de mi vida como si fuera una tercera persona», confiesa el cantante.

«La Senda es de principio a fin una biografía y un viaje a través mis experiencias y en mis historias», concluye.