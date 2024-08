Envejecimiento: una llamada a la acción en la ciudad

En las sombras de la juventud, en los días de aparente invulnerabilidad creemos que el reloj no avanza. Pero sigilosamente da cada día un paso, y el cuerpo, fiel compañero de nuestra existencia, comienza su lento declive mucho antes de que los problemas se manifiesten. Así lo sostiene el doctor Durantéz, eminente especialista en longevidad, quien nos advierte que entre los 35 y los 40 años, el envejecimiento se inicia sin fanfarrias ni anuncios.

No obstante, ¿quién reflexiona sobre la vejez a los 45, 40 o incluso 50 años? La mayoría de nosotros, sinceros o no, no lo hace. La tercera edad parece un destino lejano, un territorio que exploraremos en algún momento distante. Pero la realidad es que el envejecimiento no espera. No respeta calendarios ni expectativas. Gran parte de este proceso está en nuestras manos ahora que podemos.

La inversión de la pirámide de población, con menos nacimientos y una mayor esperanza de vida, plantea desafíos significativos. En la vibrante asociación BPW, de mujeres profesionales y empresarias, se está gestando una iniciativa audaz en Canarias, España y el mundo. Desde la esfera privada, estas mujeres están trazando un Plan para mejorar la vida de muchos y aliviar la carga del sistema de salud. Su propuesta: acortar los plazos de atención para los casos de dependencia, prolongar la vida saludable y declarar una emergencia legal. ¿Cómo? Quizás ajustando las leyes actuales o creando nuevas. Quizás baste con interpretar las existentes. Lo urgente ya no puede esperar; está desgarrando vidas. Lo urgente se ha convertido en la emergencia.

No solo los ancianos, vulnerables en su fragilidad, necesitan atención y residencias dignas. También las familias que enfrentan el alzhéimer y otras demencias. Las mujeres, perpetuas cuidadoras, cargan con esta responsabilidad invisible. Es hora de actuar en las ciuades, de reconocer que el envejecimiento no es un destino inevitable, sino una llamado a la acción. En nuestras manos está la posibilidad de una vejez plena, de libertad y salud prolongadas.

Mientras en los vacíos pasillos de la burocracia (están teletrabajando), se libra una guerra silenciosa, sin armas y ni bombas, sino con papeleo e inercia administrativa, encontramos un campo de batalla: La gestión de la dependencia, donde hay vidas en juego, esperando atención y cuidados.

La primera línea de esta guerra silenciosa revela dos formidables adversarios: los sectores público y privado. La colaboración podría ser la clave de la victoria. Agilizar los procesos, reducir los tiempos de espera y prolongar la esperanza de vida saludable: estos son los nobles objetivos. Pero en lugar de amigos parecen enemigos especialmente lo público que sigue atrincherado, fortificado por la burocracia y la lentitud.

En resumen, abordar la dependencia y mejorar la vida de nuestros mayores exige un esfuerzo conjunto y una visión a largo plazo. La urgencia y la empatía deben ser nuestras armas. Para nuestros mayores, y pronto para nosotros mismos, esta batalla es demasiado importante. Demasiados se enfrentan a la soledad en sus últimos años, indefensos ante la escasez de recursos, los laberintos burocráticos y los centros de atención con poco personal. No todos tienen el lujo de contar con familiares. La soledad y la indignidad de un sistema roto son sus duras realidades.

No todos los mayores son iguales. Pero casi todos viajan hacia un mismo destino si no tienen una gran familia (de esas que ya no hay), o mueren antes por otras causas. Su futuro ,si siguen bien de cabeza y aunque no quieran hablar ni pensar es en eso, no son tontos, saben cuál es: una cárcel. Porque acaban (acabaremos) presos, sin libertad, en un centro como el de mi madre. Donde con suerte los hijos (si tiene más de uno) irán a verle después de trabajar deprisa y corriendo o los sacaran los domingos a comer. ¿Alguien de ustedes que ahora ronde los 50 años quiere eso para sí mismo cuando ya no tenga nadie que le cuide ni pueda cuidarse uno bien sin miedo, pero cuando nuestra cabeza sigue centrada?

Una persona con la mente perfecta recibe el trato más cruel de su vida, casi al final. ¿Se imaginan la tristeza al cruzar la puerta de uno de esos centros por su propio pie y teniendo la cabeza estupenda? Pues eso es lo que hemos planificado para ellos (y para nosotros y no nos ponemos ya), la mayor crueldad en el momento en que más necesitan seguir siendo tratados como personas válidas y libres.

Necesitamos un cambio de paradigma más amplio. Además, mirar hacia otros países con soluciones exitosas, como Suiza o Singapur -por cita una isla más pequeña que Lanzarote que es ejemplar en esto-, puede proporcionarnos ideas valiosas para abordar este desafío.

Las propuestas que tenemos en mente son sensatas, muchas implican arquitectura y suelo, y podrían contribuir significativamente a abordar la emergencia que enfrentamos ¿alguien quiere oírlas?

Dulce Xerach Pérez. Abogada y Doctora en arquitectura. Investigadora de la universidad europea