Álvaro Benito (Pignoise): «Las canciones deben perdurar, que no sean de usar y tirar»

¿Cómo definiría Pignoise a alguien que no les conoce?

Pues no sé, la verdad. Llevamos veintitantos años de carrera. Pignoise empezó siendo un grupo de pop rock con tintes de punk californiano, género musical que nos gustaba en aquella época y que luego encaminamos más hacia el pop rock. Eso sí, nosotros creamos unas bases muy guitarreras, muy melódicas, accesibles en cuanto a estructuras y melodías. También podemos decir que Pignoise es un grupo muy enérgico, pero, al final, la música es muy difícil de describir. La música hay que escucharla y, si te emociona, bien. Nosotros nos expresamos a la manera que nos sale a nivel de compositores. En definitiva, definir a Pignoise depende de la persona que nos escuche.

¿Por qué el nombre Pignoise? ¿Tiene algún significado especial?

No, no tiene ningún significado especial. Pignoise viene de una pegatina que tenía en una guitarra y de ahí salió el nombre. La pegatina tampoco era de un producto en concreto, sino que me regalaban varios paquetes y una en concreto se llama I love my Pignoise. En español, Pignoise se traduce como «ruido de cerdo». En aquella época no nos conocían ni nuestros hermanos, jamás pensábamos en tener un futuro profesional. A veces las cosas surgen de la forma más casual.

¿Cuáles fueron sus inicios en la música?

Yo era futbolista, entonces, a causa de una lesión, no pude continuar jugando al fútbol. Yo ya tenía inquietudes musicales, pero obviamente como hobby. Me gustaba mucho la parte creativa de la música, la producción, que a día de hoy sigue siendo la parte que más me gusta. Empezamos a hacer canciones y a intentar que la gente pudiera tener acceso a escucharnos. Lo intentamos. Vivir de la música es un camino difícil.

¿En qué artistas se inspiraron para crear el sonido de Pignoise?

Empezamos con 20 años. Escuchaba a Green Day o Blink 182, pero claro, nosotros cantamos en castellano. Las producciones españolas de la época eran muy selectivas. Ahora se ha mejorado mucho en ese aspecto. De todas formas, cantar en castellano te lleva a otro lugar irremediablemente. Tú tomas una referencia y luego logras hacer algo tuyo. Al final encuentras tu personalidad, dándole un toque, tu camino y, sobre todo, en nuestro caso, cantamos en castellano, por lo que nos alejamos de los grupos que comentamos anteriormente. Ese fue el inicio, y luego tomamos un camino que nos ha llevado a diferentes lugares.

¿Cree que para alcanzar la fama se depende del azar o hay un requisito que sí o sí deba cumplirse?

No, no hay un camino, nadie lo conoce. De lo contrario, todos lo recorrerían. Sería incapaz de hacer una música que no me emocionara por el hecho de tener mayor o menor éxito. Tú tienes que hacer lo que a ti te emocione. Un artista tiene que hacer lo que él sienta y luego, si afortunadamente miles de personas se emocionan por lo que haces, ahí está el éxito. Las canciones deben perdurar, que no sean de usar y tirar, de esas que vienen rápido y que pronto se van.

¿Qué recuerdos tiene del panorama musical de la primera década de los 2000, que es cuando empezaron la aventura de Pignoise?

Yo soy más de los años 90. Casi toda la música que sigo escuchando y que está en mi mente a diario es de los 90. Si tuviera que decirte una canción de los 2000 que no paraba de escuchar, American Idiot, de Green Day. Ese tema les devolvió a la élite y el disco, que lleva el nombre de ese single, es increíble.

A nivel musical, ¿qué hacía de los 90 una época especial?

Pues una eclosión de creatividad y de bandas increíbles, como Soundgarden y un largo etcétera de bandas que todavía perduran siendo cabezas de cartel en todos los festivales de todo el mundo.

Ustedes mismos produjeron sus primeros álbumes. ¿Cómo recuerda esa experiencia?

Pues con mucha ilusión y también con mucha frustración. No estábamos preparados en aquel momento, pero fuimos un poco inconscientes e inocentes. Siempre tiene que haber un primer paso para que haya un segundo. Si triunfamos, fue gracias a nuestra resiliencia.

¿Considera que ha cambiado la industria musical desde que debutaron hasta ahora?

Ha sido un cambio radical. Antes había más romanticismo en todos los procesos, todo costaba más a todos los niveles. Creo que la tecnología ha acortado esos procesos en total, disminuyendo la calidad. Ahora se consume más música que nunca, pero es más difícil abrirse camino porque hay mucha oferta, y que la gente le preste atención a algo en específico es complicado.