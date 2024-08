10 años de 'Boyhood', una obra maestra esculpida a través del tiempo

«Si quieres amor de verdad, aquí lo tienes. Esto es la vida real. No es perfecta, pero es real», le advierte Jesse (Ethan Hawke) a Céline (Julie Delpy) en la escena final de Antes del anochecer (2013) en el puerto griego de Kardamyli, con vistas al mar Jónico. La estampa es la coda final de la bellísima trilogía del cineasta Richard Linklater, filmada y coescrita junto a sus dos protagonistas, como un diálogo en tres movimientos sobre los caminos del amor a través del tiempo.

Un año después de cerrar este célebre tríptico, precedido por los títulos Antes del amanecer (1995) y Antes del atardecer (2004), Linklater firmó con Boyhood (Momentos de una vida) (2014) su obra maestra, con una vocación aún más totalizadora, que este año cumple una decáda desde su estreno en salas pero más del doble desde su germen, y cuyo viaje ya es historia del cine de este siglo XXI.

Y es que la singularidad de Boyhood radica en que su rodaje se desarrolló a lo largo de 12 años, desde 2002 a 2013, aunque el tiempo de grabación durase apenas 39 días, en los que Linklater reunió a un núcleo estable del elenco durante tres o cuatro días cada año, en su Texas natal, para filmar imágenes del crecimiento de Mason, su personaje principal, interpretado por Ellar Coltrane, desde la infancia a la mayoría de edad, junto al resto del reparto que encarna a su familia: su actor fetiche, Ethan Hawke, en el papel del padre, Mason Sr.; Patricia Arquette como la madre, Olivia, cuyo papel le valió el Oscar a Mejor actriz de reparto; y Lorelai Linklater, hija real del cineasta, como la hermana mayor, Samantha.

Ellar Coltrane, protagonista de 'Boyhood', desde los seis a los 18 años. / LP

En todas las escenas, Linklater filma sobre las páginas de un guion abierto a las aportaciones de esta familia ficticia, como ya hiciera durante su trilogía Antes de, posibilitando que las vivencias y rumbos personales de los propios intérpretes en el transcurso de los años permeasen, modelasen y (re)escribiesen la película, como si sus pasos inaugurasen el mundo cada día sin más reglas que el arte de fluir.

Si se observa la filmografía del de Texas en retrospectiva, su obra cinematográfica es un continuo ensayo y experimento en torno al tiempo, con películas que, desde distintos lugares y perspectivas, tratan de apresarlo, detenerlo, encumbrarlo, abrazarlo, mirarlo desde atrás hacia delante y a vista de pájaro, quizás como forma de rebelarse contra la muerte pero, sobre todo, como una celebración de la existencia.

El mismo Linklater reivindica como máxima vital y artística que «la verdad solo puede expresarse a lo largo de una trayectoria en el tiempo». Y como le dice Jesse a Céline antes de que el sol se hunda en el horizonte sobre las ruinas del Peloponeso: «Esto es la vida real. No es perfecta, pero es real».

Si la singularidad de Boyhood reside en su espejo del tiempo, su belleza cristaliza en la manera de reflejarlo, sin artificios, sin tramoya, sin efectos, puesto que no trata de narrar los capítulos de la historia a partir de sus hitos, nudos o conflictos, sino de sus momentos cotidianos, transitorios y aparentemente intrascendentes, que en el fondo alojan toda su gravedad.

Entre paseos en bici, mañanas en las aulas o tardes en la bolera acontecen las primeras enseñanzas, heridas, mudanzas, amigos, violencias, acampadas, amores, borracheras, crisis, profesores, búsquedas, posibilidades. «Tienes que empezar a pensar en qué persona quieres ser», como un interrogante que flota entre secuencias.

Las transiciones entre un año y otro se suceden de manera tan natural que el ojo tarda en advertir la vuelta completa al calendario en los cambios en los cuerpos y espacios, que a su vez registran el «metacrecimiento» de los propios actores y actrices ante la cámara, donde unos inauguran sus primeros papeles, en el caso de Coltrane y Linklater, mientras que unos mayúsculos Arquette y Hawke bordan los suyos como una madre y un padre primerizos que deciden emprender sus rumbos por separado.

