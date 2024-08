El crimen de Melania

He aquí que Luis Socorro ha escrito una novela con visos de reportaje, no en vano ha sido un gran periodista, pero la ha escrito con una carga ética que merece ser tomada en cuenta. Desde el punto de vista técnico es una novela policíaca impecable, ajustada a los cánones del género, actualizados. Avanzamos por ella como el cuchillo por la mantequilla, tan agradable es de leer, y eso que contiene algunos errores de primerizo que llaman la atención. Socorro es autor de un muy meritorio libro sobre los amazigh, un auténtico reportaje histórico muy bien escrito. Solo por eso merecería una reseña literaria. Una nota de estas con las que los invitamos a leer.

Pero esta nueva obra de Socorro va más allá de la mera novela policial. La policía protagonista informa a la madre de la víctima que su intención es devolver la dignidad a Brígida, la descuartizada.

Es decir, que no quede en el olvido, que no se justifique su muerte como la de una prostituta heroinómana que «se lo estaba buscando», frase con la que nuestra moral dominante intenta esconder en la trastienda de la memoria este tipo de sucesos. Lo condenable termina siendo la forma de vida de la víctima, no su asesinato, que si es rechazable es más bien por el ensañamiento y la crueldad que por otra cosa.

Esa forma de ver el crimen es rechazada de plano por Melania, hasta el punto de interiorizar el crimen y buscar el restablecimiento de la dignidad de la víctima. No olvidemos que es una mujer la descuartizada, una mujer utilizada antes por el verdugo, por tanto, una mujer cosificada, convertida en simple objeto del que el propietario temporal, el cliente, puede disponer a su antojo. El machismo es otro aspecto que la buena conciencia intenta ocultar. Por medio de su protagonista, Socorro se rebela contra esta visión de la realidad, intenta con buen hacer, descubrirnos otra. Parte de ella se puede parafrasear en el dicho de Harry Bosch, el detective de Michael Connelly: «Todos cuentan o no cuenta ninguno». No hay muertes de primera o segunda. No puede haber distinción social entre víctimas. Todas cuentan. Todas merecen que su muerte sea esclarecida. Todas merecen que la acción policial les devuelva la dignidad que les ha sido arrebatada por el criminal y, muchas veces por los medios de comunicación como nos recuerda Paula Corroto en su muy buen libro El crimen mediático. El mismo juez de la novela dice: «No interpretes que hay clases entre los muertos, pero sí homicidios con más aristas que otros. (…) pero en este juzgado, todos los muertos son iguales, puedes estar seguro de ello».

La primera parte de la novela de Socorro es un largo y minucioso reportaje que sigue la investigación del «crimen del contenedor», ocurrido en Las Palmas en 1994, suceso del que arranca. Después entra en juego la imaginación del autor y se despega del resultado final, juzgado once años después de cometido. En su novela, Socorro restringe el asunto a siete.

No tiene ninguna importancia pues, como decimos, el crimen del contenedor es tan solo el punto de arranque. Sin embargo, esta primera parte nos sirve de introducción y, gracias al oficio del autor, nos guía por los meandros de una investigación criminal, acercando El crimen de Melania a las obras de Ed McBain y otros autores de la novela policial de «procedimiento»; aquellas en las que seguimos paso a paso, incluidos los administrativos, una investigación en busca de un criminal.

En la estructura de la novela esta parte sirve para aclarar las dudas de Melania sobre la investigación y el por qué esta fue dejada de lado durante siete años. Esa revisión del expediente pondrá a la investigadora en el camino para atrapar al criminal. Pero hasta que eso suceda, los pasos y pensamientos de la detective están guiados por el principio de homogeneización de los muertos, de las víctimas. Como dicen Calero, Hinojosa y Müller en su trabajo de 2019, ¿A quién pertenecen los muertos?, «el trabajo de los vivos con los muertos en la literatura supone un proceso que comienza (quizá) con Antígona y que llega hasta nuestros días». Es verdad que estos investigadores hablan de la memoria de los muertos colectivos: las víctimas atroces de las guerras mundiales, los campos de exterminio, la sistemática matanza perpetrada por el franquismo.

Sirva de ejemplo la manipulación de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial; últimamente se habla mucho de las salvajes violaciones de mujeres por los soldados del ejército rojo al entrar en Alemania, pero nadie recuerda que esos soldados habían visto la barbarie nazi en su patria, los miles de pueblos arrasados, las granjas incendiadas, los civiles ahorcados. Lo uno no justifica lo otro, pero hablar solo de unas víctimas y olvidar otras ha sido siempre un mecanismo de control de lo que pensamos y de lo que debemos pensar.

Se habla de los muertos provocados en Londres y Coventry por los bombardeos nazis pero ni una palabra de las masacres de Bremen, Hamburgo y tantas ciudades alemanas arrasadas por los aliados o el incendio de Tokio por los yankees. No olvidemos que Brígida es una mujer y que es asesinada por ser mujer. Es una más de las víctimas por violencia de género. En España, desde el año 2003, año en que empezaron los registros, se contabilizan ya mil doscientas setenta mujeres asesinadas. Más muertes que en toda la historia cruel de la eta. Y como tal víctima, corre el riesgo de ser silenciada, tapada, ahogada, sea por el machismo o por la estadística, como cada una de esas mil doscientas setenta mujeres que son noticia un día, homenajeadas con un minuto de silencio por las administraciones y después pasan a ser una cifra más que algunos negaran o esconderán bajo la estupidez de la violencia intrafamiliar.

Melania Calzada se obstina en que esto no ocurra con Brígida. Quiere que sus asesinos sean descubiertos, detenidos, juzgados y condenados. No quiere que el caso permanezca en las catacumbas de los archivos y sea recordado de vez en cuando, por el aniversario, y ello solo si no hay otras noticias. Socorro escribe su obra en la misma línea, consciente, como buen reportero, y como decía la crónica de LA PROVINCIA sobre el juicio: «Muchas dudas supongo que las negritas se te han colado quedaron sin despejar sobre lo que ocurrió la noche del 7 al 8 de enero de 1994 en la zona Puerto. Sin embargo, lo que sí estaba claro fue la aparición del cadáver descuartizado y desmembrado de una joven prostituta, de apenas 23 años y de nombre María del Carmen Diepa, en un contenedor de la calle Albareda.

Tras nueve años de investigación policial, se sentaron en el banquillo de acusados cuatro personas, que eran consideradas culpables del macabro suceso, que ha quedado en el imaginario colectivo como el crimen del contenedor, y que mostró las costuras de una ciudad escondida donde las drogas, la prostitución y las penurias estaban a la orden del día». La crónica habla en pasado, como si en la actualidad no tuviéramos ni drogas ni prostitución entre nosotros. Algunos quieren mantener esa imagen falsa de nuestra ciudad.

Es verdad que Las Palmas es una de las capitales más seguras del estado. Pero eso no quita para que tengamos un mundo oscuro, siniestro, como el que esta novela de Socorro nos señala, sobre todo para que no olvidemos a sus víctimas.