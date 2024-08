Tom Holland: ‘Pax’, el apogeo del Imperio Romano

El inglés Tom Holland (Wiltshire, 1968) es uno de los historiadores de mayor éxito editorial de los últimos años gracias a su vasto dominio de las fuentes y, sobre todo, a un contundente estilo literario con el que recrea vívidamente ante el lector no sólo los hechos de cada época sino también el espíritu que las caracterizaba (algo tan difícil de lograr a veces en obras de este calado). Holland, que curiosamente empezó su carrera con algunas novelas de vampiros, lleva casi 20 años ofreciendo un formidable fresco sobre el mundo antiguo que incluye monumentales recorridos por las guerras entre griegos y persas (Fuego persa) o el ascenso del Occidente cristiano (Milenio o Dominio). No obstante, sus obras más conocidas sean quizás las dedicadas a Roma.

Si Rubicón se centró en la llegada al poder de Julio César y Dominio abarcó la dinastía julio-claudia (de Augusto a Nerón), Holland firma ahora su particular trilogía con la publicación de Pax (de nuevo con la editorial Ático de los Libros), donde desglosa la etapa de máximo esplendor de Roma, aquella que arranca en el tormentoso año 69 D.C., cuando tras la muerte de Nerón se sucedieron de forma efímera cuatro emperadores en un clima de guerra civil que los romanos no veían desde un siglo antes. Y es que el momento más peligroso para Roma era, sin duda, la muerte del emperador, sobre todo cuando no había una línea de sucesión clara. La capital del Imperio, no obstante, supo rehacerse de aquellas pulsiones que amenazaban con convertirla en cenizas e inauguró con Vespasiano una nueva dinastía, la Flavia, con Tito y Domiciano como continuadores, para luego conocer su mayor grandeza de la mano de Trajano y Adriano.

La Pax romana, sin embargo, fue siempre comprada por la espada, como comprobamos a lo largo de todo el libro de Holland, que no ahorra en describir las matanzas y los ríos de sangre que caracterizaron aquel dominio. En realidad, el término Pax puede traducirse como paz pero también como pacificación, algo que remite a que fue una situación en las antípodas de ser idílica.

«La capacidad de las legiones para ejercer una violencia extrema era la condición previa necesaria de la Pax romana», admite Holland. En todo caso, fue un logro que todavía asombra a los historiadores el hecho de que Roma lograra que los ciudadanos de los territorios conquistados (la Galia, por poner un ejemplo) aceptaran ser romanos durante un tiempo tan prologando.

«La magnitud y duración de la paz que se impuso en el extremo occidental de Eurasia durante los siglos I y II D. C., un periodo en el que por primera vez gran parte de ella constituyó una única entidad política, sigue sin tener parangón», destaca el historiador británico.

Parte de esta capacidad persuasiva, el margen del indiscutible poderío militar, puede ser achacable al universalismo económico que propició estar a cobijo de la órbita del imperio, ya que el comercio vivió un época de esplendor que favorecía el desarrollo de los pueblos. También puede aludirse al famoso «Pan y circo» con que los emperadores contentaban a la plebe de un mundo donde la Pax podía ser más valorada que la libertad. Otro factor a tener en cuenta es aquel que los Monty Phyton inmortalizaron en su satírica La vida de Brian, cuando se preguntaban qué habían hecho los romanos por nosotros. «La respuesta es una larga enumeración: saneamiento, medicina, derecho, educación, vino, orden público, irrigación, carreteras, sistemas de canalización de agua dulce y salud pública. Semejante lista, aunque halague la Pax Romana, apenas la resume, por supuesto», recoge Holland.

El libro abarca acontecimientos tan significativos como la Guerra de los Judíos y la toma de Jerusalén por parte de Tito en el año 70, que implicó la traumática destrucción del Templo, por no hablar de la erupción del Vesubio, que sepultó a Pompeya, o la construcción del anfiteatro Flavio (el famoso Coliseo), iniciada por Vespasiano. También aparecen numerosas referencias al incipiente cristianismo, que vivió una de las persecuciones más cruentas en el periodo de Domiciano.

En este punto, Holland resalta precisamente la paradoja de que el legado más influyente y duradero de aquella época haya sido un movimiento tan revolucionario y que abogaba por la no violencia, es decir, lo opuesto a la Pax romana. En definitiva, un libro magnífico sobre unos años decisivos de la historia de Occidente y que, todavía hoy, de un modo u otro, siguen marcando nuestras vidas.