Y como telón de fondo, la evolución del paisaje sociopolítico y cultural que revelan sus conversaciones dibujan una radiografía de los primeros 2000: «¡Voten a quien quieran, menos a Bush!», le dice Mason Sr. a sus hijos tras explicarles los entresijos de la Guerra de Irak. La progresión de la Game Boy a la Wii, de las novelas de Harry Potter y la saga Crepúsculo a las precuelas de Star Wars, ilustra los peaks culturales de una era, al igual que el papel destacado de la banda sonora, que incluye nombres como Arcade Fire, Coldplay, Wilco o The Flaming Lips, con mención especial a la canción Hero, emotivo tema central de Family Of The Year, o el maravilloso invento del The Black Album, regalo de padre a hijo por su 13º cumpleaños, que compila los mejores temas publicados por los cuatro beatles tras la separación de la banda en 1970, como contrapunto de su famosísimo White Album y símbolo de los juegos del tiempo. Como anécdota, se trata de un invento real que Ethan Hawke le regaló a su hija, la también actriz Maya Hawke, y que Linklater, íntimo amigo del actor, incorporó a la película. «He juntado a la banda para ti», dice su personaje en Boyhood.

Patricia Arquette con Ellar Coltrane y Lorelai Linklater en una escena de 'Boyhood'. / LP/DLP

En realidad, la música siempre ha desempeñado un rol vertebral en el cine de Linklater, melómano confeso, desde sus comienzos, con su máximo paradigma en el binomio que conforman los títulos Movida del 76 (1993, cuyo título en inglés, Dazed and confused, se basa en la canción homónima de Led Zeppelin) y Todos queremos algo (2016), celebración lisérgica y casi documental de una hornada que culmina el instituto en los 70 y una terna que ingresa en la universidad en los 80, respectivamente.

Pero si rebobinamos su filmografía hasta el inicio y regresamos al presente, todo el universo linklateriano está contenido en Boyhood. Quizás el realizador, consolidado como uno de los cineastas fundamentales nacidos del movimiento indie estadounidense en la década de los 90, ya anunciaba este principio espiritual desde su título de debut: Es imposible aprender a arar en un libro (1998), proverbio ruso traducido al castellano como «El camino se hace andando». En este sentido, pese a la irregularidad del conjunto de su obra cinematográfica, el tiempo ha enhebrado una serie de títulos de culto en las que el mismo tiempo se repliega, como dice la poeta Chantal Maillard, y se rinde homenaje como aliado del proceso creativo y de sus resultados, como en la vida misma.

Lo ilustra mejor uno de los diálogos de otra de las hermosas rarezas de Linklater, la película animada Waking Life (2001), donde vuelven a desfilar los personajes de Jesse y Céline en formato dibujo: «Voila. ¿Y ésta? ¿Qué es? Es mi pequeña ventana al mundo, cada minuto es un espectáculo diferente. Quizá no lo entienda ni esté de acuerdo con ello, pero te diré algo, lo acepto y me dejo llevar. Supongo que eso es lo que digo, dejarte llevar por la corriente, el mar no rechaza a ningún río. La idea es mantenerse en un estado de salida constante, siempre llegando y ahorrando introducciones y despedidas. El viaje no requiere una explicación, solo pasajeros».

Clímax

Precisamente, el proverbio de Heráclito reza que nunca nadarás dos veces en un mismo río y Boyhood subraya que, en el fondo, nosotros somos el río en la contracorriente del tiempo. Un sector de la crítica y el público aducen que en la película «no sucede nada» o que «carece de trama», como las películas de Éric Rohmer o Hong Sang-soo, pero su épica reside en que retrata a la vida misma viviéndose. Y como toda película ha de tener un final, abierto, cerrado o entornado, quizás el clímax de Boyhood rubrique la escena más emotiva de todas: la partida de Mason a la Universidad. Su madre mira al vacío con vértigo tras compartir con el público los 12 últimos años de su vida cuidando de sus dos hijos y, en la escena siguiente, la cámara sigue a Mason conduciendo por una carretera larga, esa imagen tan cinematográfica, inaugurando el mundo como adulto libre al ritmo de Hero: «Just wanna fight like everyone else».

«Somos el resultado de la suma de todos los momentos de nuestra vida», le dice Jesse a Céline en Antes del atardecer. Y eso es Boyhood, la historia de todos: "siempre es ahora", sonríe Mason antes del fundido a negro.