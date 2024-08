América ‘bendice’ a Sethlas

Dios salve América y, desde hace dos semanas, también a Drag Sethlas quien echando mano de sus habituales atuendos inspirados en la iconografía religiosa fue invitado por el mismísimo RuPaul a participar en RuPaul’s DragCon, evento que reúne en Los Ángeles a los drags más importantes del mundo.

Era sólo cuestión de tiempo que el influyente RuPaul fijara su mirada sobre el grancanario Drag Sethlas que acaba de regresar de Los Ángeles (Estados Unidos) tras participar en la RuPaul’s DragCon, un evento multitudinario al cual acuden espectadores de todo el mundo para conocer a sus drags favoritas y donde, invitado por el presentador y productor estadounidense pero también por méritos propios, figura Borja Casillas, ganador de Drag Race España: All Stars el pasado mes de marzo e histórico –y polémico– vencedor del concurso Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en los años 2017 y 2020.

«Acabo la convención con el corazón un poco más lleno», confiesa el artista, «primero por tener la oportunidad de hacer lo que me gusta y por otro lado por poder recibir el cariño de tantos fans que acuden a ese acto con ganas de mostrarte todo su cariño», dice sobre un encuentro desarrollado el 19 y 20 de julio en el californiano centro de convenciones South Hall. Este es el octavo año consecutivo que la productora World of Wonder organiza dicho evento donde más allá de reunir al talento internacional de las distintas ediciones mundiales de Drag Race buscan crear un espacio seguro para que artistas, fans y todo aquel que desea conocer más sobre el arte drag puedan interactuar junto a algunos de los nombres más destacados de este imaginativo universo.

«Lo reciben como una manifestación de arte», explica acerca de la sensación que generó en el público su atuendo

«Toda la imagen que para esta cita planteamos y decoramos estaba relacionado con la iconografía religiosa», detalla Borja Casillas. «Quería que los asistentes conocieran mi estilo pero en esta ocasión, en vez de inspirarme en la iconografía religiosa en sí decidimos utilizar imágenes mías con diferentes vestuarios donde lucía atuendos vinculados a escenas de la iglesia tanto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como en el programa Drag Race España All Stars».

«Creo que ellos lo reciben como una manifestación artística», dice Drag Sethlas cuando se le pregunta sobre la impresión que entre el público generó su participación en RuPaul’s DragCon. «Lo perciben como una imagen y un elemento bastante identificativo de mi personaje drag», añade en referencia a que los espectadores americanos valoran la creatividad de su trabajo sin entrar en otras consideraciones relacionadas a los supuestos delitos de odio que, como sucedió en 2027 y 2020 en España, le atribuía el minoritario colectivo de Abogados Cristianos quienes denunciaron sin éxito ante la Fiscalía las actuaciones de Sethlas en los carnavales laspalmenses.

Casillas Toledo cuenta que aunque la RuPaul’s DragCon dura sólo dos jornadas «estuve en Los Ángeles casi una semana porque, debido al cambio horario y demás, había que intentar estar allí unos días antes para tener tiempo de prepararlo todo y estar listo para las fechas del evento», dice.

«Los tiros no van tanto por ahí», dice sobre si su actuación en EEUU supone que participe en ‘American Drag Race’

«En realidad los tiros no van tanto por ahí», añade acerca de si su desembarco en Estados Unidos invitado por RuPaul Andre Charles, drag queen, modelo, actor, cantante, compositor, presentador y productor estadounidense, supone un primer paso de cara a una futura participación en American Drag Race, el formato original del concurso televisivo que ya se replica en más de veinte países.

«Estoy contento de formar parte de la familia de Drag Race España pero participar en la edición americana conllevaría aún más esfuerzo; el primero de ellos que el inglés y yo no nos llevamos muy bien», confiesa el artista que «gracias a Dios», dice, actualmente tiene cerradas actuaciones por diferentes países como Portugal, México y, en unos meses, de nuevo EE UU. «Es emocionante poder mostrar por todo el mundo el talento de nuestras Islas y que en el caso de la RuPaul’s DragCon ha sido posible gracias al apoyo del Cabildo de Gran Canaria, institución de referencia porque es la isla de mi vida, un lugar que por donde voy siempre le digo a la gente que deben visitar», concluye Sethlas.