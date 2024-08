‘Sol’, de Dafne Benjumea

Son muchos los aciertos y las incitaciones que la poesía de Dafne Benjumea (Marchena, 1993) ha ofrecido a los lectores más atentos en sus dos primeros libros, Desde la hierba (2021) y el más reciente Sol. Se trata de aportaciones muy relevantes, y muy necesarias para el panorama literario, en lo que tienen de recuperación —extraviada en gran parte de la poesía reciente— del anhelo de novedad y de búsqueda. ¿Cómo ha sucedido, en la tradición literaria reciente, la circunstancia de que el poema —de pronto, sin venir a cuento, o a cuento de qué— haya perdido su vocación como lenguaje naciente para recogerse a sí mismo en el dudoso contentamiento de una burda, cuando no vulgar, repetición constante de tópicos sobre el amor, la sensualidad, la melancolía o las formas paradigmáticas de lo cotidiano? ¿Cómo se ha convertido, de pronto, el poema que quisimos no hace tanto alado y libre, en una suerte de terapia de baja radiación para el malcontentamiento a propósito de una felicidad institucionalizada, redundante, publicitaria? Esa voluntad puesta en construir el territorio mediante procesos de identificación y no de visión (Ferlosio), es decir, mediante el inventario del mayor número posible de lugares comunes que parecen constituir los «hallazgos» principales del fenómeno editorial cursi que domina en las prensas, en la educación secundaria, en la biblioteca pública municipal —como si ese mero reunirse alrededor de la misma fogata ya constituyera mérito suficiente para aceptar una concepción del poema como herramienta confortable—, ¿no es, acaso, una renuncia injustificable (o al menos injustificada), a la raíz que ardiendo allá, en el interior del lenguaje, ha sabido mantener al poema como una tradición del misterio y el abordaje de lo desconocido a lo largo de los siglos?

Damos por entendido que la reflexión previa no va a ser percibida por el lector como el propósito rector de la poesía de Benjumea. Nada más lejos de nuestra intención. La autora no posee, a nuestro modo de ver, ninguna responsabilidad en estos daños que su poesía inflige al panorama general. Se trata de una circunstancia colateral y ajena, probablemente ignorada (o cuando menos, sanamente ignorada), que no se busca, pero que se ofrece como ligamento consustancial a la poética propia, al propio desvelamiento de lo real. Si un libro como Sol se opone al estado de cosas en el que parece haberse convertido el autocomplaciente juego editor en los últimos años —quizá aparezca pronto un cansancio modal que comience a hacer mella en la veta de la quincalla— no es porque la poesía en la que se encarna lo pretenda como objetivo, sino porque lo niega por presencia y por «aventura», es decir, de un modo natural, desprejuiciado y alegre. La poesía que se nos ofrece en Sol construye su propio camino, no traza pretextos ni los necesita: aborda con precisión y naturalidad sus búsquedas y constata sus hallazgos como un inventario de maravillas y posibilidades. Sigue, entonces, su propio camino, sin mirar hacia los lados, y desbroza, en ese andar, una libertad, ligera y alta, que reconforta a la vez que extravía —en el buen sentido poético de ir más allá de fuertes y fronteras.

Cuáles son, entonces, esas búsquedas y novedades que ofrece esta nueva entrega poética de Benjumea. No resulta fácil enumerarlas todas, pero sí es posible acudir a las más evidentes: la libertad en el uso del lenguaje y sus registros más extremos y primitivos —la onomatopeya, el pictograma, el gesto visual—, la extrema sensualidad de los signos —que no es quizá, otra cosa, que la exaltación física de ese mismo lenguaje liberado—, la migración del yo —que acoge, transplanta, transustancia y asume los más variados sujetos—, la iluminación imaginaria —que pone en convergencia los fulgores y los chispazos de una realidad siempre creciente, dispuesta para la sorpresa y el arrobo—, el uso del conjuro, de la fiesta mágica —que superpone sobre los signos la alegría de la consustancialidad—, el vitalismo —de una palabra que se sabe en el comienzo del mundo, dispuesta a decir, a decirlo todo, sin refrenarse: porque todo puede, debe y quiere ser dicho.

En las cuatro partes en las que se divide el libro, esa «gracia» del lenguaje que juega —por más que ese juego pueda ser el gran juego— no acaba de declarar la sustancia elocutiva desde la que se enuncia: no hay, propiamente, un yo que hable, sino una operación de lenguaje que permite que constantemente seamos «hablados» por el mundo. Es el mundo, lo real, el que toma la voz, no desde el sol, sino desde la luz (en la medida en que el lenguaje ilumina a las criaturas): un mundo animado, que se dice a sí mismo, todo el tiempo, desde la amplitud de los seres: en el que los seres toman la palabra, siguiendo la «gracia» de la melodía plurifocal. El sol se hace luz, y la luz lenguaje: y los seres —las hojas, las montañas, los pájaros, el amado— responden a la luz: hablan. Nos hablan. En el «Epílogo» —que firma el poeta Francisco León— se dice de modo muy claro: «No sabemos, así, por milagro y acierto de su autora, quién nos habla en el libro, ¿un grajo medieval, una urraca, una pastora? Ni hace falta saberlo, en realidad, que es lo más milagroso, pues, como parece que debe ser, la nada emergida viene a la vez de un nadie inasible». Hay, en Benjumea, una confianza en la capacidad de decir del lenguaje, en la capacidad para mostrar e iluminar el mundo, que permite al poema liberarse definitivamente del yo para ser, uno y múltiple, todas las cosas.

En El arte nuevo de hacer libros el mexicano Ulises Carrión afirma que «un libro es una secuencia de espacios» y un poco más adelante que «Un libro puede existir también como una forma autónoma y suficiente en sí misma, incluyendo acaso un texto que acentúa, que se integra, a esa forma: aquí empieza el arte nuevo de hacer libros». Dafne Benjumea parece que hubiera conocido el proyecto de Carrión, o al menos, parece haber llegado a conclusiones parecidas en torno al arte nuevo de hacer libros: «[…] el libro, considerado como una realidad autónoma, puede contener cualquier lenguaje (escrito), no sólo el literario, e incluso cualquier otro sistema de signos.»

En los poemas de Sol, en los que cada una de las partes va precedida, y se organiza, a través de un color —y no de un indicador alfanumérico—, las posibilidades expresivas del lenguaje poético, su carácter autónomo de espacio singular, parecen dialogar con los fragmentos más lúcidos del libro de Carrión: «Un libro de poesía contiene tantas o más palabras que una novela, pero usa siempre el espacio real, físico, sobre el que ellas aparecen, de un modo más intencionado, más evidente, más profundo. // Porque para transcribir el lenguaje poético sobre el papel, es necesario traducir tipográficamente las convenciones propias del lenguaje poético.» Pequeños dibujos, estructuras caligramáticas, juegos con el significante —que se dice y se replica a sí mismo (en el sentido en el que habla Louis Marin en Utópicas: «Así mismo, el texto puede ofrecer a la lectura la consumación del significado de los signos a pura pérdida y la liberación al vacío de los significantes que, hasta ahí, parecían ser coherentes con él…»)— toman el poema y construyen con él, pero sobre todo en él, un conjunto completo, una mirada nuevamente visionaria: tomada por la lucidez. Debemos celebrar un libro de la categoría constructiva e imaginaria de Sol, pero sobre todo, debemos complacernos en su capacidad para ofrecer al espacio cultural un ámbito de radical resistencia y de esplendorosa novedad.