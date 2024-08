El humor «más inteligente» de Abián Díaz llega a Talleres Palermo

«El título de Humor más inteligente en realidad está elegido porque me parece que es el peor nombre para cualquier show de comedia. Es pretencioso, absurdo, una especie de burla en sí misma al evento», explica Abián Díaz, el que será el encargado de amenizar la tarde noche del próximo 11 de agosto a las 20.30 horas en el local capitalino de Talleres Palermo, dejando clara la idiosincrasia de su show.

Al humorista y actor canario no le gusta definirse como tal, más bien como una persona en constante experimentación, alguien «desordenado» que continuamente prueba cosas nuevas y que utiliza las redes sociales, en concreto Instagram, como un trámite que le permite conectar con el público y llegar a los teatros o a las salas a través de pequeños vídeos.

«No me considero artista. Tengo mucha admiración por la comedia, por las cómicas, los cómicos, las actrices , los actores..., aunque me siento más un científico que algo artístico», confiesa. «Yo lo que quiero es actuar, es lo que más me gusta. Todo lo que sea vídeo, o la tele, es algo transitorio. Mi objetivo de vida sería solo actuar. Si fuera por mí, actuaría todos los fines de semana», añade.

Con más de 16 mil seguidores en Instagram, sus vídeos acumulan a su vez miles de reproducciones en los que Díaz adquiere el rol de diversos personajes para representar diferentes situaciones pertenecientes al ámbito de la vida cotidiana. El «científico» experimenta y se adapta a los formatos y al ritmo del presente. «Noto que todo va más rápido, los vídeos van más rápido y esta rapidez tiene peso en la comedia», apunta. «Ahora compiten el 'o veo un show de comedia o me pongo una película en Netflix'. Esto ocurre».

Rapidez y comedia

El contexto que describe ha llevado a que se esté gestando lo que el humorista canario define como una «comedia rápida», en la que «puedes crear todo tipo de shows» y en la que «funcionan los cómicos que improvisan, que hablan con el público y suben a Instagram el cacho», apunta.

Esto ha llevado a que la improvisación haya cogido peso y a que Díaz esté en constante observación. «Yo improviso muchísimo, todo el tiempo. Pero lo observo, porque hay un cambio fuerte. Supongo que también lo habría hace 40 años, lo que pasa es que tendemos a pensar que nuestra época es más especial», reflexiona.

Todo cambia y evoluciona, pero en los diferentes shows de Abián Díaz hay un elemento que siempre está presente y siempre es igual : la ropa. «Uso los mismo zapatos desde que empecé. Ojalá seguir con esto y acabar siendo un señor mayor con ropa de vagabundo haciendo un show», declara.

De una idea a otra

Sobre el escenario de Palermo, además de la vestimenta que no cambia, lo acompaña un piano que le permite hilar las diferentes partes de su improvisado show. «Yo no ensayo. Me paso todo el día pensando, estoy obsesionado con esto», confiesa el humorista, que no tiene problema en saltar de una idea a otra las veces que haga falta lo largo del día cuando se sumerge en su proceso creativo.

Así lo ilustra volviendo al ámbito de las redes sociales: «Para subir un vídeo a Instagram tardo muchos días en aceptar una idea mía. Al día descarto muchas ideas, no tengo problema con eso. No me enamoro de nada de lo que hago, son experimentos», apunta.

¿Y dónde encuentra la inspiración? «La vida me hace gracia. Yo mismo me hago gracia. Somos seres muy raros que tenemos gestos muy particulares. Cómo nos expresamos, eso también me hace gracia», confiesa el humorista.

Después de años subiéndose a los escenarios tras intentar estudiar Derecho o Sociología, tras probar por aquí y por allá, Díaz tiene claro que lo que más disfruta es estar encima de un escenario e interaccionar con el público. Y, una vez conseguido esto, le gustaría ir más allá: «Me encantaría conseguir, en realidad, llevar al teatro la rareza de la vida, la comedia de esa rareza, de lo patético, de lo ridículo. Creo que todavía no lo estoy consiguiendo. Sigo buscando y ojalá lo encuentre», manifiesta.

Conseguir actuaciones en Canarias

Como profesional que ha actuado en diferentes ciudades como Madrid, Sevilla o Barcelona, Díaz confiesa como, en sus comienzos, pensaba que era complicado conseguir actuaciones en el Archipiélago. «Creo que Canarias es el mejor sitio donde se puede hacer comedia de verdad», defiende, haciendo alusión a las comodidades que ofrecen las Islas al no haber tantos artistas que «compiten» por actuar. «En Madrid actué muchas veces a las 12 de la noche, allí hay mucha más gente. La última vez que actué allí, fue en la sala Galileo Galilei y vino el cómico Juan Dávila. Me felicitó y me contó que está costando un montón llenar en la capital», relata.

Con rápidez o sin ella, en vídeos o en directo, en Madrid o en Canarias, en una sala o en un teatro, Díaz se mantiene en su línea, la de experimentar. Y eso es lo que se verá en Humor más inteligente este fin de semana, un show que «va a ser especial» por motivos que se revelarán sobre las tablas del viejo taller que cada semana pone su granito de cultura en el barrio de Guanarteme y en la capital grancanaria.